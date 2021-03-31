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Новости Агрессия России против Украины
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Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном обострение ситуации на Донбассе

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном обострение ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму. Телефонный разговор состоялся вечером 31 марта по инициативе украинской стороны.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - написал министр.

Как сообщили в МИД, Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия оккупировала Крым и воюет на Донбассе, - доклад Госдепа США

Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном обострение ситуации на Донбассе 01

Автор: 

Госдепартамент США (1842) МИД (6966) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+6
Кулеба, передай неЛоху! валить пора!!!!! Валить!!! пока живой!
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31.03.2021 22:45
+3
Ну с зелеными аленями понятно. А вот на счет кацапни это каким боком вопрос закрыт? Что, Штатам они вообще не интересны? Их только зеленые алени интересуют? Или как? Бо я шота не заметил, чтобы кацапня сидела тихо и молчала в тряпочку. Вполне свободно себя ведет и крутила на одном месте те же Штаты. Что там с северным потоком вторым? Что-то не слышно чтобы останавливал кто и санкций сильно ипугался. Может кацапня запужалась Штатов и не подтягивает войска к границам Украины? Или чем вопрос закрыт? Тем что на Украину стало похер? На свой международный имидж похер. Может этим решен? Ну тогда да. Вопросов нет. Это так же круто с зеленой шмарклей бороться. Это ж не с ****** и кацапней.
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31.03.2021 23:44
+1
та за вами, за вами зелеными аленями, Вашингтон следит, и в часнтости Блинкен.
с кацапней вопрос закрыт - твари с обнуленным убийцей во главе стаи недоразвитых...
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31.03.2021 22:54
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31.03.2021 22:42 Ответить
Кулеба, передай неЛоху! валить пора!!!!! Валить!!! пока живой!
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31.03.2021 22:45 Ответить
Низачьот. Глагол "валить" необходимо выделить жирным шрифтом и капсом, а также повторить не менее 100 раз. Иначе тебе пайка в виде рошенок не видать.
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31.03.2021 22:58 Ответить
№32
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31.03.2021 23:04 Ответить
та за вами, за вами зелеными аленями, Вашингтон следит, и в часнтости Блинкен.
с кацапней вопрос закрыт - твари с обнуленным убийцей во главе стаи недоразвитых...
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31.03.2021 22:54 Ответить
Ну с зелеными аленями понятно. А вот на счет кацапни это каким боком вопрос закрыт? Что, Штатам они вообще не интересны? Их только зеленые алени интересуют? Или как? Бо я шота не заметил, чтобы кацапня сидела тихо и молчала в тряпочку. Вполне свободно себя ведет и крутила на одном месте те же Штаты. Что там с северным потоком вторым? Что-то не слышно чтобы останавливал кто и санкций сильно ипугался. Может кацапня запужалась Штатов и не подтягивает войска к границам Украины? Или чем вопрос закрыт? Тем что на Украину стало похер? На свой международный имидж похер. Может этим решен? Ну тогда да. Вопросов нет. Это так же круто с зеленой шмарклей бороться. Это ж не с ****** и кацапней.
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31.03.2021 23:44 Ответить
Штатам они вообще не интересны - в том плане, шо кацапня понятна и ничего нового, хотя бы отдаленно напоминающее человеческое, от нее никто не ждет.
думал вроде ясно все изложил еще в предидущем посте посте.
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31.03.2021 23:49 Ответить
Я увидел этот пост первым в ветке. Все Ваши посты я не отслеживаю. На счет не интересны - тоже теперь понял. Ну собственно я на что иное и не рассчитывал. Так - то и так. Понятно, что нам надеяться только на себя. Главное теперь, чтобы наши керманычи наконец то поняли цену слов и всяких международных меморандумов на будущее.
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31.03.2021 23:56 Ответить
рад, что наконец то мы настраиваемся на одну волну - правда рад...
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01.04.2021 00:01 Ответить
А как-то разве было иначе все это время начиная с 2014 года?
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01.04.2021 00:08 Ответить
Сегодня по городе проверяли сирены центр страны что то настораживает
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31.03.2021 23:21 Ответить
Таке часто буває. Перевіряти треба.
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31.03.2021 23:27 Ответить
предлагаю вместо того чтобы пистеть об этом со всеми по всей планете, пистануть в сторону касапов чем-то тяжёлым, чтобы половину пистануло.. не очень красиво - но пистато... извините.. больше так не буду...
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31.03.2021 23:59 Ответить
 
 