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Мінфін (3588) пенсіонери (877) Пенсійний фонд (643) пенсія (1563) Укрпошта (1056) Смілянський (180) Марченко Сергій (570) Лазебна Марина (167)

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський. ІНФОГРАФІКА

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів.

Мінсоцполітики вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти усіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок. Це в країні, де банки і банкомати наявні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Зараз буде ЖОРСТКИЙ пост, але, вибачте - задрало. Знищенню держкомпаній популізмом і непрофесіоналізмом має колись прийти кінець, як і знущанню над пенсіонерами. Марк Твен (цитуючи Б. Дізраелі) писав: Є три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика. Мені складно сказати, до якої з цих категорій віднести вчорашнє інтерв'ю міністра соціальної політики Марини Лазебної, де вона згадала, що "Укрпошта" шантажем (забираючи шматок хліба у пенсіонерів) підвищила тарифи на доставку пенсій з 60 до 100 гривень за 1 доставку (або на 67%). Варіантів тут 3 (розрахунок я доклав на фото)

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 01

Також дивіться: "Укрпошта" запускає пересувні відділення в Київській, Одеській, Херсонській та ще 3 областях. ФОТОрепортаж

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 02

  1. Варіант 1: З 1 квітня пенсії українським пенсіонерам підвищуються на 37%. В цьому випадку я радий за пенсіонерів і відмовляюся від перегляду тарифів.
  2. Варіант 2: Міністр надала неправдиву і свідомо помилкову інформацію, що ганьбить АТ "Укрпошта", і в цьому випадку, як прийнято в європейській країні, повинна як мінімум принести офіційні вибачення всьому колективу "Укрпошти". Бо РЕАЛЬНЕ підвищення тарифів становитиме (в разі схвалення) 11% в 2021 році, при зростанні мінімальної зарплати на 37%, крім інших витрат. Ще раз - 11% проти 37%!
  3. Варіант 3 - Міністр не володіє предметом, про який говорить, особливо коли запитує: Які витрати можуть бути в "Укрпошти" на пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях? А дійсно, які? Адже пенсію ми там виплачуємо в біткоїнах, дбайливо привезених нам добрими ельфами з Мінсоц і ПФУ. До речі про добрих ельфів і злих хапуг з "Укрпошти". Вартість отримання переказу (що дорівнює пенсії) у відділеннях Нової Пошти становить 2% + 25 гривень за 1 операцію. Бажаний тариф "Укрпошти" з доставки по місту додому (або у відділення) - 1.3%. Жах, які ми хапуги. Може, все-таки знову вибачення?

Читайте також: Проблеми "Укрпошти" треба вирішувати не за рахунок пенсіонерів, - міністр соцполітики Лазебна

Але вибачитися варто не тільки нам, а ще 3.5 мільйонам пенсіонерів, добробут яких вона готова поставити на карту, щоб "перемогти" "Укрпошту" і разом з Міністерством фінансів Сергієм Марченком та Пенсійним фондом Євгеном Капінусом щось заощадити. На собі економити не прийнято, тому вона з Мінфіном накинули на витрати ПФУ +200 мільйонів гривень в цьому році. Адже ті, хто сидить у кабінеті, важливіші за тих, хто носить по домівках пенсії і ризикує своїм здоров'ям.

Мінсоц вносить завтра проєкт постанови, про примусове, з 1 вересня 2021 року, переведення на карти ВСІХ пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи, які не ходять і тим, кому більше 80 років. Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як Вам ідея в короновірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить? Зараз звичайно з інтерчендж в селі розберемося, і Apple Pay там попре, благо біткоїни вже в наявності. Але вихід є! Вгадайте хто, згідно з постановою, оплатить доставку грошей до села з банку, якщо пенсіонер не зможе туди доїхати? Правильно. Сам пенсіонер. Убер мабуть викличе, щоб пенсію привезли. Особливо взимку. Грошей же багато - пенсія на 37% підвищилася, гуляти будуть на всі. Мінсоц зневажливо пише в кінці проєкту постанови, що вона "позитивно вплине на одержувачів пенсій". Навіть не сумніваюся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без впровадження накопичувальної пенсійної системи через 30 років пенсія може знизитися майже вдвічі, - Лазебна

Ну так може після всіх цих драконівських заходів у нас знизиться дефіцит Пенсійного фонду? На жаль, знову ні. Насправді економії не буде, бо за такого скорочення виплат "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 000 листонош, а значить бюджет отримає менше ЄСВ, ПДФО та буде виплачувати допомогу з безробіття і субсидії звільненим більше, ніж економія (розрахунки теж навів) на тарифі на доставку пенсій. Але кого цікавлять цифри, або як казав М.М. Жванецький - Кому цікавий борщ, коли такі справи на кухні. При цьому сьогодні (навіть якщо залишити всіх пенсіонерів у спокої), підвищення тарифу становитиме близько 265 мільйонів гривень до 2020 року. Тільки ЄСВ "Укрпошта", після підвищення мінімалки до 6000 гривень, сплатить до бюджету на 272 мільйони більше, ніж у 2020 році, не рахуючи +208 мільйонів ПДФО, 55+ мільйонів дивідендів та інших податків.

Навіщо, запитаєте Ви, вся ця маячня і хвилювання пенсіонерам, коли і так в країні нелегко (ну крім нелюбові до Смілянського)? Я дійсно не знаю. Я до кінця вів і веду, і  вестиму переговори. У нас була домовленість не виносити сміття з хати і знайти рішення. Але вчора всьому уже прийшла межа. Я вже мовчу про зрив міжнародних програм в 100 мільйонів євро тощо. Але не можна так знущатися з інших роботодавців України, а потім питати: а що це у Вас ремонти не здійснено в відділеннях? А чому такі маленькі зарплати у листонош? Або - перл Мінфіну - а чому Ви податки і зарплати не платите, як Нова Пошта? (В сенсі, мовляв, менше треба платити і листонош на ФОПи перевести). До речі - тарифи на листи і регульовані посилки (а це 25% нашої виручки) з початку 2020 року теж не змінювалися. Привіт НКРЗІ. Тому, що "соціально відповідальні", - заявив Смілянський.

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 03
Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 04
Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 05
Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. Укрпошті доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський 06

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Топ коментарі
+26
а в селах банкоматов вообще нет. их там не выгодно ставить. лабезная ты охренела???
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30.03.2021 11:37
+25
Смелянский себе уже премию выписал вдобавок к двум лямам зарплаты?
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30.03.2021 11:36
+25
зеленые просто циничные ублюдки при власти - они в теории знают как надо - но западная теория и наша действительность - вещи диаметрально противоположные
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30.03.2021 11:40
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Тут в Інтернеті десь проскочила інформація, що скоро можуть виникнути проблеми з туалетним папером, бо Бразилія зменшила випуск целюлозної пульки. Значить у нас не хватає паперу на друкування гривні.
Прийдеться кожному пЄньсінєру покупати айхВонь.
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30.03.2021 14:16 Відповісти
правильно нефіг бабулькам з сотнями тис готівки по селам бродити.
От тільки потрібно навчати пенсіонерів та їх дітей тим же "приват24" користуватись, і там сплачувати всі ком. послуги. А то у нас зараз цирк на дроті, йдуть у банкомат знімають кеш і тусують або на касу або на пошту комунальні оплачувати.....
Тих хто пише про банкомати, ну ви і дрімучі, в кожному магазі чи торговій точці має бути ТЕРМІНАЛ, і мають тобі чек давати, а налічняк при собі має бути хіба на "хабар" тобто чайові.
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30.03.2021 15:42 Відповісти
как хочется и как есть - это две большие разницы.
Даже если представить себе такой мир розовых пони, где подтираются ангорскими кроликами, то чем например пенсионеру платить за проезд? тоже картой? а, ну да, в вашем идеальном мире в маршрутках небось не только можно расплатиться картой, но даже нельзя курить в салоне...
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30.03.2021 17:14 Відповісти
так, це не така вже й дорога штука мобільний термінал, за обслуговування банки беруть копійки. Але всі гроші які пасажири заплатять підуть по білому, і вже не скажеш що "та навіть на солярку не вистачає".
Хочете в Європу, ну то звикайте, там бумажні гроші носять хіба туристи(хоча і вони з мастеркатами спокійно оплачують все що потрібно електронними грошима) та нелегали, українці.
Повторюсь всім вигідно крутити міліонами, а по документах бути бомжами яким ще і супсидії оформлюють. Довго таке тривати не буде, бо це веде до краху. НАЛІК потрібно знищувати, а не друкувати фантіки.
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30.03.2021 17:46 Відповісти
Від паперових грошей потрібно відмовлятися поступово. В середньому місті Олександрія Кіровоградської обл. з населенням 80тис є багато великих приватних б/у автобусів: Вольво, сканія, навіть 4 гармошки ман. Але в них немає терміналів((( Спасибі бувшому меру майже аналогу Лукашенка((. Далеко не в кожному сільському магазині є термінал, в багатьох селах с населенням 100-200 взагалі немає магазину. Також є багато пенсіонерів віком 60-80р, що незможуть дійти до вокзалу чи зупинки, а сусіди не завжди погоджуються відвезти навіть за кошти. Якщо чинуші зараз проголосують за це, то сільські пенсіонери проклянуть і Лазебну і Зеленського зі свитою.
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11.04.2021 02:38 Відповісти
В луцьких маршрутках можна розраховуватись банківською карткою або телефоном.
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30.03.2021 20:14 Відповісти
Многие пенсионеры просто физически не могут постоянно выходить и снимать пенсию. Это для них приговор..
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30.03.2021 15:53 Відповісти
А зачем "постоянно выходить и снимать пенсию"? Что за шиза обязательно тут же обнулять счет на карте и хранить дома килограммы налички? Что-бы быть приманкой для десятков тысяч мошенников и аферистов, которые орудуют по домам этих пенсионеров?
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30.03.2021 18:14 Відповісти
Из 3000 грн пенсии ещё и килограммы налички сэкономить ?
Вы с Марса прилетели или из дуба упали ?
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30.03.2021 23:45 Відповісти
Ты идиот? Да многие пенсионеры в селах не имеют транспорта и даже не могут дойти до остановки которая далеко, чтобы доехать в райцентр за пенсией. Они молятся чтобы их почту не закрыли. Выездные кассиры Государству-Лазебной выйдут намного дороже.
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11.04.2021 02:48 Відповісти
Многие ********** хотят в СССР и колбасу по 2.2 и шо теперь? Их время сделать страну комфортной для жизни уже прошло и никто не будет жить ихними хотелками!
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30.03.2021 21:12 Відповісти
Какая же это заржавелая пластинка о колбасе .
В цивилизованных странах пожилых людей уважают и к их "хотелкам " относятся
с пониманием.
Что принимаешь эликсир молодости и не состаришься ?
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30.03.2021 23:50 Відповісти
Пенсы наибольшей частью топили за зе или жоппо. Так чего хныкать, це покращання и диджитализация!!)
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30.03.2021 16:22 Відповісти
Нашли способ не платить пенсию вообще?
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30.03.2021 16:47 Відповісти
Ну шо вы пристали к пану министру? Не хватает Смелянскому полтора ляма зряплаты в месяц, он хочет 2 ляма. А кто против этого - тот порохобот. !!!
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30.03.2021 16:54 Відповісти
так Смелянс4ийже как раз против этой реформы. Спаведливости ради следует отментить.
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30.03.2021 17:07 Відповісти
Йшов 21 рік 21 століття ...
А в Україні - проблема розрахуватися карточкою
Може пора вже це питання вирішити ?

Проте є місця , де хочуть тільки готівку
Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський - Цензор.НЕТ 571
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30.03.2021 17:02 Відповісти
Кожне проблемне питання в Укрїні можливо вирішити лише комплексно.
Бо кожне головне питання тягне за собою необхідність рішення десятків другорядних
питань .
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30.03.2021 23:55 Відповісти
а про новое интересное - если карточкой пенс не пользовался год - пенсия начисляться перестает... а законные для этого основания есть??? моему соседу каждый месяц звонят и говорят ну сделайте хоть одну покупку... ну оплатите хоть за газ...какое ваше собачье дело???
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30.03.2021 17:02 Відповісти
Прям как барыги - впариватели.
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11.04.2021 02:53 Відповісти
есть люди, которые не выходят из дома. Особенно сейчас. Да и банкоматы ломаются часто. Представляю пенсионера, доковылявшего на костылях до банкомата, чтобы узнать, что он поломан. А в кассы и так вечная очередь. А сейчас очереди крайне нежелательны.
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30.03.2021 17:10 Відповісти
Нахер пенсионеру на костылях наличка?
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30.03.2021 21:11 Відповісти
Нахір Владі пенсіонери,ще й на костилях...

а "Мінсоцполітики " працює "успішно"..
ось-ось Львівський протезний відключать від електрики за борги..
НА ЧАСІ ВІДПРАВЛЯТИ ІНВАЛІДІВ НА "ПРОЗЗОРО" ЗА ВІЗКАМИ І ПРОТЕЗАМИ!
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31.03.2021 11:03 Відповісти
Надеюсь ты будешь на костылях и нахер никому не надо будешь!
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31.03.2021 13:04 Відповісти
Считаешь в каждом сельском магазе есть терминал? как ты ошибаешься
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11.04.2021 02:56 Відповісти
По закону должен быть! Не будет куда деваться - поставят или останутся без выручки! Установка терминала - 1 рабочий день с доставкой в магазин. Обучение персонала 10имнут!
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12.04.2021 10:04 Відповісти
Вместо того, чтобы развивать почтовые услуги и конкурировать со службами доставки, Укрпочка решила подоить гарантированного плательщика. У нас в селе в отделении Укрпочты персонал в основном в носу ковыряется, а рядом в отделении НП шуршит аки пчёлы.
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30.03.2021 17:47 Відповісти
И вот странное дело, правда, почему так? Особенно если учесть, что тарифы новой почты раз в 10 выше...
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30.03.2021 18:16 Відповісти
Потому что твоя НП принимает инет заказы людей которые пользуются инетом и имеют гаджеты. Молодежь нынче равняет всех по себе((
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11.04.2021 02:59 Відповісти
Лазебную, после её заявления о накопительной пенсии (обязательной),нужно было связать шторами и с мигалками отвести в больницу им . П.авлова. Но нет ,обошлось... И вот новое обострение.
Почему на карточки?Это полумеры. Вот бы обязать всех пенсов купить смартфоны с последней версией Андроида,установить интернет банкинг ,и так получать пенсию. Смартфоном и расплачиваться.
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30.03.2021 17:47 Відповісти
Так всё что Вы описали во второй части коммента - это и есть голубая мечта
Зеленского .
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30.03.2021 23:58 Відповісти
Вот это будет лафа телефонным аферистам оболванивать сельских пенсов
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11.04.2021 03:02 Відповісти
Проблема надумана.

Якщо пенс не здатний зрозуміти принцип роботи банкомату, а тим більше - платити комунальні зі своєї картки на тому ж Приваті 24, значить така людина є неповносправна. Ну є ж усілякі олігофрени, дауни і т.д. - так їх же ніхто не звинувачує в тому, що вони не можуть щось робити або зрозуміти. Не можуть - бо вони такі. От і пенси. Якщо не здатний опанувати елементарні дії, тоді віддавай картку дітям, онукам - вони зроблять все за бабку.
Ми, наприклад, нашому дідові забрали картку, щомісяця виймаємо з банкомату його пенсію і разом з квитанцією віддаємо. Спочатку він дзвонив по всіляких пенсійних фондах, щоб переконатися, що ми його не *********. Тепер розслабився і отримує задоволення від папірців, з якими все одно нікуди не може вийти. Просто віддає нам папірці в обмін на продукти і ліки, які ми йому купуємо; в обмін на оплату комунальних і телебачення, звідки цілими днями лунають несамовиті крики депутатів...

Якщо ж пенс самотній - тут інша справа - волонтерів, сусідів, родичів. Врешті та держава, щоб її жаба поцілувала, теж мусить опікуватися... Але найголовніше - пузаті, пихаті, "мерсаті" попи! Отут вони могли б показати своє піклування про паству - краще не придумаєш!
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30.03.2021 17:50 Відповісти
Проблема зовсім не надумана.
Багато пенсіонерів, що не в змозі виходити з дому можливо ,по різним причинам ,
не захочуть довіряти свою банківську картку родичам .
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31.03.2021 00:06 Відповісти
Пора вводить ответственность чиновников и депутатов за идиотские решения. А так же погашения ими из своего кармана за вред от этих решений. Выдал несколько дурных идей заплати и иди наХ с пляжа.
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30.03.2021 18:06 Відповісти
В чем идиотское решение? Так нахер отменить ЗП на карты, хай будэ як кались, - В КАССУ! Потому шо у кагота немаэ банкамата...
Да то их проблемы! Понаставят банкоматов.
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30.03.2021 21:10 Відповісти
В статье речь идёт о пенсионерах и людей с физическими ограничениями по здоровью. А вы о банкоматах и собственном скудоумии.
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31.03.2021 17:30 Відповісти
Каждый дебил думает что умнее остальных... удачи. лечись!
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12.04.2021 10:02 Відповісти
Ты самый умный дебил.
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12.04.2021 17:22 Відповісти
Ты что с Марса. Государство так и смотрит как сэкономить скудный бюджет, а ты про банкоматы в каждом селе сказки вещаешь.
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11.04.2021 03:07 Відповісти
Ударим автопробегом по бездорожью!
Таки и вы.
Хотите ударить почтальонами по банкоматам...
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12.04.2021 10:03 Відповісти
Ну, тот факт что сейчас хотят брать кусок со всего. С любой доставки, это реально вздор. Очешуели сучьи маркетологи в конец уже. Все только дорожает, а зе срать хотел, в его башке уже все дано разрешилось.
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30.03.2021 18:16 Відповісти
Вы, гниды конченные. А в селах везде есть Интернет? А как у вас терминалы в магазинах, без Интернет работать будут? А банкоматы без Интернет работают?
Твари вы конченные.
Надо вас всех досрочно заставить уйти из власти, через массовые протесты по всей стране, через забастовки, коль уж из-за Ковид нельзя митинги под АП, ВР и Кабмином проводить.
Зелю геть! ВР геть! Кабмин геть!!!

Зеленский, хватит издеваться над украинцами!!!
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30.03.2021 18:20 Відповісти
А в селах везде есть Интернет?

Питання що розуміється під словом Інтернет ?

Рубитися онлайн в танчики чи дивитися без скачки порнофільми - та не всюди ще доступно ...
Для обміну такими незначними по розміру посилками , які використовуються при грошовій операції - достатньо простого мобільного чи дротового зв"язку !
Ти скажи ще , що в Україні є села - де і світла (електрики) - немає
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30.03.2021 21:41 Відповісти
Не так давно я активно ездил, по делам, по селам области. Чтобы фактами. Главный бухгалтер ныне бывшего РАЙОННОГО ЦЕНТРА, вечером ехала к себе домой, чтобы отправить мне документы по электронной почте - в райцентре интернет фактически отсутствовал.
Другой пример. Голова ОТГ едет специально на холм, чтобы позвонить мне на мобильный, а сам я дозвониться не могу - нет мобильной связи.

Для того, чтобы Интернет работал надежно, нужны проложенные оптико-волоконные линии, или покрыть ВСЮ страну вышками 4G, но как мы знаем, он далеко не везде в Киеве ловится.

Потому считаю, что это новшество с пенсиями не просто огромная глупость, а диверсия против Украины (ст. 113 ККУ).
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30.03.2021 22:00 Відповісти
Є.
навіть на Львівщині село.
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31.03.2021 11:10 Відповісти
Ти чи Зеленський подаруете всім пенсам смартфони з останнім андроідом? І навчите їх оплачувати ЖКП в приват 24?
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11.04.2021 03:13 Відповісти
Давно треба було перевести, маємо просуватися до цивілізації.
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30.03.2021 18:58 Відповісти
Понятно,что Лабезная дура,но как получилось,что глава госкомпании сам себе назначил зарплату выше зарплаты президента США? Разве "Укрпошта " его частная лавочка? Хапуга Смелянский соревнуется с дилетанткой Лабезной! Они друг друга стоят!
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30.03.2021 19:12 Відповісти
Давно надо было ввести! В магазинах стоят терминалы. Наличка даже в странах третьего мира нет...
А то шо - "хто та так прывык" то их проблемы и нехер их перекладывать на всю страну!
а то одни привыкли аналоговое телевиденье смотреть и подают в суд на то что бы отменили цифровое... другие еще к чему то привыкли...
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30.03.2021 21:08 Відповісти
В селах термінали? Ти взагалі в селі було коли-небудь?
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31.03.2021 00:19 Відповісти
Так шо теперь всю страну в село превратить? Хватит вы её в цирк превратили!
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31.03.2021 00:43 Відповісти
термінали тепер будуть завозити у село разом з листоношею...раз в тиждень..
для цього і дорого роблять...

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський - Цензор.НЕТ 2396 с.Забаряни.Полтавщина
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31.03.2021 11:06 Відповісти
Полтавщина? Сразу видно что кацапская халупа!!! По западной Украине такого говна нету! Даже старые домики стоят побеленые и аккуратные!
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31.03.2021 13:08 Відповісти
Еще надо бесплатный проезд отменить пенсионерам отменить и солидарную систему пенсий!
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30.03.2021 21:14 Відповісти
У Львові - вже льготний проїзд відмінили , правда тільки на карантин - до 12 .04.2021
І ти знаєш - в транспорті стало набагато менш людно
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30.03.2021 21:46 Відповісти
Иногда кажется что после Майдана Украина повторяет все что когда-то сделала рашка.
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31.03.2021 00:02 Відповісти
Не "кажется". Так і є. Причому, те, що гірше.
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31.03.2021 00:20 Відповісти
Потому что "терплячи и спивочи". Лохам, извините, украинцам. Сказали, - вы идите домой, хуже не будет. Вот терпилы и терпят!
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31.03.2021 00:45 Відповісти
говногосударство
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31.03.2021 08:36 Відповісти
И тут прям чувствуется длинная рука бариги мародьора решившего по привычке украсть у мудрого нарида ещё чего нибудь.
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31.03.2021 10:57 Відповісти
` Я cтав дуже переживати за пана Смілянського, бо тепер і йому вже зарплата стане меншою, ні той мільйон п"ятьсот тисяч на місяць. Як він бідний буде виживати в такі скрутні часи ?
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31.03.2021 16:24 Відповісти
` Я cтав дуже переживати за пана Смілянського, бо тепер і йому вже зарплата стане меншою, ні той мільйон п"ятьсот тисяч на місяць. Як він бідний буде виживати в такі скрутні часи ?
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31.03.2021 17:25 Відповісти
Гондурас....
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05.04.2021 22:13 Відповісти
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