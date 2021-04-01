47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погиб 47-летний житель одного из сел, во дворе которого произошло событие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Так, 31 марта, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовской района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек.

Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.



Фото: сайт полиции

По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством .Пустомитивськой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы - правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

Как сообщили ZAXID.NET событие произошло в селе Хоросно в Пустомытовском районе. По данным издания, в результате взрыва погиб местный житель, бывший участник АТО, мужчина погиб на месте до приезда медиков.

В полиции изданию сообщили, что когда произошел взрыв мужчина был на улице. В кармане его брюк была боевая граната, которая взорвалась. От взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни. Как сообщили источники в следствии мужчина ранее служил в АТО.