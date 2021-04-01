Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции

С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde.

Карантинные меры вводятся на четыре недели.

Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.

Все работники переходят на удаленную работу.

На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.

Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.

Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках.

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Меры затронут все департаменты в континентальной части страны, локдаун не будет введен только на заморских территориях.

По словам Макрона, начала снятия ограничений нужно ждать не ранее середины мая. Карантинные меры будут отменяться постепенно вплоть до лета.

Ужесточение карантинных мер президент Франции связал с всплеском заболеваемости коронавирусом и активным распространением британского штамма SARS-CoV-2. Основной мерой, которая поможет справиться с эпидемией, власти Франции считают массовую вакцинацию, подчеркнул Макрон. В первую очередь приоритет при вакцинации будет отдаваться наиболее уязвимым группам, в том числе пожилым. Кроме того, первыми в очереди на вакцинацию стоят медики, полицейские и учителя.