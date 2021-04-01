47-річний житель Львівщини загинув від вибуху гранати, - поліція. ФОТО
На Львівщині поліцейські розслідують обставини вибуху, внаслідок якого загинув 47-річний житель одного із сіл, у дворі якого сталася подія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.
Так, 31 березня, о 17:15 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Львівщини стався вибух, унаслідок якого постраждала людина.
Як встановили правоохоронці, в результаті вибуху тілесних ушкоджень зазнав 47-річний місцевий житель, у дворі якого сталася подія. Чоловік від травм помер на місці події.
Також попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєвими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи - правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпаса.
Як повідомили ZAXID.NET, подія сталася в селі Хоросно в Пустомитівському районі. За даними видання, в результаті вибуху загинув місцевий житель, колишній учасник АТО, чоловік загинув на місці до приїзду медиків.
У поліції повідомили, що коли стався вибух чоловік був на вулиці. У кишені його штанів була бойова граната, яка вибухнула. Від вибуху чоловікові відірвало ногу, а вже через кілька хвилин він помер.
Відомо, що загиблий проживав із батьком, був неодружений і дітей також не було. Спиртним не зловживав і вів спокійний спосіб життя. Як повідомили джерела в слідстві чоловік раніше служив в АТО.
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Никакого сожаления.
https://enigma.club/articles/rodinu-lvivskogo-veterana-z-invalidnistyu-terorizue-politsiya Родину львівського ветерана з інвалідністю тероризує поліція
"Моя племінниця Ксеня із її чоловіком Владом сидячи на лавочці на вулиці Валовій у Львові побачили, як до незнайомих людей на сусідній лавочці підійшли поліцейські. За якийсь час поліцейські почали шарпати молодих людей із тої компанії та кричати на них. Ксеня та Влад виховані так, що не терплять несправедливості. Вони стали на захист незнайомих молодих людей, зауваживши, що правоохоронці не можуть так діяти, і поліцейська агресія перекинулась на них. Поліцейські почали бити Влада. Ксеня встала між ним та поліцейськими, і її жбурнули на землю. На відео, яке я прикладу до допису, це прекрасно видно. Влад - той, що лежить на землі, Ксеня - дівчинка у короткій спідничці, яку жбурляють додолу.Поліція затримала Ксеню та Влада і доправила у райвідділ. Ксеню протримали 14 годин, не реєструючи як затриману, не даючи можливості піти у вбиральню та відмовляючи у проханні дати хоча би води. Поліцейський із прізвищем Горгут, який утримував її, натякав, що може вирішити її проблеми, якщо вона погодиться на інтим."