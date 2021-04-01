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Новости Репрессии в Беларуси
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Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская считает, что подавленные режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко массовые протесты "дают свой результат" и "уже девять месяцев держат режим в напряжении".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она рассказала в интервью Европравде в Литве.

"Он (режим. – Ред.) обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв. <...> Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв", – подчеркнула Тихановская.

Говоря о методах оппозиционной активности и их эффективности, она заявила, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которому они готовы".

Лидер оппозиции Беларуси также добавила, что у ее соотечественников якобы "меняется отношение к российскому правительству – с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко".

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционера, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+7
Сказала тетка, которая смылась от греха подальше.
Хорошо, когда жертвовать надо не собой.

А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
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01.04.2021 09:41
+4
Її мабуть потрібно обстежити у психіатра.....
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01.04.2021 09:40
+4
Бєларусь показала - квіти, доброзичливість і ніжність під час революції не діє.
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01.04.2021 09:44
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Її мабуть потрібно обстежити у психіатра.....
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01.04.2021 09:40 Ответить
Та для чого тратити зусилля? У дам такий спосіб поведінки -інстинктивно-гормональний замість розсудливого!
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01.04.2021 10:53 Ответить
Сказала тетка, которая смылась от греха подальше.
Хорошо, когда жертвовать надо не собой.

А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
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01.04.2021 09:41 Ответить
Що ви так жорстко про Тихановську? Вона звичайна домогосподарка, яку дозволив зареєструвати на вибори Лукашенко.
Усі інші конкуренти Луки в тюрмі або за кордоном.
Ну так вийшло. У всякому разі прогрес в її заявах є. Мабуть, у Литві проходить політичну освіту.
Ну, якщо б була вона у Білорусі, то була би там де її чоловік чи Ігор Лосик. Звідти заяв би взагалі не могла робитиПрийде час, прийдуть інші лідери
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01.04.2021 10:24 Ответить
Домохозяйка должна домохозяйничать, а не кидать в топку людей тупыми заявлениями.

А, если она борцыца, то хай борется, а не прячется.
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01.04.2021 10:30 Ответить
Яка там іще топка? Розвішування білизни у поряду: білі труси - червоні труси - білі труси, чи одягання шкарпеток у біло-червоні смужки? І за це садять, доречі.
Так, що до топки там іще далеко. Тим більше, вона до збройного повстання ніколи не закликала. Так по дрібницях, мирні акції.
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01.04.2021 10:37 Ответить
І за це садять, доречі.

Так отож.
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01.04.2021 10:52 Ответить
Вона може в ліжку поборотись ,та й то з передбачуваним фіналом!
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01.04.2021 10:48 Ответить
Бєларусь показала - квіти, доброзичливість і ніжність під час революції не діє.
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01.04.2021 09:44 Ответить
Мирный протест это самая глупая форма покорности (с)
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01.04.2021 10:28 Ответить
при помощи мирной борьбы Индия получила свободу у величайшей империи мира за всю историю человечества.
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01.04.2021 12:03 Ответить
"Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв"
Це так не працює, навіть небесної сотні виявилося замало кремлівському сатані, він почав вбивати тисячами. Дай Бог вільним білорусам іншої долі, проте я в це не вірю.
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01.04.2021 09:44 Ответить
Оранжевая революция обошлась без жертв.

Прекрасно все жили. Жаль, что "демократические" лидеры между собой пересрались.
Что происходит и сейчас.
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01.04.2021 12:04 Ответить
Да, но заметь, это была революция не против диктатора. Кучме хватило ума уйти. В те годы и лукашенка бы ушел, но теперь много крови на руках и ***** не отпустит Беларусь просто так.
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01.04.2021 12:44 Ответить
Лука испортилось, ***** принесет нового.
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01.04.2021 09:46 Ответить
Пока не засохнет Мордор, такие ягодки, как Беларусь будут под его колпаком.
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01.04.2021 09:52 Ответить
Кто последний раз видел комментарии Литвина? Может не может сюда зайти, т.к. Цензор некоторые операторы начали блокировать в Беларуси.
Он такой же ненавистник Беларуси, как и вы тут, он бы вам подыграл, такой же ехидный.
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01.04.2021 09:54 Ответить
Как гадил,так и гадит😂
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01.04.2021 10:07 Ответить
Біда бєларусів у тому, що вони наступили на ті ж граблі, що колись і українці, вважаючи кацапів браттями. Кажу вам, як українець, у якого весь лоб у гулях.
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01.04.2021 10:25 Ответить
Вы уж слишком не обижайтесь, но откуда взять любовь к союзнику агрессора? Это по большому счету. А так, по мелочи, то можно наскрести массу случаев, которые не дают разгореться "братской любви"
Да, и обобщать не нужно. В трудный момент все-равно друг другу помогаем, во всяком случае на уровне обычных граждан
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01.04.2021 10:53 Ответить
Никто ничего не блокирует. Только действительно наших земляков здесь мало стало, раньше кишмя кишели.
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01.04.2021 11:02 Ответить
да это понятно...когда-то и Солнце потухнет, это вопрос лишь времени.
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01.04.2021 10:17 Ответить
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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01.04.2021 10:30 Ответить
Режим Лукашенко падет максимум через 20 лет!
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01.04.2021 10:34 Ответить
Так у нього, іще троє синів ...
Якщо, молодшого поставлять, то іще років 50-60
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01.04.2021 10:40 Ответить
Сыны слабаки!
Максимум "прихватизируют" пару стратегических предприятий и свалят из страны.
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01.04.2021 10:42 Ответить
Звісно паде. Ліки від безсмертя ще не придумали.
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01.04.2021 10:36 Ответить
Ну прямо Нострадамус в изгнании. Как ей там, сидя в благополучной Европе, призывать других к протестам в Беларуссии?
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01.04.2021 10:54 Ответить
Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9667
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців героїв. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної європейської держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
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01.04.2021 11:49 Ответить
Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2216
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .
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01.04.2021 11:42 Ответить
Ага от старости ..падет..
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01.04.2021 11:51 Ответить
ты главное - ***** в глаза загляни... у нас один до сих пор заглядывает
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01.04.2021 12:40 Ответить
Всё проходит (царь Соломон)
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01.04.2021 13:38 Ответить
Эта кобыла точно жертвой не станет.
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01.04.2021 16:06 Ответить
Диктаторы всех стран соединяйтесь. И вот именно этому должна противостоять оппозиция во главе с Тихановской. Пока Народ Беларуси не ущучит что "рюские братья" гандоны от рождения и кроме как насилия ничего не принесут Беларусам - все словесные потуги будут повисать в воздухе и никого не задевая. Определяйтесь пока ещё всё у вас цело и не растащено расийскими уркаганами.
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01.04.2021 17:17 Ответить
 
 