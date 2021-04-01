Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская считает, что подавленные режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко массовые протесты "дают свой результат" и "уже девять месяцев держат режим в напряжении".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она рассказала в интервью Европравде в Литве.

"Он (режим. – Ред.) обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв. <...> Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв", – подчеркнула Тихановская.

Говоря о методах оппозиционной активности и их эффективности, она заявила, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которому они готовы".

Лидер оппозиции Беларуси также добавила, что у ее соотечественников якобы "меняется отношение к российскому правительству – с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко".

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

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По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционера, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.