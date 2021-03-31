Чоловік загинув від вибуху на території школи на Львівщині, - джерело

Місцевий житель намагався розібрати на території школи невстановлений предмет, який вибухнув у нього в руках.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Вибух стався близько о пів на шосту вечора в селі Хоросно Львівського району.

Місцевий житель намагався на території школи розібрати невстановлений предмет. Предмет вибухнув у нього в руках, і чоловік загинув.

Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини того, що сталося.

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