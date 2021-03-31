Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном обострение ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе и в оккупированном Крыму. Телефонный разговор состоялся вечером 31 марта по инициативе украинской стороны.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - написал министр.

Как сообщили в МИД, Кулеба уделил особое внимание событиям на линии соприкосновения 26 марта, когда российские оккупационные войска убили четырех украинских воинов.

Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

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