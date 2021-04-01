Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська

Лідерка опозиції Білорусі у вигнанні Світлана Тіхановська вважає, що подавлені режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка масові протести "дають свій результат" і "вже дев'ять місяців тримають режим у напрузі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вона розповіла в інтерв'ю Європравді в Литві.

"Він (режим. - Ред.) обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв. <...> Я як жінка хочу, щоб наша революція обійшлася найменшою кількістю жертв", - підкреслила Тіхановська.

Говорячи про методи опозиційної активності та їхню ефективність, вона заявила, що "кожен народ обирає ту форму протесту, до якого вони готові".

Лідерка опозиції Білорусі також додала, що у її співвітчизників нібито "змінюється ставлення до російського уряду - відтоді, як Кремль підтримує режим Лукашенка".

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента (на піку в мітингах брали участь по кілька сотень тисяч осіб, з початку 2021 року протестна активність впала). За офіційними даними, перемогу на виборах здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

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За даними правозахисного центру "Весна", з серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

Відразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе в столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували обрати "між дітьми і в'язницею", і вона вибрала дітей.

Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС запровадив санкції.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.