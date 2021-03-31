УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5550 відвідувачів онлайн
Новини
2 992 19

Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном загострення ситуації на Донбасі

Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном загострення ситуації на Донбасі

Міністр закордонних справ України обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі і в окупованому Криму. Телефонна розмова відбулася увечері 31 березня з ініціативи української сторони.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Я провів змістовну і предметну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на тлі системного загострення Росією ситуації з безпекою на сході України і в Криму. Обговорили напрямки посилення взаємодії у сфері безпеки", - написав міністр.

Як повідомили в МЗС, Кулеба приділив особливу увагу подіям на лінії зіткнення 26 березня, коли російські окупаційні війська вбили чотирьох українських воїнів.

Блінкен зазначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії і запевнив, що США продовжать надалі неухильно підтримувати Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілісності.

Читайте також: Кулеба подякував Канаді та Австралії за санкції проти учасників будівництва Керченського моста в окупованому Криму

Кулеба обговорив із держсекретарем США Блінкеном загострення ситуації на Донбасі 01

Автор: 

Держдепартамент США (1639) МЗС (4139) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Кулеба, передай неЛоху! валить пора!!!!! Валить!!! пока живой!
показати весь коментар
31.03.2021 22:45
+3
Ну с зелеными аленями понятно. А вот на счет кацапни это каким боком вопрос закрыт? Что, Штатам они вообще не интересны? Их только зеленые алени интересуют? Или как? Бо я шота не заметил, чтобы кацапня сидела тихо и молчала в тряпочку. Вполне свободно себя ведет и крутила на одном месте те же Штаты. Что там с северным потоком вторым? Что-то не слышно чтобы останавливал кто и санкций сильно ипугался. Может кацапня запужалась Штатов и не подтягивает войска к границам Украины? Или чем вопрос закрыт? Тем что на Украину стало похер? На свой международный имидж похер. Может этим решен? Ну тогда да. Вопросов нет. Это так же круто с зеленой шмарклей бороться. Это ж не с ****** и кацапней.
показати весь коментар
31.03.2021 23:44
+1
та за вами, за вами зелеными аленями, Вашингтон следит, и в часнтости Блинкен.
с кацапней вопрос закрыт - твари с обнуленным убийцей во главе стаи недоразвитых...
показати весь коментар
31.03.2021 22:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППР
показати весь коментар
31.03.2021 22:42 Відповісти
Кулеба, передай неЛоху! валить пора!!!!! Валить!!! пока живой!
показати весь коментар
31.03.2021 22:45 Відповісти
Низачьот. Глагол "валить" необходимо выделить жирным шрифтом и капсом, а также повторить не менее 100 раз. Иначе тебе пайка в виде рошенок не видать.
показати весь коментар
31.03.2021 22:58 Відповісти
№32
показати весь коментар
31.03.2021 23:04 Відповісти
та за вами, за вами зелеными аленями, Вашингтон следит, и в часнтости Блинкен.
с кацапней вопрос закрыт - твари с обнуленным убийцей во главе стаи недоразвитых...
показати весь коментар
31.03.2021 22:54 Відповісти
Ну с зелеными аленями понятно. А вот на счет кацапни это каким боком вопрос закрыт? Что, Штатам они вообще не интересны? Их только зеленые алени интересуют? Или как? Бо я шота не заметил, чтобы кацапня сидела тихо и молчала в тряпочку. Вполне свободно себя ведет и крутила на одном месте те же Штаты. Что там с северным потоком вторым? Что-то не слышно чтобы останавливал кто и санкций сильно ипугался. Может кацапня запужалась Штатов и не подтягивает войска к границам Украины? Или чем вопрос закрыт? Тем что на Украину стало похер? На свой международный имидж похер. Может этим решен? Ну тогда да. Вопросов нет. Это так же круто с зеленой шмарклей бороться. Это ж не с ****** и кацапней.
показати весь коментар
31.03.2021 23:44 Відповісти
Штатам они вообще не интересны - в том плане, шо кацапня понятна и ничего нового, хотя бы отдаленно напоминающее человеческое, от нее никто не ждет.
думал вроде ясно все изложил еще в предидущем посте посте.
показати весь коментар
31.03.2021 23:49 Відповісти
Я увидел этот пост первым в ветке. Все Ваши посты я не отслеживаю. На счет не интересны - тоже теперь понял. Ну собственно я на что иное и не рассчитывал. Так - то и так. Понятно, что нам надеяться только на себя. Главное теперь, чтобы наши керманычи наконец то поняли цену слов и всяких международных меморандумов на будущее.
показати весь коментар
31.03.2021 23:56 Відповісти
рад, что наконец то мы настраиваемся на одну волну - правда рад...
показати весь коментар
01.04.2021 00:01 Відповісти
А как-то разве было иначе все это время начиная с 2014 года?
показати весь коментар
01.04.2021 00:08 Відповісти
Сегодня по городе проверяли сирены центр страны что то настораживает
показати весь коментар
31.03.2021 23:21 Відповісти
Таке часто буває. Перевіряти треба.
показати весь коментар
31.03.2021 23:27 Відповісти
предлагаю вместо того чтобы пистеть об этом со всеми по всей планете, пистануть в сторону касапов чем-то тяжёлым, чтобы половину пистануло.. не очень красиво - но пистато... извините.. больше так не буду...
показати весь коментар
31.03.2021 23:59 Відповісти
 
 