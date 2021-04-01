47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция. ФОТО
На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погиб 47-летний житель одного из сел, во дворе которого произошло событие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Так, 31 марта, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовской района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек.
Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
Также предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.
По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством .Пустомитивськой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы - правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.
Как сообщили ZAXID.NET событие произошло в селе Хоросно в Пустомытовском районе. По данным издания, в результате взрыва погиб местный житель, бывший участник АТО, мужчина погиб на месте до приезда медиков.
В полиции изданию сообщили, что когда произошел взрыв мужчина был на улице. В кармане его брюк была боевая граната, которая взорвалась. От взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.
Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни. Как сообщили источники в следствии мужчина ранее служил в АТО.
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https://enigma.club/articles/rodinu-lvivskogo-veterana-z-invalidnistyu-terorizue-politsiya Родину львівського ветерана з інвалідністю тероризує поліція
"Моя племінниця Ксеня із її чоловіком Владом сидячи на лавочці на вулиці Валовій у Львові побачили, як до незнайомих людей на сусідній лавочці підійшли поліцейські. За якийсь час поліцейські почали шарпати молодих людей із тої компанії та кричати на них. Ксеня та Влад виховані так, що не терплять несправедливості. Вони стали на захист незнайомих молодих людей, зауваживши, що правоохоронці не можуть так діяти, і поліцейська агресія перекинулась на них. Поліцейські почали бити Влада. Ксеня встала між ним та поліцейськими, і її жбурнули на землю. На відео, яке я прикладу до допису, це прекрасно видно. Влад - той, що лежить на землі, Ксеня - дівчинка у короткій спідничці, яку жбурляють додолу.Поліція затримала Ксеню та Влада і доправила у райвідділ. Ксеню протримали 14 годин, не реєструючи як затриману, не даючи можливості піти у вбиральню та відмовляючи у проханні дати хоча би води. Поліцейський із прізвищем Горгут, який утримував її, натякав, що може вирішити її проблеми, якщо вона погодиться на інтим."