Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА

Мінсоцполітики вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок. Це в країні, де банки і банкомати наявні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Зараз буде ЖОРСТКИЙ пост, але, вибачте - задрало. Знищенню держкомпаній популізмом і непрофесіоналізмом має колись прийти кінець, як і знущанню над пенсіонерами. Марк Твен (цитуючи Б. Дізраелі) писав: Є три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Мені складно сказати, до якої з цих категорій віднести вчорашнє інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної, де вона згадала, що "Укрпошта" шантажем (забираючи шматок хліба у пенсіонерів) підвищила тарифи на доставку пенсій з 60 до 100 гривень за 1 доставку (або на 67%). Варіантів тут 3 (розрахунок я доклав на фото)

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Варіант 1: З 1 квітня пенсії українським пенсіонерам підвищуються на 37%. В цьому випадку я радий за пенсіонерів і відмовляюся від перегляду тарифів. Варіант 2: Міністр надала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, що ганьбить АТ "Укрпошта", і в цьому випадку, як прийнято в європейській країні, повинна як мінімум принести офіційні вибачення всьому колективу "Укрпошти". Бо РЕАЛЬНЕ підвищення тарифів становитиме (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37%, крім інших витрат. Ще раз - 11% проти 37%! Варіант 3 - Міністр не володіє предметом, про який говорить, особливо коли запитує: Які витрати можуть бути в "Укрпошти" на пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях? А дійсно, які? Адже пенсію ми там виплачуємо в біткоїнах, дбайливо привезених нам добрими ельфами з Мінсоц і ПФУ. До речі про добрих ельфів і злих хапуг з "Укрпошти". Вартість отримання переказу (що дорівнює пенсії) у відділеннях Нової Пошти становить 2% + 25 гривень за 1 операцію. Бажаний тариф "Укрпошти" з доставки по місту додому (або у відділення) - 1.3%. Жах, які ми хапуги. Може, все-таки знову вибачення?

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Але вибачитися варто не тільки нам, а ще 3.5 мільйонам пенсіонерів, добробут яких вона готова поставити на карту, щоб "перемогти" "Укрпошту" і разом з Міністерством фінансів Сергієм Марченком та Пенсійним фондом Євгеном Капінусом щось заощадити. На собі економити не прийнято, тому вона з Мінфіном накинули на витрати ПФУ +200 мільйонів гривень в цьому році. Адже ті, хто сидить у кабінеті, важливіші за тих, хто носить по домівках пенсії і ризикує своїм здоров'ям.

Мінсоц вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти ВСІХ пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як Вам ідея в короновірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить? Зараз звичайно з інтерчендж в селі розберемося, і Apple Pay там попре, благо біткоїни вже в наявності. Але вихід є! Вгадайте хто, згідно з постановою, оплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер. Убер мабуть викличе, щоб пенсію привезли. Особливо взимку. Грошей же багато - пенсія на 37% підвищилася, гуляти будуть на всі. Мінсоц зневажливо пише в кінці проєкту постанови, що вона "позитивно вплине на одержувачів пенсій". Навіть не сумніваюся.

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Ну так може після всіх цих драконівських заходів у нас знизиться дефіцит Пенсійного фонду? На жаль, знову ні. Насправді економії не буде, бо за такого скорочення виплат "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 000 листонош, а значить бюджет отримає менше ЄСВ, ПДФО та буде виплачувати допомогу з безробіття і субсидії звільненим більше, ніж економія (розрахунки теж навів) на тарифі на доставку пенсій. Але кого цікавлять цифри, або як казав М.М. Жванецький - Кому цікавий борщ, коли такі справи на кухні. При цьому сьогодні (навіть якщо залишити всіх пенсіонерів у спокої), підвищення тарифу становитиме близько 265 мільйонів гривень до 2020 року. Тільки ЄСВ "Укрпошта", після підвищення мінімалки до 6000 гривень, сплатить до бюджету на 272 мільйони більше, ніж у 2020 році, не рахуючи +208 мільйонів ПДФО, 55+ мільйонів дивідендів та інших податків.

Навіщо, запитаєте Ви, вся ця маячня і хвилювання пенсіонерам, коли і так в країні нелегко (ну крім нелюбові до Смілянського)? Я дійсно не знаю. Я до кінця вів і веду, і вестиму переговори. У нас була домовленість не виносити сміття з хати і знайти рішення. Але вчора всьому уже прийшла межа. Я вже мовчу про зрив міжнародних програм в 100 мільйонів євро тощо. Але не можна так знущатися з інших роботодавців України, а потім питати: а що це у Вас ремонти не здійснено в відділеннях? А чому такі маленькі зарплати у листонош? Або - перл Мінфіну - а чому Ви податки і зарплати не платите, як Нова Пошта? (В сенсі, мовляв, менше треба платити і листонош на ФОПи перевести). До речі - тарифи на листи і регульовані посилки (а це 25% нашої виручки) з початку 2020 року теж не змінювалися. Привіт НКРЗІ. Тому, що "соціально відповідальні", - заявив Смілянський.







