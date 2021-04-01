С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".
"Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году", - говорится в разъяснении Пенсионного фонда.
Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся и составляет 60 лет.
Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет.
Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.
В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.
Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.
У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года.
А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.
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легализировавшимися бандитами из 90-холигархами.
а еще шоколадные отменили 1,35% для стажа свыше 25 лет,
- с Днём дурака!
Нічим не відрізняються від бариги з підбарижниками.
не свалить нахне пойти "служить" в ведомство Арсен Борисыча?
Усі ці вікові межі, це ж профанація. Тотальна більшість на пенсію вижити не може, а оформлює її виключно як додатковий прибуток до зарплати. Яка ж це пенсія?
Рыги. А идиоты даже не потрудились узнать, как голосовал за этот(и многие другие, типа акцизов на топливо, сигареты, алкоголь, назначение НКРЭКУ) закон "их" депутат, продолжают за него же галку ставить.
Теперь начнут увеличивать стаж неполучения пенсии.
Если 25-30-50-67 лет стажа - пенсии не будет.
Но не хотят и не могут - две большие разницы. 12% не могут найти работу. Свободные рабочие места есть только на зарплату 4-7 тыс.грн. Минус ЕСВ НДФЛ квартплата - смысла работать нет.
У нас той хто отримує білу зп ЛОХ. от тому я особисто не розраховую на пенсію, бо коли до неї дійде, вона буде ще жалюгіднішою ніж зараз, покращення я щось не спостерігаю.
Доки свідомість халявщиків совків не зміниться.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/
Средняя продолжительность жизни. 2017 Мужчин 80,6, Женщин 84,7 - в Израиле.
Продолжительность жизни в Украине мужчины 63, женщины 73.
"Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста." - мужчины в Украине на пенсию не идут, работают на олигархов всю жизнь и умирают на работе.
https://images.cnscdn.com/images/c/9/6/5/c965436427c26e677b71e008e7281627/original.jpgПенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lb.ua/society/2017/10/11/378933_pensionnaya_reforma_vstupila_silu.html lb.ua.
дискриминация по дате рождения
надо валить из этой страны ...