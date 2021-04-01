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Макрон оголосив про запровадження загального локдауну у Франції

Макрон оголосив про запровадження загального локдауну у Франції

Із 3 квітня на всі регіони Франції поширюються карантинні заходи, що діяли до цього лише в 19 департаментах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це оголосив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Monde.

Карантинні заходи запроваджуються на чотири тижні.

У всіх регіонах буде введена комендантська година з 19:00.

Усі працівники переходять на віддалену роботу.

На три тижні будуть закриті дитячі садочки, школи та коледжі. Студенти вишів зможуть відвідувати навчальні заклади один день на тиждень.

Закриваються магазини, де не торгують предметами першої необхідності. Однак виняток буде зроблено для книжкових магазинів, музичних магазинів, перукарень, магазинів товарів для будинку.

Поїздки без особливої ​​причини далі ніж на 10 км від місця ізоляції забороняються. Переїхати з одного регіону в інший французи зможуть лише на великодні свята.

Заходи торкнуться всі департаменти в континентальній частині країни, локдаун не буде запроваджений лише на заморських територіях.

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За словами Макрона, початку зняття обмежень слід чекати не раніше середини травня. Карантинні заходи будуть скасовуватися поступово аж до літа.

Жорсткість карантинних заходів президент Франції пов'язав зі сплеском захворюваності на коронавірус і активним поширенням британського штаму SARS-CoV-2. Основним заходом, який допоможе впоратися з епідемією, влада Франції вважає масову вакцинацію, наголосив Макрон. насамперед пріоритет під час вакцинації надаватиметься найбільш уразливим групам, зокрема літнім. Крім того, першими в черзі на вакцинацію стоять медики, поліцейські та вчителі.

Автор: 

Франція (3079) COVID-19 (19765) локдаун (339)


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Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами

- с Днём дурака!
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01.04.2021 07:22 Відповісти
У вас там в Ольгино, гляжу, прямо ажиотаж))) А Окурка поздравили?))
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01.04.2021 07:25 Відповісти
Откуда только зеленкой не дрыщат, даже с Америки .У Вас что на базе клоунады хронический понос?
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01.04.2021 07:33 Відповісти
Ні. Сьогодні День 73%.

Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции - Цензор.НЕТ 2791
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01.04.2021 07:41 Відповісти
Радует только то шо не одни мы страдаем ************ 😐
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01.04.2021 07:25 Відповісти
Клоун этот Макрон. Провалил вакцинацию.
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01.04.2021 07:26 Відповісти
Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции - Цензор.НЕТ 9421
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01.04.2021 07:33 Відповісти
а чого в нього обручка не середньому пальці?
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01.04.2021 08:22 Відповісти
Почти в тему: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо,
жена сделала ему на этом месте татуировку "лох"

Happy foolDAY
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01.04.2021 08:37 Відповісти
 
 