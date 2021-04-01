47-річний житель Львівщини загинув від вибуху гранати, - поліція. ФОТО

На Львівщині поліцейські розслідують обставини вибуху, внаслідок якого загинув 47-річний житель одного із сіл, у дворі якого сталася подія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Так, 31 березня, о 17:15 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Львівщини стався вибух, унаслідок якого постраждала людина.

Як встановили правоохоронці, в результаті вибуху тілесних ушкоджень зазнав 47-річний місцевий житель, у дворі якого сталася подія. Чоловік від травм помер на місці події.

Також попередньо встановлено, що вибухнула, ймовірно, ручна граната РГД-5.



Фото: сайт поліції

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 (Умисне вбивство) з приміткою "самогубство" та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєвими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи - правоохоронці встановлюють усі обставини події, а також походження боєприпаса.

Як повідомили ZAXID.NET, подія сталася в селі Хоросно в Пустомитівському районі. За даними видання, в результаті вибуху загинув місцевий житель, колишній учасник АТО, чоловік загинув на місці до приїзду медиків.

У поліції повідомили, що коли стався вибух чоловік був на вулиці. У кишені його штанів була бойова граната, яка вибухнула. Від вибуху чоловікові відірвало ногу, а вже через кілька хвилин він помер.

Відомо, що загиблий проживав із батьком, був неодружений і дітей також не було. Спиртним не зловживав і вів спокійний спосіб життя. Як повідомили джерела в слідстві чоловік раніше служив в АТО.