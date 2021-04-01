Макрон оголосив про запровадження загального локдауну у Франції

Із 3 квітня на всі регіони Франції поширюються карантинні заходи, що діяли до цього лише в 19 департаментах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Monde.

Карантинні заходи запроваджуються на чотири тижні.

У всіх регіонах буде введена комендантська година з 19:00.

Усі працівники переходять на віддалену роботу.

На три тижні будуть закриті дитячі садочки, школи та коледжі. Студенти вишів зможуть відвідувати навчальні заклади один день на тиждень.

Закриваються магазини, де не торгують предметами першої необхідності. Однак виняток буде зроблено для книжкових магазинів, музичних магазинів, перукарень, магазинів товарів для будинку.

Поїздки без особливої ​​причини далі ніж на 10 км від місця ізоляції забороняються. Переїхати з одного регіону в інший французи зможуть лише на великодні свята.

Заходи торкнуться всі департаменти в континентальній частині країни, локдаун не буде запроваджений лише на заморських територіях.

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За словами Макрона, початку зняття обмежень слід чекати не раніше середини травня. Карантинні заходи будуть скасовуватися поступово аж до літа.

Жорсткість карантинних заходів президент Франції пов'язав зі сплеском захворюваності на коронавірус і активним поширенням британського штаму SARS-CoV-2. Основним заходом, який допоможе впоратися з епідемією, влада Франції вважає масову вакцинацію, наголосив Макрон. насамперед пріоритет під час вакцинації надаватиметься найбільш уразливим групам, зокрема літнім. Крім того, першими в черзі на вакцинацію стоять медики, поліцейські та вчителі.