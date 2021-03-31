Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело
Місцевий житель намагався розібрати на території школи невстановлений предмет, який вибухнув у нього в руках.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.
Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.
Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.
Топ коментарі
+3 Yuriy Smith
показати весь коментар31.03.2021 18:45
+2 Скромный Кролик
показати весь коментар31.03.2021 19:00
+1 Иванов Юрий #386693
показати весь коментар31.03.2021 18:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До складу Львівської області входить 7 районів: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Львівський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Дрогобицький , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Червоноградський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Стрийський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Самбірський , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Золочівський , та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Яворівський райони
Цікаво, а коли ті довбані рехформатори то все назад ділити будуть? Бо то все ж було! І укрупняли, і ділили...
- Що паршива робила?
- Порола і шила.