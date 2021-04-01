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С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин

С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин

С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП".

"Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году", - говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся и составляет 60 лет.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет.

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Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).

При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.

В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.

Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года.

А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике

Автор: 

женщины (887) пенсионный возраст (734) пенсия (2161)


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Топ комментарии
+41
УРАААААААА! Зі святом зєбілки!!!!!!!!!!
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01.04.2021 09:53
+37
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 09:53
+30
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 7349
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01.04.2021 09:55
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УРАААААААА! Зі святом зєбілки!!!!!!!!!!
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01.04.2021 09:53 Ответить
А когда начались этапы повышения пенсионного возраста ?
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01.04.2021 09:55 Ответить
какаяразница. головне коли вони ще не закінчилися.
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01.04.2021 09:56 Ответить
А в 2010 ті що підтримують "сивочолого" підтримали його соратника шляпника (не той що ш'є, а той що краде).
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01.04.2021 11:49 Ответить
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году. Источник: https://censor.net/ru/n3256922
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01.04.2021 09:58 Ответить
Вообще не понятно, зачем весь этот цирк, если эти же зелебобики заявляют, что "нынешним 40-летним" вообще на пенсию не стоит рассчитывать?..
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01.04.2021 10:02 Ответить
Ну как... чтоб уже щас начинать сокращать. У нас же оно как: Степанов нас регулярно информирует про то как развивается эпидемия, и какие планируются локдауны, а другие информируют, что пенсии не будет. Тебя предупредили? Предупредили. Всё.
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01.04.2021 10:23 Ответить
Тогда не понятно, почему не принимают Закон об оружии. Ведь, вопрос, начнут их отстреливать, или не начнут, даже не стоит, а нелегальные стволы потом сложнее идентифицировать. Думаю, рукзакян первый должен быть за этот закон, ан нет...
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01.04.2021 10:27 Ответить
Просто наверно владение оружием это одна из свобод. А Украина, в целом, достаточно несвободная страна, если конечно не считать свободой наш бардак. Хозяева не хотят давать свобод, разных свобод, и этой в том числе, рабам. Свободы вести бизнес, свободы защищать свои интересы в суде, свободы прессы, свободы покупать энергоресурсы, свободы защищать себя любыми доступными средствами и тд.
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01.04.2021 10:42 Ответить
Тут даже не о владении оружием речь. Сейчас любой совершеннолетний Украинец без судимостей и медицинских противопоказаний может владеть хоть Барреттом с оптикой. Тот закон, который так не хотят принимать, как раз напрямую касается свободы граждан, а именно - в возможности защитить себя, своих близких и своё имущество законно приобретённым оружием на законных основаниях. И вот это ключевое противоречие общества и т.н. "власти" - людям не разрешают эффективно защищаться. А "выученная беспомощность" - очень полезное качество именно раба.
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01.04.2021 10:52 Ответить
Причём беспомощность во всём, не только в отношении самозащиты. Какой смысл вообще в любых законе, если у нас судов нету, и прав тот у кого больше бабок. Вот это право на самозащиту оно идёт вкупе с нормальной полицией, прокуратурой, судами и тд. А они у нас к обычным гражданам репрессивные. Самозащитился ты, и что? Затягают по судам и посадят. Наверно начинать нужно с правового государства.
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01.04.2021 11:05 Ответить
Начинать некому - у власти постоянно те, кто связан с легализировавшимися бандитами из 90-х олигархами.
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01.04.2021 14:26 Ответить
Гражданам нужно начинать, с теми кто у власти всё давно понятно. Граждане конечно тоже... не сильно того...
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01.04.2021 18:02 Ответить
Человеку нужно свои 30 рошенок отработать, ему плевать на правду и на Украину
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01.04.2021 10:47 Ответить
тебе подавиться хватит и одной!
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01.04.2021 11:33 Ответить
Это прописано в пенсионной реформе Януковича-Тигипко 2011 года
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01.04.2021 10:09 Ответить
Для "зе умніков" - головне , коли впроваджують .
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01.04.2021 11:03 Ответить
Коли?
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01.04.2021 11:11 Ответить
Примерно в 2010г. министром ооц.политик тигипко при президенте януковиче
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01.04.2021 12:47 Ответить
вате насрать, они наяривают на зеленского, дроча на своего олихарга петюню, жополизы
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01.04.2021 14:21 Ответить
Шоколадных ,
а еще шоколадные отменили 1,35% для стажа свыше 25 лет,
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01.04.2021 10:11 Ответить
всех зедаунов с праздником вашего клоуна, какая радость какое счастье сдохнуть в охранной будке не дотянув до 65, с праздником !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вы на правильном пути так держать, мусорные баки ждут вас зебобики, главное не подеритесь возле контейнера и переворачивайте контейнер нежно, теперь он для вас как родной.
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01.04.2021 16:18 Ответить
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 09:53 Ответить
С днем зеленского, дорогое насєлєніє!
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01.04.2021 09:55 Ответить
І , головне , його зефанатів !
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01.04.2021 11:04 Ответить
Так о них и речь. Я ж не Украинцев поздравил, а насєлєніє.
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01.04.2021 11:09 Ответить
Згоден , я їх Українцями не називаю .
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01.04.2021 12:04 Ответить
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 7349
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01.04.2021 09:55 Ответить
А їм по-барабану - продовжують повторювати земантри , а ще стали набагато агресивніші .
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01.04.2021 11:06 Ответить
Виродки!
Нічим не відрізняються від бариги з підбарижниками.
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01.04.2021 09:56 Ответить
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 1953
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01.04.2021 09:58 Ответить
Так у пенсионеров такие пенсии, что они и так все работали! Удивили ежа голой попой ))))
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01.04.2021 10:00 Ответить
О , і це головне . Що коли настав час , щоб людина змогла нарешті відпочити , її заставляють з останніх сил горбатиться за копійки . А те , що сп..здили , стільки ...
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01.04.2021 11:11 Ответить
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 9081
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01.04.2021 10:01 Ответить
пенсию будут получать те немногие, кто не сдохнет от коронавируса
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01.04.2021 10:04 Ответить
ну и как тут не свалить нах не пойти "служить" в ведомство Арсен Борисыча?
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01.04.2021 10:04 Ответить
Хочется много чего написать... Но ограничусь одним словом - твари!!
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01.04.2021 10:05 Ответить
Пенсійна реформа це не коли ти виходиш на пенсію, а коли ти отримуєш від роботи задоволення і виключно через стан здоров'я, від неї відмовляєшся, продовжуючи гідне життя.
Усі ці вікові межі, це ж профанація. Тотальна більшість на пенсію вижити не може, а оформлює її виключно як додатковий прибуток до зарплати. Яка ж це пенсія?
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01.04.2021 10:06 Ответить
вот интересно было бы запустить опрос по стране "получаете ли вы удовольствие от своей работы?"
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01.04.2021 14:32 Ответить
Так, було би цікаво. Особливо, якби ще проаналізувати ким працюють ті, хто задоволений.
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01.04.2021 16:30 Ответить
в рамках изменений, принятых в 2011 году.Источник: https://censor.net/ru/n3256922
Рыги. А идиоты даже не потрудились узнать, как голосовал за этот(и многие другие, типа акцизов на топливо, сигареты, алкоголь, назначение НКРЭКУ) закон "их" депутат, продолжают за него же галку ставить.
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01.04.2021 10:10 Ответить
Ну жінки ж хотіли рівноправ`я з чоловіками. Які проблеми?
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01.04.2021 10:13 Ответить
От тут згоден. В нашій країні жінкам вимагати рівноправ'я це ідиіотизм.
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01.04.2021 11:56 Ответить
"95 літній микола, вже 35 років безсоромно грабить пенсійний фонд" (С)
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01.04.2021 10:14 Ответить
Как говорил в начале введения этой "реформы" Тигибко - " как только мы это сделаем, пенсионный фонд будет сбалансированн и неубыточен" НУ И ДЕ... А слова о том что теперь то уж пенсиии будут расчитываться все одинаково и будет учитываться только две составляющие , это стаж и коффециент зарплаты и для всех не будет исключений.. На поверку оказался брехней. Потому что сначала одним уменьшили коэффициент на стаж с 1,5 на 1,0 , а другим оставили коэффициент 2,0 ( т.е. у отдельных категорий стаж умнажается на два..) Ну и где справедливость. Скажут что это вредные производства и т.д. ( как будто остальные работали в тепличных условиях) Но у них были высокие зарплаты ( а значит и коэффициент) и они выходили на пенсию кто в 45, кто в 50 лет ( тоесть уже имели прифиренции). Дальше больше. Стали доплачивать " за возраст" Кому больше 80 ( 500 гр, с лета 600), кому больше 75 (с лета 400 гр), не ну "справедливо", всем же " одинаково". И это еще не все. Сохранились так называемые " специальные пенсии" там если глянуть пенсии только судей.. то " мама не горюй", а там ведь не только судьи. Ну и постепенно поднимают минимальную пенсию, и она растет быстрее чем у остальных ( средних) пенсионеров их пенсии. Вот и получается что идет в этом случае уравниловка. Те у кого высокие пенсии получают еще больше, У кого маленькие пенсии им подтягивают до среднего уровня. А тем у кого средненькие пенсии так с ними и остаются и скоро сравняются с мсинимальщиками. В общем сплошная "справедливость". РЕХОРМА одним словом.
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01.04.2021 10:15 Ответить
А що це за сексизм? Чому чоловікам на пенсію в 63, а жінкам в 60? Жінки, вас принижують вважають слабкими і такими, що швидше стають не потрібними суспільству. Це не справедливо! Боріться краще за свої права.!
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01.04.2021 10:26 Ответить
оооо фемки або жіночки які не розуміють сарказм у спам кидають ))
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01.04.2021 10:34 Ответить
А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Теперь начнут увеличивать стаж неполучения пенсии.
Если 25-30-50-67 лет стажа - пенсии не будет.
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01.04.2021 10:32 Ответить
Правильно роблять, я б і соц допомогу не давав. ВСІ хочуть працювати за налік не сплачуючи навіть довбаний ЄСВ, та пенсію за віком їм дай. За який х... якщо навіть 25 років жалюгідні внески на ту пенсію(соц утримання) не сплачував.
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01.04.2021 10:38 Ответить
Я тоже против тунеядцев. Против того, что получают пенсию люди в ней не нуждающиеся.
Но не хотят и не могут - две большие разницы. 12% не могут найти работу. Свободные рабочие места есть только на зарплату 4-7 тыс.грн. Минус ЕСВ НДФЛ квартплата - смысла работать нет.
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01.04.2021 10:48 Ответить
Поэтому и уезжают работать в другие страны с перспективой остаться там на ПМЖ и по возможности забрать туда родню.
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01.04.2021 14:35 Ответить
Бросают Родину на разграбление этим стервятникам.
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02.04.2021 08:58 Ответить
Ну а шо ж ви хотіли, у нас 12 млн пенсіонерів, як за віком так і всіляких "інвалідів" куплених та ментівських які за сучки пішли на пенсію в 40....
У нас той хто отримує білу зп ЛОХ. от тому я особисто не розраховую на пенсію, бо коли до неї дійде, вона буде ще жалюгіднішою ніж зараз, покращення я щось не спостерігаю.
Доки свідомість халявщиків совків не зміниться.
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01.04.2021 10:32 Ответить
З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок - Цензор.НЕТ 5981 https://censor.net/ru/user/457722 Немає вже 12 мільйонів. Навіть чиновники говорять, що 11. Думаю, що вже й 10 давно немає, якщо не рахувати фальшивих пенсіонерів.
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01.04.2021 15:07 Ответить
Збсь.
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01.04.2021 10:35 Ответить
Це нагадування для тих, хто досі ананірує на "стабільність" Януковича. Г-н Тигибко, в ту пору міністр соц політики, обіцяв після цієї реформи, рай на землі для пенсіонерів.
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01.04.2021 10:39 Ответить
Пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/
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01.04.2021 11:21 Ответить
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.
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01.04.2021 11:45 Ответить
https://censor.net/ua/user/485615, ну і к чому це? Новина про пенсійний вік та Закон від 2011 року зараз йде, а вам знову Порошенко у чоботи насрав?
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02.04.2021 08:39 Ответить
Израильтянин законодательно может выйти на пенсию после исполнения ему 67 лет. Женской части населения с 2021 года возраст выхода на пенсию планируют поменять в сторону увеличения - с 62 лет до 64, в зависимости от даты рождения.
Средняя продолжительность жизни. 2017 Мужчин 80,6, Женщин 84,7 - в Израиле.

Продолжительность жизни в Украине мужчины 63, женщины 73.
"Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста." - мужчины в Украине на пенсию не идут, работают на олигархов всю жизнь и умирают на работе.
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01.04.2021 10:47 Ответить
11.10.17 08:53 Закон о пенсионной реформе вступил в силу
https://images.cnscdn.com/images/c/9/6/5/c965436427c26e677b71e008e7281627/original.jpgПенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lb.ua/society/2017/10/11/378933_pensionnaya_reforma_vstupila_silu.html lb.ua.
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01.04.2021 11:18 Ответить
Не бреши. При твоєму Овочі було це запроваджено. С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.
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01.04.2021 11:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/484459 А чого не відмінили при По і Зе? Влаштовує?
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01.04.2021 15:08 Ответить
Государственная, солидарная, пенсионная система - это лохотрон!
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01.04.2021 11:29 Ответить
ублюдочное государство
дискриминация по дате рождения
надо валить из этой страны ...
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01.04.2021 11:30 Ответить
А типерь, детки, ответь на простой вопрос: сколько нужно работающих, чтоб содержать одного пенсионера?
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01.04.2021 11:35 Ответить
Що ми збудували, то ми і маємо. Це робота усіх українців без виключення.
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01.04.2021 11:39 Ответить
З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок - Цензор.НЕТ 6326
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01.04.2021 11:44 Ответить
Клятий зе. Овоч ту реформу запровадив, сивочолий відмінив ( славімо його! ), а дурний зе знову відновив...
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01.04.2021 20:26 Ответить
 
 