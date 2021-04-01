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Новини Репресії в Білорусі
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Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська

Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська

Лідерка опозиції Білорусі у вигнанні Світлана Тіхановська вважає, що подавлені режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка масові протести "дають свій результат" і "вже дев'ять місяців тримають режим у напрузі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вона розповіла в інтерв'ю Європравді в Литві.

"Він (режим. - Ред.) обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв. <...> Я як жінка хочу, щоб наша революція обійшлася найменшою кількістю жертв", - підкреслила Тіхановська.

Говорячи про методи опозиційної активності та їхню ефективність, вона заявила, що "кожен народ обирає ту форму протесту, до якого вони готові".

Лідерка опозиції Білорусі також додала, що у її співвітчизників нібито "змінюється ставлення до російського уряду - відтоді, як Кремль підтримує режим Лукашенка".

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента (на піку в мітингах брали участь по кілька сотень тисяч осіб, з початку 2021 року протестна активність впала). За офіційними даними, перемогу на виборах здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни Балтії запровадили санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

За даними правозахисного центру "Весна", з серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.

Відразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе в столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували обрати "між дітьми і в'язницею", і вона вибрала дітей.

Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС запровадив санкції.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+7
Сказала тетка, которая смылась от греха подальше.
Хорошо, когда жертвовать надо не собой.

А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
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01.04.2021 09:41
+4
Її мабуть потрібно обстежити у психіатра.....
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01.04.2021 09:40
+4
Бєларусь показала - квіти, доброзичливість і ніжність під час революції не діє.
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01.04.2021 09:44
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Її мабуть потрібно обстежити у психіатра.....
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01.04.2021 09:40 Відповісти
Та для чого тратити зусилля? У дам такий спосіб поведінки -інстинктивно-гормональний замість розсудливого!
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01.04.2021 10:53 Відповісти
Сказала тетка, которая смылась от греха подальше.
Хорошо, когда жертвовать надо не собой.

А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
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01.04.2021 09:41 Відповісти
Що ви так жорстко про Тихановську? Вона звичайна домогосподарка, яку дозволив зареєструвати на вибори Лукашенко.
Усі інші конкуренти Луки в тюрмі або за кордоном.
Ну так вийшло. У всякому разі прогрес в її заявах є. Мабуть, у Литві проходить політичну освіту.
Ну, якщо б була вона у Білорусі, то була би там де її чоловік чи Ігор Лосик. Звідти заяв би взагалі не могла робитиПрийде час, прийдуть інші лідери
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01.04.2021 10:24 Відповісти
Домохозяйка должна домохозяйничать, а не кидать в топку людей тупыми заявлениями.

А, если она борцыца, то хай борется, а не прячется.
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01.04.2021 10:30 Відповісти
Яка там іще топка? Розвішування білизни у поряду: білі труси - червоні труси - білі труси, чи одягання шкарпеток у біло-червоні смужки? І за це садять, доречі.
Так, що до топки там іще далеко. Тим більше, вона до збройного повстання ніколи не закликала. Так по дрібницях, мирні акції.
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01.04.2021 10:37 Відповісти
І за це садять, доречі.

Так отож.
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01.04.2021 10:52 Відповісти
Вона може в ліжку поборотись ,та й то з передбачуваним фіналом!
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01.04.2021 10:48 Відповісти
Бєларусь показала - квіти, доброзичливість і ніжність під час революції не діє.
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01.04.2021 09:44 Відповісти
Мирный протест это самая глупая форма покорности (с)
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01.04.2021 10:28 Відповісти
при помощи мирной борьбы Индия получила свободу у величайшей империи мира за всю историю человечества.
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01.04.2021 12:03 Відповісти
"Я как женщина хочу, чтобы наша революция обошлась наименьшим количеством жертв"
Це так не працює, навіть небесної сотні виявилося замало кремлівському сатані, він почав вбивати тисячами. Дай Бог вільним білорусам іншої долі, проте я в це не вірю.
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01.04.2021 09:44 Відповісти
Оранжевая революция обошлась без жертв.

Прекрасно все жили. Жаль, что "демократические" лидеры между собой пересрались.
Что происходит и сейчас.
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01.04.2021 12:04 Відповісти
Да, но заметь, это была революция не против диктатора. Кучме хватило ума уйти. В те годы и лукашенка бы ушел, но теперь много крови на руках и ***** не отпустит Беларусь просто так.
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01.04.2021 12:44 Відповісти
Лука испортилось, ***** принесет нового.
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01.04.2021 09:46 Відповісти
Пока не засохнет Мордор, такие ягодки, как Беларусь будут под его колпаком.
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01.04.2021 09:52 Відповісти
Кто последний раз видел комментарии Литвина? Может не может сюда зайти, т.к. Цензор некоторые операторы начали блокировать в Беларуси.
Он такой же ненавистник Беларуси, как и вы тут, он бы вам подыграл, такой же ехидный.
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01.04.2021 09:54 Відповісти
Как гадил,так и гадит😂
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01.04.2021 10:07 Відповісти
Біда бєларусів у тому, що вони наступили на ті ж граблі, що колись і українці, вважаючи кацапів браттями. Кажу вам, як українець, у якого весь лоб у гулях.
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01.04.2021 10:25 Відповісти
Вы уж слишком не обижайтесь, но откуда взять любовь к союзнику агрессора? Это по большому счету. А так, по мелочи, то можно наскрести массу случаев, которые не дают разгореться "братской любви"
Да, и обобщать не нужно. В трудный момент все-равно друг другу помогаем, во всяком случае на уровне обычных граждан
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01.04.2021 10:53 Відповісти
Никто ничего не блокирует. Только действительно наших земляков здесь мало стало, раньше кишмя кишели.
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01.04.2021 11:02 Відповісти
да это понятно...когда-то и Солнце потухнет, это вопрос лишь времени.
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01.04.2021 10:17 Відповісти
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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01.04.2021 10:30 Відповісти
Режим Лукашенко падет максимум через 20 лет!
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01.04.2021 10:34 Відповісти
Так у нього, іще троє синів ...
Якщо, молодшого поставлять, то іще років 50-60
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01.04.2021 10:40 Відповісти
Сыны слабаки!
Максимум "прихватизируют" пару стратегических предприятий и свалят из страны.
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01.04.2021 10:42 Відповісти
Звісно паде. Ліки від безсмертя ще не придумали.
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01.04.2021 10:36 Відповісти
Ну прямо Нострадамус в изгнании. Как ей там, сидя в благополучной Европе, призывать других к протестам в Беларуссии?
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01.04.2021 10:54 Відповісти
Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9667
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців героїв. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної європейської держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
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01.04.2021 11:49 Відповісти
Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2216
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .
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01.04.2021 11:42 Відповісти
Ага от старости ..падет..
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01.04.2021 11:51 Відповісти
ты главное - ***** в глаза загляни... у нас один до сих пор заглядывает
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01.04.2021 12:40 Відповісти
Всё проходит (царь Соломон)
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01.04.2021 13:38 Відповісти
Эта кобыла точно жертвой не станет.
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01.04.2021 16:06 Відповісти
Диктаторы всех стран соединяйтесь. И вот именно этому должна противостоять оппозиция во главе с Тихановской. Пока Народ Беларуси не ущучит что "рюские братья" гандоны от рождения и кроме как насилия ничего не принесут Беларусам - все словесные потуги будут повисать в воздухе и никого не задевая. Определяйтесь пока ещё всё у вас цело и не растащено расийскими уркаганами.
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01.04.2021 17:17 Відповісти
 
 