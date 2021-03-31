Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном загострення ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму. Телефонна розмова відбулася увечері 31 березня з ініціативи української сторони.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів змістовну і предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму. Обговорили напрямки посилення взаємодії у сфері безпеки", - написав міністр.

Як повідомили в МЗС, Кулеба приділив особливу увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі неухильно підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності.

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