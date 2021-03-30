Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА
Мінсоцполітики вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок. Це в країні, де банки і банкомати наявні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у фейсбуці.
"Зараз буде ЖОРСТКИЙ пост, але, вибачте - задрало. Знищенню держкомпаній популізмом і непрофесіоналізмом має колись прийти кінець, як і знущанню над пенсіонерами. Марк Твен (цитуючи Б. Дізраелі) писав: Є три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Мені складно сказати, до якої з цих категорій віднести вчорашнє інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної, де вона згадала, що "Укрпошта" шантажем (забираючи шматок хліба у пенсіонерів) підвищила тарифи на доставку пенсій з 60 до 100 гривень за 1 доставку (або на 67%). Варіантів тут 3 (розрахунок я доклав на фото)
- Варіант 1: З 1 квітня пенсії українським пенсіонерам підвищуються на 37%. В цьому випадку я радий за пенсіонерів і відмовляюся від перегляду тарифів.
- Варіант 2: Міністр надала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, що ганьбить АТ "Укрпошта", і в цьому випадку, як прийнято в європейській країні, повинна як мінімум принести офіційні вибачення всьому колективу "Укрпошти". Бо РЕАЛЬНЕ підвищення тарифів становитиме (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37%, крім інших витрат. Ще раз - 11% проти 37%!
- Варіант 3 - Міністр не володіє предметом, про який говорить, особливо коли запитує: Які витрати можуть бути в "Укрпошти" на пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях? А дійсно, які? Адже пенсію ми там виплачуємо в біткоїнах, дбайливо привезених нам добрими ельфами з Мінсоц і ПФУ. До речі про добрих ельфів і злих хапуг з "Укрпошти". Вартість отримання переказу (що дорівнює пенсії) у відділеннях Нової Пошти становить 2% + 25 гривень за 1 операцію. Бажаний тариф "Укрпошти" з доставки по місту додому (або у відділення) - 1.3%. Жах, які ми хапуги. Може, все-таки знову вибачення?
Але вибачитися варто не тільки нам, а ще 3.5 мільйонам пенсіонерів, добробут яких вона готова поставити на карту, щоб "перемогти" "Укрпошту" і разом з Міністерством фінансів Сергієм Марченком та Пенсійним фондом Євгеном Капінусом щось заощадити. На собі економити не прийнято, тому вона з Мінфіном накинули на витрати ПФУ +200 мільйонів гривень в цьому році. Адже ті, хто сидить у кабінеті, важливіші за тих, хто носить по домівках пенсії і ризикує своїм здоров'ям.
Мінсоц вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти ВСІХ пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як Вам ідея в короновірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить? Зараз звичайно з інтерчендж в селі розберемося, і Apple Pay там попре, благо біткоїни вже в наявності. Але вихід є! Вгадайте хто, згідно з постановою, оплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер. Убер мабуть викличе, щоб пенсію привезли. Особливо взимку. Грошей же багато - пенсія на 37% підвищилася, гуляти будуть на всі. Мінсоц зневажливо пише в кінці проєкту постанови, що вона "позитивно вплине на одержувачів пенсій". Навіть не сумніваюся.
Ну так може після всіх цих драконівських заходів у нас знизиться дефіцит Пенсійного фонду? На жаль, знову ні. Насправді економії не буде, бо за такого скорочення виплат "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 000 листонош, а значить бюджет отримає менше ЄСВ, ПДФО та буде виплачувати допомогу з безробіття і субсидії звільненим більше, ніж економія (розрахунки теж навів) на тарифі на доставку пенсій. Але кого цікавлять цифри, або як казав М.М. Жванецький - Кому цікавий борщ, коли такі справи на кухні. При цьому сьогодні (навіть якщо залишити всіх пенсіонерів у спокої), підвищення тарифу становитиме близько 265 мільйонів гривень до 2020 року. Тільки ЄСВ "Укрпошта", після підвищення мінімалки до 6000 гривень, сплатить до бюджету на 272 мільйони більше, ніж у 2020 році, не рахуючи +208 мільйонів ПДФО, 55+ мільйонів дивідендів та інших податків.
Навіщо, запитаєте Ви, вся ця маячня і хвилювання пенсіонерам, коли і так в країні нелегко (ну крім нелюбові до Смілянського)? Я дійсно не знаю. Я до кінця вів і веду, і вестиму переговори. У нас була домовленість не виносити сміття з хати і знайти рішення. Але вчора всьому уже прийшла межа. Я вже мовчу про зрив міжнародних програм в 100 мільйонів євро тощо. Але не можна так знущатися з інших роботодавців України, а потім питати: а що це у Вас ремонти не здійснено в відділеннях? А чому такі маленькі зарплати у листонош? Або - перл Мінфіну - а чому Ви податки і зарплати не платите, як Нова Пошта? (В сенсі, мовляв, менше треба платити і листонош на ФОПи перевести). До речі - тарифи на листи і регульовані посилки (а це 25% нашої виручки) з початку 2020 року теж не змінювалися. Привіт НКРЗІ. Тому, що "соціально відповідальні", - заявив Смілянський.
Будь ласка, зачекайте...
Прийдеться кожному пЄньсінєру покупати айхВонь.
От тільки потрібно навчати пенсіонерів та їх дітей тим же "приват24" користуватись, і там сплачувати всі ком. послуги. А то у нас зараз цирк на дроті, йдуть у банкомат знімають кеш і тусують або на касу або на пошту комунальні оплачувати.....
Тих хто пише про банкомати, ну ви і дрімучі, в кожному магазі чи торговій точці має бути ТЕРМІНАЛ, і мають тобі чек давати, а налічняк при собі має бути хіба на "хабар" тобто чайові.
Даже если представить себе такой мир розовых пони, где подтираются ангорскими кроликами, то чем например пенсионеру платить за проезд? тоже картой? а, ну да, в вашем идеальном мире в маршрутках небось не только можно расплатиться картой, но даже нельзя курить в салоне...
Хочете в Європу, ну то звикайте, там бумажні гроші носять хіба туристи(хоча і вони з мастеркатами спокійно оплачують все що потрібно електронними грошима) та нелегали, українці.
Повторюсь всім вигідно крутити міліонами, а по документах бути бомжами яким ще і супсидії оформлюють. Довго таке тривати не буде, бо це веде до краху. НАЛІК потрібно знищувати, а не друкувати фантіки.
Вы с Марса прилетели или из дуба упали ?
В цивилизованных странах пожилых людей уважают и к их "хотелкам " относятся
с пониманием.
Что принимаешь эликсир молодости и не состаришься ?
А в Україні - проблема розрахуватися карточкою
Може пора вже це питання вирішити ?
Проте є місця , де хочуть тільки готівку
Бо кожне головне питання тягне за собою необхідність рішення десятків другорядних
питань .
а "Мінсоцполітики " працює "успішно"..
ось-ось Львівський протезний відключать від електрики за борги..
НА ЧАСІ ВІДПРАВЛЯТИ ІНВАЛІДІВ НА "ПРОЗЗОРО" ЗА ВІЗКАМИ І ПРОТЕЗАМИ!
Почему на карточки?Это полумеры. Вот бы обязать всех пенсов купить смартфоны с последней версией Андроида,установить интернет банкинг ,и так получать пенсию. Смартфоном и расплачиваться.
Зеленского .
Якщо пенс не здатний зрозуміти принцип роботи банкомату, а тим більше - платити комунальні зі своєї картки на тому ж Приваті 24, значить така людина є неповносправна. Ну є ж усілякі олігофрени, дауни і т.д. - так їх же ніхто не звинувачує в тому, що вони не можуть щось робити або зрозуміти. Не можуть - бо вони такі. От і пенси. Якщо не здатний опанувати елементарні дії, тоді віддавай картку дітям, онукам - вони зроблять все за бабку.
Ми, наприклад, нашому дідові забрали картку, щомісяця виймаємо з банкомату його пенсію і разом з квитанцією віддаємо. Спочатку він дзвонив по всіляких пенсійних фондах, щоб переконатися, що ми його не *********. Тепер розслабився і отримує задоволення від папірців, з якими все одно нікуди не може вийти. Просто віддає нам папірці в обмін на продукти і ліки, які ми йому купуємо; в обмін на оплату комунальних і телебачення, звідки цілими днями лунають несамовиті крики депутатів...
Якщо ж пенс самотній - тут інша справа - волонтерів, сусідів, родичів. Врешті та держава, щоб її жаба поцілувала, теж мусить опікуватися... Але найголовніше - пузаті, пихаті, "мерсаті" попи! Отут вони могли б показати своє піклування про паству - краще не придумаєш!
Багато пенсіонерів, що не в змозі виходити з дому можливо ,по різним причинам ,
не захочуть довіряти свою банківську картку родичам .
Да то их проблемы! Понаставят банкоматов.
Таки и вы.
Хотите ударить почтальонами по банкоматам...
Твари вы конченные.
Надо вас всех досрочно заставить уйти из власти, через массовые протесты по всей стране, через забастовки, коль уж из-за Ковид нельзя митинги под АП, ВР и Кабмином проводить.
Зелю геть! ВР геть! Кабмин геть!!!
Зеленский, хватит издеваться над украинцами!!!
Питання що розуміється під словом Інтернет ?
Рубитися онлайн в танчики чи дивитися без скачки порнофільми - та не всюди ще доступно ...
Для обміну такими незначними по розміру посилками , які використовуються при грошовій операції - достатньо простого мобільного чи дротового зв"язку !
Ти скажи ще , що в Україні є села - де і світла (електрики) - немає
Другой пример. Голова ОТГ едет специально на холм, чтобы позвонить мне на мобильный, а сам я дозвониться не могу - нет мобильной связи.
Для того, чтобы Интернет работал надежно, нужны проложенные оптико-волоконные линии, или покрыть ВСЮ страну вышками 4G, но как мы знаем, он далеко не везде в Киеве ловится.
Потому считаю, что это новшество с пенсиями не просто огромная глупость, а диверсия против Украины (ст. 113 ККУ).
навіть на Львівщині село.
А то шо - "хто та так прывык" то их проблемы и нехер их перекладывать на всю страну!
а то одни привыкли аналоговое телевиденье смотреть и подают в суд на то что бы отменили цифровое... другие еще к чему то привыкли...
для цього і дорого роблять...
с.Забаряни.Полтавщина
І ти знаєш - в транспорті стало набагато менш людно