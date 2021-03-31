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Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело

Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело

Місцевий житель намагався розібрати на території школи невстановлений предмет, який вибухнув у нього в руках.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.

Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.

Дивіться також: У водія на Житомирщині в руках вибухнула граната, якою він погрожував поліцейським. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4481) смерть (6757) Львівська область (2434)


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Топ коментарі
+3
ну если так
Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львощине, - источник - Цензор.НЕТ 7657
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31.03.2021 18:45
+2
без ежедневной гранаты как будто чего-то не хватает
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31.03.2021 19:00
+1
после взрыва должен был отлететь на безопасное расстояние!
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31.03.2021 18:44
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после взрыва должен был отлететь на безопасное расстояние!
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31.03.2021 18:44 Відповісти
Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львощине, - источник - Цензор.НЕТ 26
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31.03.2021 18:59 Відповісти
ну если так
Мужчина погиб от взрыва на территории школы на Львощине, - источник - Цензор.НЕТ 7657
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31.03.2021 18:45 Відповісти
Львівського району в природі НЕ ІСНУЄ! Так само, як і луцької області...
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31.03.2021 18:45 Відповісти
та й області з такою назвою, як в заголовку статті також немає)))
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31.03.2021 18:50 Відповісти
Чому, львівщина, як і будь-яка інша область може бути означена й так. Київщина, хмельниччина, тернопільщина... А Хоросно як і Львів в Пустомитівському районі.
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31.03.2021 18:58 Відповісти
))) Пустомитівського району не існує вже )))
До складу Львівської області входить 7 районів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Львівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицький , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Червоноградський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Самбірський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Золочівський , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Яворівський райони
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31.03.2021 19:22 Відповісти
Бабах! Все, визнаю, відстав від рехформ, блін... Ціле життя знав, що Львів у пустомитівському, а воно он як...
Цікаво, а коли ті довбані рехформатори то все назад ділити будуть? Бо то все ж було! І укрупняли, і ділили...
- Що паршива робила?
- Порола і шила.
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31.03.2021 19:26 Відповісти
В кацапському варіанті див.
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Було дуже цікаво шош там в середині.
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31.03.2021 18:48 Відповісти
що цих даунів з "пітардами" то в дитсадки то в школи як магнітом тягне їм там як гімном помазано підривався би собі на здоров'я десь в ярку або в лісосмузі...
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31.03.2021 18:49 Відповісти
без ежедневной гранаты как будто чего-то не хватает
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31.03.2021 19:00 Відповісти
Очень познавательно поковырялся, придурок. А мы еще детей ругаем, что хватают что попало и крутят-вертят. На таких же охламонов дети и ссылаются, когда их начинаешь ругать.
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31.03.2021 19:26 Відповісти
Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело - Цензор.НЕТ 9865
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31.03.2021 19:32 Відповісти
Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело - Цензор.НЕТ 5611
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31.03.2021 19:41 Відповісти
Отсутствует дежурное упоминание закона Дарвина и глубокомысленное замечание о естественном отборе. Ну может только до завтрашней гранаты.
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31.03.2021 20:16 Відповісти
 
 