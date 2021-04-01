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Новости Будни полиции
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47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция. ФОТО

47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция. ФОТО

На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого погиб 47-летний житель одного из сел, во дворе которого произошло событие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Так, 31 марта, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовской района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек.

Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната РГД-5.

47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция 01
Фото: сайт полиции

По факту следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством .Пустомитивськой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы - правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

Как сообщили ZAXID.NET событие произошло в селе Хоросно в Пустомытовском районе. По данным издания, в результате взрыва погиб местный житель, бывший участник АТО, мужчина погиб на месте до приезда медиков.

В полиции изданию сообщили, что когда произошел взрыв мужчина был на улице. В кармане его брюк была боевая граната, которая взорвалась. От взрыва мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер.

Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни. Как сообщили источники в следствии мужчина ранее служил в АТО.

ветераны (1107) граната (1003) смерть (9230) Львовская область (2910)


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Тащат всё подряд. Вот такие же и закладки делают которые СБУ сепарам приписывает.
Где работаю - там и ворую!

Никакого сожаления.
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01.04.2021 09:36 Ответить
Добре що з людей ніхто не постраждав, а виродків чомусь не шкода.......
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01.04.2021 09:39 Ответить
Ну,раз тема про мєнтів,атовців,і Львівщину,то най і це буде:
https://enigma.club/articles/rodinu-lvivskogo-veterana-z-invalidnistyu-terorizue-politsiya Родину львівського ветерана з інвалідністю тероризує поліція

"Моя племінниця Ксеня із її чоловіком Владом сидячи на лавочці на вулиці Валовій у Львові побачили, як до незнайомих людей на сусідній лавочці підійшли поліцейські. За якийсь час поліцейські почали шарпати молодих людей із тої компанії та кричати на них. Ксеня та Влад виховані так, що не терплять несправедливості. Вони стали на захист незнайомих молодих людей, зауваживши, що правоохоронці не можуть так діяти, і поліцейська агресія перекинулась на них. Поліцейські почали бити Влада. Ксеня встала між ним та поліцейськими, і її жбурнули на землю. На відео, яке я прикладу до допису, це прекрасно видно. Влад - той, що лежить на землі, Ксеня - дівчинка у короткій спідничці, яку жбурляють додолу.Поліція затримала Ксеню та Влада і доправила у райвідділ. Ксеню протримали 14 годин, не реєструючи як затриману, не даючи можливості піти у вбиральню та відмовляючи у проханні дати хоча би води. Поліцейський із прізвищем Горгут, який утримував її, натякав, що може вирішити її проблеми, якщо вона погодиться на інтим."
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01.04.2021 09:56 Ответить
Феєрична історія.Ми повернулися в 2013-й...
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01.04.2021 10:05 Ответить
Це міг бути прорив ДРГ. Хлопець пав у неравному бою.
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01.04.2021 10:40 Ответить
Это еще вчерашний или свеженький сегодняшний? Сбиться со счета можно, прямо расталкивают друг друга локтями чтобы гранатой в кармане оторвать себе яйца или покалечить посторонних людей.
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01.04.2021 14:57 Ответить
 
 