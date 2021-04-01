Режим Лукашенка обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв, - Тіхановська
Лідерка опозиції Білорусі у вигнанні Світлана Тіхановська вважає, що подавлені режимом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка масові протести "дають свій результат" і "вже дев'ять місяців тримають режим у напрузі".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вона розповіла в інтерв'ю Європравді в Литві.
"Він (режим. - Ред.) обов'язково впаде. Питання лише часу і кількості жертв. <...> Я як жінка хочу, щоб наша революція обійшлася найменшою кількістю жертв", - підкреслила Тіхановська.
Говорячи про методи опозиційної активності та їхню ефективність, вона заявила, що "кожен народ обирає ту форму протесту, до якого вони готові".
Лідерка опозиції Білорусі також додала, що у її співвітчизників нібито "змінюється ставлення до російського уряду - відтоді, як Кремль підтримує режим Лукашенка".
Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента (на піку в мітингах брали участь по кілька сотень тисяч осіб, з початку 2021 року протестна активність впала). За офіційними даними, перемогу на виборах здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.
За даними правозахисного центру "Весна", з серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох.
Відразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе в столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували обрати "між дітьми і в'язницею", і вона вибрала дітей.
Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС запровадив санкції.
Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, представлять в 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.
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Хорошо, когда жертвовать надо не собой.
А так сидя в Литве с котлетой за щекой говорить "Мы утопим Лукашенко в крови беларусов!!!" - это как-то лицемерно шоле.
Усі інші конкуренти Луки в тюрмі або за кордоном.
Ну так вийшло. У всякому разі прогрес в її заявах є. Мабуть, у Литві проходить політичну освіту.
Ну, якщо б була вона у Білорусі, то була би там де її чоловік чи Ігор Лосик. Звідти заяв би взагалі не могла робитиПрийде час, прийдуть інші лідери
А, если она борцыца, то хай борется, а не прячется.
Так, що до топки там іще далеко. Тим більше, вона до збройного повстання ніколи не закликала. Так по дрібницях, мирні акції.
Так отож.
Це так не працює, навіть небесної сотні виявилося замало кремлівському сатані, він почав вбивати тисячами. Дай Бог вільним білорусам іншої долі, проте я в це не вірю.
Прекрасно все жили. Жаль, что "демократические" лидеры между собой пересрались.
Что происходит и сейчас.
Он такой же ненавистник Беларуси, как и вы тут, он бы вам подыграл, такой же ехидный.
Да, и обобщать не нужно. В трудный момент все-равно друг другу помогаем, во всяком случае на уровне обычных граждан
"Святуля, ты не тузайся. Я буду сядзець дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
Якщо, молодшого поставлять, то іще років 50-60
Максимум "прихватизируют" пару стратегических предприятий и свалят из страны.
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "Погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб»... зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і знищили багато російських окупантів. Згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців героїв. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної європейської держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь своєю бридкою кацапською колонією.
Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .