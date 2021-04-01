Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская
Лидер оппозиции Беларуси в изгнании Светлана Тихановская считает, что подавленные режимом самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко массовые протесты "дают свой результат" и "уже девять месяцев держат режим в напряжении".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом она рассказала в интервью Европравде в Литве.
"Он (режим. – Ред.) обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв. <...> Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв", – подчеркнула Тихановская.
Говоря о методах оппозиционной активности и их эффективности, она заявила, что "каждый народ выбирает ту форму протеста, к которому они готовы".
Лидер оппозиции Беларуси также добавила, что у ее соотечественников якобы "меняется отношение к российскому правительству – с тех пор, как Кремль поддерживает режим Лукашенко".
Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционера, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.
Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
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Хорошо, когда жертвовать надо не собой.
А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
Усі інші конкуренти Луки в тюрмі або за кордоном.
Ну так вийшло. У всякому разі прогрес в її заявах є. Мабуть, у Литві проходить політичну освіту.
Ну, якщо б була вона у Білорусі, то була би там де її чоловік чи Ігор Лосик. Звідти заяв би взагалі не могла робитиПрийде час, прийдуть інші лідери
А, если она борцыца, то хай борется, а не прячется.
Так, що до топки там іще далеко. Тим більше, вона до збройного повстання ніколи не закликала. Так по дрібницях, мирні акції.
Так отож.
Це так не працює, навіть небесної сотні виявилося замало кремлівському сатані, він почав вбивати тисячами. Дай Бог вільним білорусам іншої долі, проте я в це не вірю.
Прекрасно все жили. Жаль, что "демократические" лидеры между собой пересрались.
Что происходит и сейчас.
Он такой же ненавистник Беларуси, как и вы тут, он бы вам подыграл, такой же ехидный.
Да, и обобщать не нужно. В трудный момент все-равно друг другу помогаем, во всяком случае на уровне обычных граждан
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
Якщо, молодшого поставлять, то іще років 50-60
Максимум "прихватизируют" пару стратегических предприятий и свалят из страны.
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців героїв. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної європейської держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .