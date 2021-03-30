Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский. ИНФОГРАФИКА

Минсоцполитики вносит завтра проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счёт. Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Фейсбуке.

"Сейчас будет ЖЕСТКИЙ пост, но, извините – задрало. Уничтожению госкомпаний популизмом и не профессионализмом должен когда-то прийти конец, как и издевательству над пенсионерами. Марк Твен (цитируя Б. Дизраэли) писал: Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Мне сложно сказать к какой из этих категорий отнести вчерашнее интервью министра социальной политики Марины Лазебной, где она упомянула, что "Укрпошта", шантажом (забирая кусок хлеба у пенсионеров) повысила тарифы на доставку пенсий с 60 до 100 гривен за 1 доставку (или на 67%). Вариантов тут 3 (расчет я приложил на фото)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории"

1. Вариант 1: С 1 апреля пенсии украинским пенсионерам повышаются на 37%. В этом случае я рад за пенсионеров и отказываюсь от пересмотра тарифов.

2. Вариант 2: Министр предоставила неправдивую и заведомо ложную информацию, порочащую АТ "Укрпошта", и в этом случае, как принято в Европейской стране, должна как минимум принести официальные извинения всему коллективу "Укрпошты". Так как РЕАЛЬНОЕ повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37% помимо других расходов. Еще раз – 11% против 37%!

3. Вариант 3 - Министр не владеет предметом, о котором говорит, особенно когда вопрошает: Какие затраты могут быть у "Укрпошты" на пенсионеров, которые получают пенсию в отделениях? А действительно, какие? Ведь пенсию мы там выплачиваем в биткойнах, заботливо привезённых нам добрыми эльфами из Минсоца и ПФУ. Кстати о добрых эльфах и злых хапугах из "Укрпошты". Стоимость получения перевода (что равно пенсии) в отделениях Новой Почты составляет 2% + 25 гривен за 1 операцию. Желаемый тариф "Укрпошты" по доставке по городу домой (или в отделение) - 1.3%. Ужас какие мы хапуги. Может все таки снова извинения?

Но извинения следует принести не только нам, а еще 3.5 миллионам пенсионеров, благополучие которых, она готова поставить на карту, чтобы "победить" "Укрпошту" и вместе с Министерством финансов Сергеем Марченко и Пенсионным фондом Евгением Капинусом что-то сэкономить. На себе экономить не принято, поэтому она с Минфином накинули на расходы ПФУ +200 миллионов гривен в этом году. Ведь те, кто сидит в кабинете, важнее тех, кто носит по домам пенсии и рискует своим здоровьем.

Минсоц вносит завтра проект постановления, о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты ВСЕХ пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счёт (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км. Как Вам идея в короновирус, когда транспорт до этого банка нормально не ходит? Сейчас конечно с интерченджем в селе разберёмся, и Apple Pay там попрет, благо биткойны уже в наличии. Но выход есть! Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер. Убер видимо вызовет, чтобы пенсию привезли. Особенно зимой. Денег же много – пенсия на 37% повысилась, гулять будут на все. Минсоц издевательски пишет в конце проекта постановления, что оно "позитивно вплине на одержувачів пенсій". Даже не сомневаюсь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Ну так может после всех этих драконовских мер у нас снизится дефицит Пенсионного фонда? К сожалению, снова нет. На самом деле экономии не будет, так как при таком сокращении выплат, "Укрпоште" придётся сократить более 10 000 почтальонов, а значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия (расчеты тоже привел) на тарифе на доставку пенсий. Но кого интересуют цифры, или как говорил М.М. Жванецкий - Кому интересен борщ, когда такие дела на кухне. При этом сегодня (даже если оставить всех пенсионеров в покое), повышение тарифа составит около 265 миллионов гривен к 2020 году. Только ЕСВ "Укрпошта", после повышения минималки до 6000 гривен, оплатит в бюджет на 272 миллиона больше, чем в 2020 году, не считая +208 миллионов НДФЛ, 55+ миллионов дивидендов и других налогов.

Зачем, спросите Вы весь этот бред и волнения пенсионеров, когда и так в стране нелегко (ну кроме не любви к Смелянскому)? Я действительно не знаю. Я до конца вел и веду, и буду вести переговоры. У нас была договоренность не выносить сор из избы и найти решение. Но вчера всему уже пришел предел. Я уже молчу о срыве международных программ в 100 миллионов евро и т.д. Но нельзя так издеваться над вторым работодателем Украины, а потом спрашивать: а что это у Вас ремонты не сделаны в отделениях? А почему такие маленькие зарплаты у почтальонов? Или – перл Минфина – а почему Вы налоги и зарплаты не платите как Новая Почта? (в смысле мол меньше надо платить и почтальонов на ФОПы перевести). Кстати - тарифы на письма и регулируемые посылки (а это 25% нашей выручки) с начала 2020 года тоже не менялись. Привет НКРЗИ. Потому, что "соціально відповідальні", - заявил Смелянский.







