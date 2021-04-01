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Новости Борьба с коронавирусом
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Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции

Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции

С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde.

Карантинные меры вводятся на четыре недели.

Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00.

Все работники переходят на удаленную работу.

На три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
Закрываются магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Однако исключение будет сделано для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, магазинов товаров для дома.

Поездки без особой причины дальше чем на 10 км от места изоляции запрещаются. Переехать из одного региона в другой французы смогут только на пасхальных праздниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый штамм COVID-19 обнаружили во Франции: У него, вероятно, большая заразность

Меры затронут все департаменты в континентальной части страны, локдаун не будет введен только на заморских территориях.

По словам Макрона, начала снятия ограничений нужно ждать не ранее середины мая. Карантинные меры будут отменяться постепенно вплоть до лета.

Ужесточение карантинных мер президент Франции связал с всплеском заболеваемости коронавирусом и активным распространением британского штамма SARS-CoV-2. Основной мерой, которая поможет справиться с эпидемией, власти Франции считают массовую вакцинацию, подчеркнул Макрон. В первую очередь приоритет при вакцинации будет отдаваться наиболее уязвимым группам, в том числе пожилым. Кроме того, первыми в очереди на вакцинацию стоят медики, полицейские и учителя.

Франция (3523) COVID-19 (18608) локдаун (294)


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Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами

- с Днём дурака!
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01.04.2021 07:22 Ответить
У вас там в Ольгино, гляжу, прямо ажиотаж))) А Окурка поздравили?))
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01.04.2021 07:25 Ответить
Откуда только зеленкой не дрыщат, даже с Америки .У Вас что на базе клоунады хронический понос?
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01.04.2021 07:33 Ответить
Ні. Сьогодні День 73%.

Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции - Цензор.НЕТ 2791
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01.04.2021 07:41 Ответить
Радует только то шо не одни мы страдаем ************ 😐
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01.04.2021 07:25 Ответить
Клоун этот Макрон. Провалил вакцинацию.
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01.04.2021 07:26 Ответить
Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции - Цензор.НЕТ 9421
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01.04.2021 07:33 Ответить
а чого в нього обручка не середньому пальці?
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01.04.2021 08:22 Ответить
Почти в тему: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо,
жена сделала ему на этом месте татуировку "лох"

Happy foolDAY
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01.04.2021 08:37 Ответить
 
 