З 1 квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок
З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку в рамках змін, прийнятих в 2011 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, можуть вийти на пенсію по досягненню віку 59 років 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком тільки після досягнення ними віку 60 років у 2021 році", - йдеться в роз’ясненні Пенсійного фонду.
Пенсійний вік для чоловіків і жінок, таким чином, зрівнявся та становить 60 років.
Щоб отримати пенсію за віком, страховий стаж людини має бути не менше 28 років.
Якщо ж 28-річного стажу немає, то мінімальний вік для виходу на пенсію у 2021 році становитиме 63 роки (за наявності стажу 18-28 років).
При цьому, зі стажем від 15 до 18 років в 2021 році можна вийти на пенсію при досягненні 65-річного віку.
У 2022 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 29 років стажу, в 63 роки - від 19 до 29 років, в 65 років - мінімум 19 років стажу.
Таким чином, в 2028 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА
У кого стільки стажу не нараховується, зможуть піти на заслужений відпочинок лише в 63 роки.
А якщо до 65 років страхового стажу становитиме менше 25 років, пенсію громадянин не буде отримувати - замість неї буде надаватися соціальна допомога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
легализировавшимися бандитами из 90-холигархами.
а еще шоколадные отменили 1,35% для стажа свыше 25 лет,
- с Днём дурака!
Нічим не відрізняються від бариги з підбарижниками.
не свалить нахне пойти "служить" в ведомство Арсен Борисыча?
Усі ці вікові межі, це ж профанація. Тотальна більшість на пенсію вижити не може, а оформлює її виключно як додатковий прибуток до зарплати. Яка ж це пенсія?
Рыги. А идиоты даже не потрудились узнать, как голосовал за этот(и многие другие, типа акцизов на топливо, сигареты, алкоголь, назначение НКРЭКУ) закон "их" депутат, продолжают за него же галку ставить.
Теперь начнут увеличивать стаж неполучения пенсии.
Если 25-30-50-67 лет стажа - пенсии не будет.
Но не хотят и не могут - две большие разницы. 12% не могут найти работу. Свободные рабочие места есть только на зарплату 4-7 тыс.грн. Минус ЕСВ НДФЛ квартплата - смысла работать нет.
У нас той хто отримує білу зп ЛОХ. от тому я особисто не розраховую на пенсію, бо коли до неї дійде, вона буде ще жалюгіднішою ніж зараз, покращення я щось не спостерігаю.
Доки свідомість халявщиків совків не зміниться.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/
Средняя продолжительность жизни. 2017 Мужчин 80,6, Женщин 84,7 - в Израиле.
Продолжительность жизни в Украине мужчины 63, женщины 73.
"Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста." - мужчины в Украине на пенсию не идут, работают на олигархов всю жизнь и умирают на работе.
https://images.cnscdn.com/images/c/9/6/5/c965436427c26e677b71e008e7281627/original.jpgПенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года, вступила в силу.
В Украине сегодня, 11 октября, вступил в силу закон о пенсионной реформе, за исключением некоторых положений. Документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 8 октября и опубликован в издании "Голос Украины" 10 октября, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://lb.ua/society/2017/10/11/378933_pensionnaya_reforma_vstupila_silu.html lb.ua.
дискриминация по дате рождения
надо валить из этой страны ...