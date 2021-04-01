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Новини
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З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок

З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку в рамках змін, прийнятих в 2011 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію по досягненню віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років у 2021 році", - йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду.

Пенсійний вік для чоловіків і жінок, таким чином, зрівнявся та становить 60 років.

Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж людини має бути не менше 28 років.

Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію у 2021 році становитиме 63 роки (за наявності стажу 18-28 років).

При цьому, зі стажем від 15 до 18 років в 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.

У 2022 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 29 років стажу, в 63 роки - від 19 до 29 років, в 65 років - мінімум 19 років стажу.

Таким чином, в 2028 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА

У кого стільки стажу не нараховується, зможуть піти на заслужений відпочинок лише в 63 роки.

А якщо до 65 років страхового стажу становитиме менше 25 років, пенсію громадянин не буде отримувати - замість неї буде надаватися соціальна допомога.

Автор: 

жінки (627) пенсійний вік (187) пенсія (1586)


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Топ коментарі
+41
УРАААААААА! Зі святом зєбілки!!!!!!!!!!
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01.04.2021 09:53
+37
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 09:53
+30
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 7349
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01.04.2021 09:55
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УРАААААААА! Зі святом зєбілки!!!!!!!!!!
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01.04.2021 09:53 Відповісти
А когда начались этапы повышения пенсионного возраста ?
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01.04.2021 09:55 Відповісти
какаяразница. головне коли вони ще не закінчилися.
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01.04.2021 09:56 Відповісти
А в 2010 ті що підтримують "сивочолого" підтримали його соратника шляпника (не той що ш'є, а той що краде).
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01.04.2021 11:49 Відповісти
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году. Источник: https://censor.net/ru/n3256922
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01.04.2021 09:58 Відповісти
Вообще не понятно, зачем весь этот цирк, если эти же зелебобики заявляют, что "нынешним 40-летним" вообще на пенсию не стоит рассчитывать?..
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01.04.2021 10:02 Відповісти
Ну как... чтоб уже щас начинать сокращать. У нас же оно как: Степанов нас регулярно информирует про то как развивается эпидемия, и какие планируются локдауны, а другие информируют, что пенсии не будет. Тебя предупредили? Предупредили. Всё.
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01.04.2021 10:23 Відповісти
Тогда не понятно, почему не принимают Закон об оружии. Ведь, вопрос, начнут их отстреливать, или не начнут, даже не стоит, а нелегальные стволы потом сложнее идентифицировать. Думаю, рукзакян первый должен быть за этот закон, ан нет...
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01.04.2021 10:27 Відповісти
Просто наверно владение оружием это одна из свобод. А Украина, в целом, достаточно несвободная страна, если конечно не считать свободой наш бардак. Хозяева не хотят давать свобод, разных свобод, и этой в том числе, рабам. Свободы вести бизнес, свободы защищать свои интересы в суде, свободы прессы, свободы покупать энергоресурсы, свободы защищать себя любыми доступными средствами и тд.
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01.04.2021 10:42 Відповісти
Тут даже не о владении оружием речь. Сейчас любой совершеннолетний Украинец без судимостей и медицинских противопоказаний может владеть хоть Барреттом с оптикой. Тот закон, который так не хотят принимать, как раз напрямую касается свободы граждан, а именно - в возможности защитить себя, своих близких и своё имущество законно приобретённым оружием на законных основаниях. И вот это ключевое противоречие общества и т.н. "власти" - людям не разрешают эффективно защищаться. А "выученная беспомощность" - очень полезное качество именно раба.
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01.04.2021 10:52 Відповісти
Причём беспомощность во всём, не только в отношении самозащиты. Какой смысл вообще в любых законе, если у нас судов нету, и прав тот у кого больше бабок. Вот это право на самозащиту оно идёт вкупе с нормальной полицией, прокуратурой, судами и тд. А они у нас к обычным гражданам репрессивные. Самозащитился ты, и что? Затягают по судам и посадят. Наверно начинать нужно с правового государства.
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01.04.2021 11:05 Відповісти
Начинать некому - у власти постоянно те, кто связан с легализировавшимися бандитами из 90-х олигархами.
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01.04.2021 14:26 Відповісти
Гражданам нужно начинать, с теми кто у власти всё давно понятно. Граждане конечно тоже... не сильно того...
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01.04.2021 18:02 Відповісти
Человеку нужно свои 30 рошенок отработать, ему плевать на правду и на Украину
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01.04.2021 10:47 Відповісти
тебе подавиться хватит и одной!
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01.04.2021 11:33 Відповісти
Это прописано в пенсионной реформе Януковича-Тигипко 2011 года
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01.04.2021 10:09 Відповісти
Для "зе умніков" - головне , коли впроваджують .
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01.04.2021 11:03 Відповісти
Коли?
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01.04.2021 11:11 Відповісти
Примерно в 2010г. министром ооц.политик тигипко при президенте януковиче
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01.04.2021 12:47 Відповісти
вате насрать, они наяривают на зеленского, дроча на своего олихарга петюню, жополизы
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01.04.2021 14:21 Відповісти
Шоколадных ,
а еще шоколадные отменили 1,35% для стажа свыше 25 лет,
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01.04.2021 10:11 Відповісти
всех зедаунов с праздником вашего клоуна, какая радость какое счастье сдохнуть в охранной будке не дотянув до 65, с праздником !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вы на правильном пути так держать, мусорные баки ждут вас зебобики, главное не подеритесь возле контейнера и переворачивайте контейнер нежно, теперь он для вас как родной.
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01.04.2021 16:18 Відповісти
Поздравляем Владимира Зеленского с его именинами
- с Днём дурака!
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01.04.2021 09:53 Відповісти
С днем зеленского, дорогое насєлєніє!
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01.04.2021 09:55 Відповісти
І , головне , його зефанатів !
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01.04.2021 11:04 Відповісти
Так о них и речь. Я ж не Украинцев поздравил, а насєлєніє.
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01.04.2021 11:09 Відповісти
Згоден , я їх Українцями не називаю .
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01.04.2021 12:04 Відповісти
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 7349
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01.04.2021 09:55 Відповісти
А їм по-барабану - продовжують повторювати земантри , а ще стали набагато агресивніші .
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01.04.2021 11:06 Відповісти
Виродки!
Нічим не відрізняються від бариги з підбарижниками.
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01.04.2021 09:56 Відповісти
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 1953
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01.04.2021 09:58 Відповісти
Так у пенсионеров такие пенсии, что они и так все работали! Удивили ежа голой попой ))))
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01.04.2021 10:00 Відповісти
О , і це головне . Що коли настав час , щоб людина змогла нарешті відпочити , її заставляють з останніх сил горбатиться за копійки . А те , що сп..здили , стільки ...
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01.04.2021 11:11 Відповісти
С 1 апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин - Цензор.НЕТ 9081
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01.04.2021 10:01 Відповісти
пенсию будут получать те немногие, кто не сдохнет от коронавируса
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01.04.2021 10:04 Відповісти
ну и как тут не свалить нах не пойти "служить" в ведомство Арсен Борисыча?
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01.04.2021 10:04 Відповісти
Хочется много чего написать... Но ограничусь одним словом - твари!!
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01.04.2021 10:05 Відповісти
Пенсійна реформа це не коли ти виходиш на пенсію, а коли ти отримуєш від роботи задоволення і виключно через стан здоров'я, від неї відмовляєшся, продовжуючи гідне життя.
Усі ці вікові межі, це ж профанація. Тотальна більшість на пенсію вижити не може, а оформлює її виключно як додатковий прибуток до зарплати. Яка ж це пенсія?
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01.04.2021 10:06 Відповісти
вот интересно было бы запустить опрос по стране "получаете ли вы удовольствие от своей работы?"
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01.04.2021 14:32 Відповісти
Так, було би цікаво. Особливо, якби ще проаналізувати ким працюють ті, хто задоволений.
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01.04.2021 16:30 Відповісти
в рамках изменений, принятых в 2011 году.Источник: https://censor.net/ru/n3256922
Рыги. А идиоты даже не потрудились узнать, как голосовал за этот(и многие другие, типа акцизов на топливо, сигареты, алкоголь, назначение НКРЭКУ) закон "их" депутат, продолжают за него же галку ставить.
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01.04.2021 10:10 Відповісти
Ну жінки ж хотіли рівноправ`я з чоловіками. Які проблеми?
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01.04.2021 10:13 Відповісти
От тут згоден. В нашій країні жінкам вимагати рівноправ'я це ідиіотизм.
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01.04.2021 11:56 Відповісти
"95 літній микола, вже 35 років безсоромно грабить пенсійний фонд" (С)
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01.04.2021 10:14 Відповісти
Как говорил в начале введения этой "реформы" Тигибко - " как только мы это сделаем, пенсионный фонд будет сбалансированн и неубыточен" НУ И ДЕ... А слова о том что теперь то уж пенсиии будут расчитываться все одинаково и будет учитываться только две составляющие , это стаж и коффециент зарплаты и для всех не будет исключений.. На поверку оказался брехней. Потому что сначала одним уменьшили коэффициент на стаж с 1,5 на 1,0 , а другим оставили коэффициент 2,0 ( т.е. у отдельных категорий стаж умнажается на два..) Ну и где справедливость. Скажут что это вредные производства и т.д. ( как будто остальные работали в тепличных условиях) Но у них были высокие зарплаты ( а значит и коэффициент) и они выходили на пенсию кто в 45, кто в 50 лет ( тоесть уже имели прифиренции). Дальше больше. Стали доплачивать " за возраст" Кому больше 80 ( 500 гр, с лета 600), кому больше 75 (с лета 400 гр), не ну "справедливо", всем же " одинаково". И это еще не все. Сохранились так называемые " специальные пенсии" там если глянуть пенсии только судей.. то " мама не горюй", а там ведь не только судьи. Ну и постепенно поднимают минимальную пенсию, и она растет быстрее чем у остальных ( средних) пенсионеров их пенсии. Вот и получается что идет в этом случае уравниловка. Те у кого высокие пенсии получают еще больше, У кого маленькие пенсии им подтягивают до среднего уровня. А тем у кого средненькие пенсии так с ними и остаются и скоро сравняются с мсинимальщиками. В общем сплошная "справедливость". РЕХОРМА одним словом.
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01.04.2021 10:15 Відповісти
А що це за сексизм? Чому чоловікам на пенсію в 63, а жінкам в 60? Жінки, вас принижують вважають слабкими і такими, що швидше стають не потрібними суспільству. Це не справедливо! Боріться краще за свої права.!
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01.04.2021 10:26 Відповісти
оооо фемки або жіночки які не розуміють сарказм у спам кидають ))
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01.04.2021 10:34 Відповісти
А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Теперь начнут увеличивать стаж неполучения пенсии.
Если 25-30-50-67 лет стажа - пенсии не будет.
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01.04.2021 10:32 Відповісти
Правильно роблять, я б і соц допомогу не давав. ВСІ хочуть працювати за налік не сплачуючи навіть довбаний ЄСВ, та пенсію за віком їм дай. За який х... якщо навіть 25 років жалюгідні внески на ту пенсію(соц утримання) не сплачував.
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01.04.2021 10:38 Відповісти
Я тоже против тунеядцев. Против того, что получают пенсию люди в ней не нуждающиеся.
Но не хотят и не могут - две большие разницы. 12% не могут найти работу. Свободные рабочие места есть только на зарплату 4-7 тыс.грн. Минус ЕСВ НДФЛ квартплата - смысла работать нет.
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01.04.2021 10:48 Відповісти
Поэтому и уезжают работать в другие страны с перспективой остаться там на ПМЖ и по возможности забрать туда родню.
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01.04.2021 14:35 Відповісти
Бросают Родину на разграбление этим стервятникам.
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02.04.2021 08:58 Відповісти
Ну а шо ж ви хотіли, у нас 12 млн пенсіонерів, як за віком так і всіляких "інвалідів" куплених та ментівських які за сучки пішли на пенсію в 40....
У нас той хто отримує білу зп ЛОХ. от тому я особисто не розраховую на пенсію, бо коли до неї дійде, вона буде ще жалюгіднішою ніж зараз, покращення я щось не спостерігаю.
Доки свідомість халявщиків совків не зміниться.
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01.04.2021 10:32 Відповісти
З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок - Цензор.НЕТ 5981 https://censor.net/ru/user/457722 Немає вже 12 мільйонів. Навіть чиновники говорять, що 11. Думаю, що вже й 10 давно немає, якщо не рахувати фальшивих пенсіонерів.
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01.04.2021 15:07 Відповісти
Збсь.
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01.04.2021 10:35 Відповісти
Це нагадування для тих, хто досі ананірує на "стабільність" Януковича. Г-н Тигибко, в ту пору міністр соц політики, обіцяв після цієї реформи, рай на землі для пенсіонерів.
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01.04.2021 10:39 Відповісти
Пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/
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01.04.2021 11:21 Відповісти
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.
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01.04.2021 11:45 Відповісти
https://censor.net/ua/user/485615, ну і к чому це? Новина про пенсійний вік та Закон від 2011 року зараз йде, а вам знову Порошенко у чоботи насрав?
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02.04.2021 08:39 Відповісти
Израильтянин законодательно может выйти на пенсию после исполнения ему 67 лет. Женской части населения с 2021 года возраст выхода на пенсию планируют поменять в сторону увеличения - с 62 лет до 64, в зависимости от даты рождения.
Средняя продолжительность жизни. 2017 Мужчин 80,6, Женщин 84,7 - в Израиле.

Продолжительность жизни в Украине мужчины 63, женщины 73.
"Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста." - мужчины в Украине на пенсию не идут, работают на олигархов всю жизнь и умирают на работе.
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01.04.2021 10:47 Відповісти
11.10.17 08:53 Закон о пенсионной реформе вступил в силу
https://images.cnscdn.com/images/c/9/6/5/c965436427c26e677b71e008e7281627/original.jpgПенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lb.ua/society/2017/10/11/378933_pensionnaya_reforma_vstupila_silu.html lb.ua.
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01.04.2021 11:18 Відповісти
Не бреши. При твоєму Овочі було це запроваджено. С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.
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01.04.2021 11:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484459 А чого не відмінили при По і Зе? Влаштовує?
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01.04.2021 15:08 Відповісти
Государственная, солидарная, пенсионная система - это лохотрон!
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01.04.2021 11:29 Відповісти
ублюдочное государство
дискриминация по дате рождения
надо валить из этой страны ...
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01.04.2021 11:30 Відповісти
А типерь, детки, ответь на простой вопрос: сколько нужно работающих, чтоб содержать одного пенсионера?
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01.04.2021 11:35 Відповісти
Що ми збудували, то ми і маємо. Це робота усіх українців без виключення.
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01.04.2021 11:39 Відповісти
З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок - Цензор.НЕТ 6326
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01.04.2021 11:44 Відповісти
Клятий зе. Овоч ту реформу запровадив, сивочолий відмінив ( славімо його! ), а дурний зе знову відновив...
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01.04.2021 20:26 Відповісти
 
 