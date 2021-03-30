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Минфин (1549) пенсионеры (833) Пенсионный фонд (432) пенсия (2143) Укрпочта (307) Смелянский Игорь (65) Марченко Сергей (297) Лазебная Марина (141)

Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский. ИНФОГРАФИКА

Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров.

Минсоцполитики вносит завтра проект постановления, о принудительном, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты всех пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счёт. Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский в Фейсбуке.

"Сейчас будет ЖЕСТКИЙ пост, но, извините – задрало. Уничтожению госкомпаний популизмом и не профессионализмом должен когда-то прийти конец, как и издевательству над пенсионерами. Марк Твен (цитируя Б. Дизраэли) писал: Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Мне сложно сказать к какой из этих категорий отнести вчерашнее интервью министра социальной политики Марины Лазебной, где она упомянула, что "Укрпошта", шантажом (забирая кусок хлеба у пенсионеров) повысила тарифы на доставку пенсий с 60 до 100 гривен за 1 доставку (или на 67%). Вариантов тут 3 (расчет я приложил на фото)

Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 01

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Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 02

1. Вариант 1: С 1 апреля пенсии украинским пенсионерам повышаются на 37%. В этом случае я рад за пенсионеров и отказываюсь от пересмотра тарифов.

2. Вариант 2: Министр предоставила неправдивую и заведомо ложную информацию, порочащую АТ "Укрпошта", и в этом случае, как принято в Европейской стране, должна как минимум принести официальные извинения всему коллективу "Укрпошты". Так как РЕАЛЬНОЕ повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37% помимо других расходов. Еще раз – 11% против 37%!

3. Вариант 3 - Министр не владеет предметом, о котором говорит, особенно когда вопрошает: Какие затраты могут быть у "Укрпошты" на пенсионеров, которые получают пенсию в отделениях? А действительно, какие? Ведь пенсию мы там выплачиваем в биткойнах, заботливо привезённых нам добрыми эльфами из Минсоца и ПФУ. Кстати о добрых эльфах и злых хапугах из "Укрпошты". Стоимость получения перевода (что равно пенсии) в отделениях Новой Почты составляет 2% + 25 гривен за 1 операцию. Желаемый тариф "Укрпошты" по доставке по городу домой (или в отделение) - 1.3%. Ужас какие мы хапуги. Может все таки снова извинения?

Но извинения следует принести не только нам, а еще 3.5 миллионам пенсионеров, благополучие которых, она готова поставить на карту, чтобы "победить" "Укрпошту" и вместе с Министерством финансов Сергеем Марченко и Пенсионным фондом Евгением Капинусом что-то сэкономить. На себе экономить не принято, поэтому она с Минфином накинули на расходы ПФУ +200 миллионов гривен в этом году. Ведь те, кто сидит в кабинете, важнее тех, кто носит по домам пенсии и рискует своим здоровьем.

Минсоц вносит завтра проект постановления, о ПРИНУДИТЕЛЬНОМ, с 1 сентября 2021 года, переводе на карты ВСЕХ пенсионеров, кроме инвалидов 1 группы, не ходящих и тем, кому более 80 лет. То есть пенсионерам будет принудительно открыт счёт (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктов и часто ближайший на расстоянии в 50-60 км. Как Вам идея в короновирус, когда транспорт до этого банка нормально не ходит? Сейчас конечно с интерченджем в селе разберёмся, и Apple Pay там попрет, благо биткойны уже в наличии. Но выход есть! Угадайте кто, согласно постановлению, оплатит доставку денег до села из банка, если пенсионер не сможет туда доехать? Правильно. Сам пенсионер. Убер видимо вызовет, чтобы пенсию привезли. Особенно зимой. Денег же много – пенсия на 37% повысилась, гулять будут на все. Минсоц издевательски пишет в конце проекта постановления, что оно "позитивно вплине на одержувачів пенсій". Даже не сомневаюсь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При выходе на пенсию ФОПы смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты, - Лазебная

Ну так может после всех этих драконовских мер у нас снизится дефицит Пенсионного фонда? К сожалению, снова нет. На самом деле экономии не будет, так как при таком сокращении выплат, "Укрпоште" придётся сократить более 10 000 почтальонов, а значит бюджет получит меньше ЕСВ, НДФЛ и будет выплачивать пособие по безработице и субсидии уволенным больше, чем экономия (расчеты тоже привел) на тарифе на доставку пенсий. Но кого интересуют цифры, или как говорил М.М. Жванецкий - Кому интересен борщ, когда такие дела на кухне. При этом сегодня (даже если оставить всех пенсионеров в покое), повышение тарифа составит около 265 миллионов гривен к 2020 году. Только ЕСВ "Укрпошта", после повышения минималки до 6000 гривен, оплатит в бюджет на 272 миллиона больше, чем в 2020 году, не считая +208 миллионов НДФЛ, 55+ миллионов дивидендов и других налогов.

Зачем, спросите Вы весь этот бред и волнения пенсионеров, когда и так в стране нелегко (ну кроме не любви к Смелянскому)? Я действительно не знаю. Я до конца вел и веду, и буду вести переговоры. У нас была договоренность не выносить сор из избы и найти решение. Но вчера всему уже пришел предел. Я уже молчу о срыве международных программ в 100 миллионов евро и т.д. Но нельзя так издеваться над вторым работодателем Украины, а потом спрашивать: а что это у Вас ремонты не сделаны в отделениях? А почему такие маленькие зарплаты у почтальонов? Или – перл Минфина – а почему Вы налоги и зарплаты не платите как Новая Почта? (в смысле мол меньше надо платить и почтальонов на ФОПы перевести). Кстати - тарифы на письма и регулируемые посылки (а это 25% нашей выручки) с начала 2020 года тоже не менялись. Привет НКРЗИ. Потому, что "соціально відповідальні", - заявил Смелянский.

Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 03
Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 04
Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 05
Минсоцполитики решило принудительно перевести на банковские карты всех пенсионеров. Укрпочте придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский 06

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Топ комментарии
+26
а в селах банкоматов вообще нет. их там не выгодно ставить. лабезная ты охренела???
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30.03.2021 11:37
+25
Смелянский себе уже премию выписал вдобавок к двум лямам зарплаты?
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30.03.2021 11:36
+25
зеленые просто циничные ублюдки при власти - они в теории знают как надо - но западная теория и наша действительность - вещи диаметрально противоположные
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30.03.2021 11:40
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Тут в Інтернеті десь проскочила інформація, що скоро можуть виникнути проблеми з туалетним папером, бо Бразилія зменшила випуск целюлозної пульки. Значить у нас не хватає паперу на друкування гривні.
Прийдеться кожному пЄньсінєру покупати айхВонь.
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30.03.2021 14:16 Ответить
правильно нефіг бабулькам з сотнями тис готівки по селам бродити.
От тільки потрібно навчати пенсіонерів та їх дітей тим же "приват24" користуватись, і там сплачувати всі ком. послуги. А то у нас зараз цирк на дроті, йдуть у банкомат знімають кеш і тусують або на касу або на пошту комунальні оплачувати.....
Тих хто пише про банкомати, ну ви і дрімучі, в кожному магазі чи торговій точці має бути ТЕРМІНАЛ, і мають тобі чек давати, а налічняк при собі має бути хіба на "хабар" тобто чайові.
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30.03.2021 15:42 Ответить
как хочется и как есть - это две большие разницы.
Даже если представить себе такой мир розовых пони, где подтираются ангорскими кроликами, то чем например пенсионеру платить за проезд? тоже картой? а, ну да, в вашем идеальном мире в маршрутках небось не только можно расплатиться картой, но даже нельзя курить в салоне...
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30.03.2021 17:14 Ответить
так, це не така вже й дорога штука мобільний термінал, за обслуговування банки беруть копійки. Але всі гроші які пасажири заплатять підуть по білому, і вже не скажеш що "та навіть на солярку не вистачає".
Хочете в Європу, ну то звикайте, там бумажні гроші носять хіба туристи(хоча і вони з мастеркатами спокійно оплачують все що потрібно електронними грошима) та нелегали, українці.
Повторюсь всім вигідно крутити міліонами, а по документах бути бомжами яким ще і супсидії оформлюють. Довго таке тривати не буде, бо це веде до краху. НАЛІК потрібно знищувати, а не друкувати фантіки.
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30.03.2021 17:46 Ответить
Від паперових грошей потрібно відмовлятися поступово. В середньому місті Олександрія Кіровоградської обл. з населенням 80тис є багато великих приватних б/у автобусів: Вольво, сканія, навіть 4 гармошки ман. Але в них немає терміналів((( Спасибі бувшому меру майже аналогу Лукашенка((. Далеко не в кожному сільському магазині є термінал, в багатьох селах с населенням 100-200 взагалі немає магазину. Також є багато пенсіонерів віком 60-80р, що незможуть дійти до вокзалу чи зупинки, а сусіди не завжди погоджуються відвезти навіть за кошти. Якщо чинуші зараз проголосують за це, то сільські пенсіонери проклянуть і Лазебну і Зеленського зі свитою.
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11.04.2021 02:38 Ответить
В луцьких маршрутках можна розраховуватись банківською карткою або телефоном.
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30.03.2021 20:14 Ответить
Многие пенсионеры просто физически не могут постоянно выходить и снимать пенсию. Это для них приговор..
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30.03.2021 15:53 Ответить
А зачем "постоянно выходить и снимать пенсию"? Что за шиза обязательно тут же обнулять счет на карте и хранить дома килограммы налички? Что-бы быть приманкой для десятков тысяч мошенников и аферистов, которые орудуют по домам этих пенсионеров?
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30.03.2021 18:14 Ответить
Из 3000 грн пенсии ещё и килограммы налички сэкономить ?
Вы с Марса прилетели или из дуба упали ?
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30.03.2021 23:45 Ответить
Ты идиот? Да многие пенсионеры в селах не имеют транспорта и даже не могут дойти до остановки которая далеко, чтобы доехать в райцентр за пенсией. Они молятся чтобы их почту не закрыли. Выездные кассиры Государству-Лазебной выйдут намного дороже.
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11.04.2021 02:48 Ответить
Многие ********** хотят в СССР и колбасу по 2.2 и шо теперь? Их время сделать страну комфортной для жизни уже прошло и никто не будет жить ихними хотелками!
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30.03.2021 21:12 Ответить
Какая же это заржавелая пластинка о колбасе .
В цивилизованных странах пожилых людей уважают и к их "хотелкам " относятся
с пониманием.
Что принимаешь эликсир молодости и не состаришься ?
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30.03.2021 23:50 Ответить
Пенсы наибольшей частью топили за зе или жоппо. Так чего хныкать, це покращання и диджитализация!!)
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30.03.2021 16:22 Ответить
Нашли способ не платить пенсию вообще?
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30.03.2021 16:47 Ответить
Ну шо вы пристали к пану министру? Не хватает Смелянскому полтора ляма зряплаты в месяц, он хочет 2 ляма. А кто против этого - тот порохобот. !!!
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30.03.2021 16:54 Ответить
так Смелянс4ийже как раз против этой реформы. Спаведливости ради следует отментить.
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30.03.2021 17:07 Ответить
Йшов 21 рік 21 століття ...
А в Україні - проблема розрахуватися карточкою
Може пора вже це питання вирішити ?

Проте є місця , де хочуть тільки готівку
Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський - Цензор.НЕТ 571
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30.03.2021 17:02 Ответить
Кожне проблемне питання в Укрїні можливо вирішити лише комплексно.
Бо кожне головне питання тягне за собою необхідність рішення десятків другорядних
питань .
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30.03.2021 23:55 Ответить
а про новое интересное - если карточкой пенс не пользовался год - пенсия начисляться перестает... а законные для этого основания есть??? моему соседу каждый месяц звонят и говорят ну сделайте хоть одну покупку... ну оплатите хоть за газ...какое ваше собачье дело???
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30.03.2021 17:02 Ответить
Прям как барыги - впариватели.
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11.04.2021 02:53 Ответить
есть люди, которые не выходят из дома. Особенно сейчас. Да и банкоматы ломаются часто. Представляю пенсионера, доковылявшего на костылях до банкомата, чтобы узнать, что он поломан. А в кассы и так вечная очередь. А сейчас очереди крайне нежелательны.
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30.03.2021 17:10 Ответить
Нахер пенсионеру на костылях наличка?
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30.03.2021 21:11 Ответить
Нахір Владі пенсіонери,ще й на костилях...

а "Мінсоцполітики " працює "успішно"..
ось-ось Львівський протезний відключать від електрики за борги..
НА ЧАСІ ВІДПРАВЛЯТИ ІНВАЛІДІВ НА "ПРОЗЗОРО" ЗА ВІЗКАМИ І ПРОТЕЗАМИ!
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31.03.2021 11:03 Ответить
Надеюсь ты будешь на костылях и нахер никому не надо будешь!
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31.03.2021 13:04 Ответить
Считаешь в каждом сельском магазе есть терминал? как ты ошибаешься
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11.04.2021 02:56 Ответить
По закону должен быть! Не будет куда деваться - поставят или останутся без выручки! Установка терминала - 1 рабочий день с доставкой в магазин. Обучение персонала 10имнут!
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12.04.2021 10:04 Ответить
Вместо того, чтобы развивать почтовые услуги и конкурировать со службами доставки, Укрпочка решила подоить гарантированного плательщика. У нас в селе в отделении Укрпочты персонал в основном в носу ковыряется, а рядом в отделении НП шуршит аки пчёлы.
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30.03.2021 17:47 Ответить
И вот странное дело, правда, почему так? Особенно если учесть, что тарифы новой почты раз в 10 выше...
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30.03.2021 18:16 Ответить
Потому что твоя НП принимает инет заказы людей которые пользуются инетом и имеют гаджеты. Молодежь нынче равняет всех по себе((
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11.04.2021 02:59 Ответить
Лазебную, после её заявления о накопительной пенсии (обязательной),нужно было связать шторами и с мигалками отвести в больницу им . П.авлова. Но нет ,обошлось... И вот новое обострение.
Почему на карточки?Это полумеры. Вот бы обязать всех пенсов купить смартфоны с последней версией Андроида,установить интернет банкинг ,и так получать пенсию. Смартфоном и расплачиваться.
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30.03.2021 17:47 Ответить
Так всё что Вы описали во второй части коммента - это и есть голубая мечта
Зеленского .
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30.03.2021 23:58 Ответить
Вот это будет лафа телефонным аферистам оболванивать сельских пенсов
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11.04.2021 03:02 Ответить
Проблема надумана.

Якщо пенс не здатний зрозуміти принцип роботи банкомату, а тим більше - платити комунальні зі своєї картки на тому ж Приваті 24, значить така людина є неповносправна. Ну є ж усілякі олігофрени, дауни і т.д. - так їх же ніхто не звинувачує в тому, що вони не можуть щось робити або зрозуміти. Не можуть - бо вони такі. От і пенси. Якщо не здатний опанувати елементарні дії, тоді віддавай картку дітям, онукам - вони зроблять все за бабку.
Ми, наприклад, нашому дідові забрали картку, щомісяця виймаємо з банкомату його пенсію і разом з квитанцією віддаємо. Спочатку він дзвонив по всіляких пенсійних фондах, щоб переконатися, що ми його не *********. Тепер розслабився і отримує задоволення від папірців, з якими все одно нікуди не може вийти. Просто віддає нам папірці в обмін на продукти і ліки, які ми йому купуємо; в обмін на оплату комунальних і телебачення, звідки цілими днями лунають несамовиті крики депутатів...

Якщо ж пенс самотній - тут інша справа - волонтерів, сусідів, родичів. Врешті та держава, щоб її жаба поцілувала, теж мусить опікуватися... Але найголовніше - пузаті, пихаті, "мерсаті" попи! Отут вони могли б показати своє піклування про паству - краще не придумаєш!
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30.03.2021 17:50 Ответить
Проблема зовсім не надумана.
Багато пенсіонерів, що не в змозі виходити з дому можливо ,по різним причинам ,
не захочуть довіряти свою банківську картку родичам .
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31.03.2021 00:06 Ответить
Пора вводить ответственность чиновников и депутатов за идиотские решения. А так же погашения ими из своего кармана за вред от этих решений. Выдал несколько дурных идей заплати и иди наХ с пляжа.
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30.03.2021 18:06 Ответить
В чем идиотское решение? Так нахер отменить ЗП на карты, хай будэ як кались, - В КАССУ! Потому шо у кагота немаэ банкамата...
Да то их проблемы! Понаставят банкоматов.
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30.03.2021 21:10 Ответить
В статье речь идёт о пенсионерах и людей с физическими ограничениями по здоровью. А вы о банкоматах и собственном скудоумии.
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31.03.2021 17:30 Ответить
Каждый дебил думает что умнее остальных... удачи. лечись!
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12.04.2021 10:02 Ответить
Ты самый умный дебил.
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12.04.2021 17:22 Ответить
Ты что с Марса. Государство так и смотрит как сэкономить скудный бюджет, а ты про банкоматы в каждом селе сказки вещаешь.
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11.04.2021 03:07 Ответить
Ударим автопробегом по бездорожью!
Таки и вы.
Хотите ударить почтальонами по банкоматам...
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12.04.2021 10:03 Ответить
Ну, тот факт что сейчас хотят брать кусок со всего. С любой доставки, это реально вздор. Очешуели сучьи маркетологи в конец уже. Все только дорожает, а зе срать хотел, в его башке уже все дано разрешилось.
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30.03.2021 18:16 Ответить
Вы, гниды конченные. А в селах везде есть Интернет? А как у вас терминалы в магазинах, без Интернет работать будут? А банкоматы без Интернет работают?
Твари вы конченные.
Надо вас всех досрочно заставить уйти из власти, через массовые протесты по всей стране, через забастовки, коль уж из-за Ковид нельзя митинги под АП, ВР и Кабмином проводить.
Зелю геть! ВР геть! Кабмин геть!!!

Зеленский, хватит издеваться над украинцами!!!
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30.03.2021 18:20 Ответить
А в селах везде есть Интернет?

Питання що розуміється під словом Інтернет ?

Рубитися онлайн в танчики чи дивитися без скачки порнофільми - та не всюди ще доступно ...
Для обміну такими незначними по розміру посилками , які використовуються при грошовій операції - достатньо простого мобільного чи дротового зв"язку !
Ти скажи ще , що в Україні є села - де і світла (електрики) - немає
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30.03.2021 21:41 Ответить
Не так давно я активно ездил, по делам, по селам области. Чтобы фактами. Главный бухгалтер ныне бывшего РАЙОННОГО ЦЕНТРА, вечером ехала к себе домой, чтобы отправить мне документы по электронной почте - в райцентре интернет фактически отсутствовал.
Другой пример. Голова ОТГ едет специально на холм, чтобы позвонить мне на мобильный, а сам я дозвониться не могу - нет мобильной связи.

Для того, чтобы Интернет работал надежно, нужны проложенные оптико-волоконные линии, или покрыть ВСЮ страну вышками 4G, но как мы знаем, он далеко не везде в Киеве ловится.

Потому считаю, что это новшество с пенсиями не просто огромная глупость, а диверсия против Украины (ст. 113 ККУ).
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30.03.2021 22:00 Ответить
Є.
навіть на Львівщині село.
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31.03.2021 11:10 Ответить
Ти чи Зеленський подаруете всім пенсам смартфони з останнім андроідом? І навчите їх оплачувати ЖКП в приват 24?
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11.04.2021 03:13 Ответить
Давно треба було перевести, маємо просуватися до цивілізації.
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30.03.2021 18:58 Ответить
Понятно,что Лабезная дура,но как получилось,что глава госкомпании сам себе назначил зарплату выше зарплаты президента США? Разве "Укрпошта " его частная лавочка? Хапуга Смелянский соревнуется с дилетанткой Лабезной! Они друг друга стоят!
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30.03.2021 19:12 Ответить
Давно надо было ввести! В магазинах стоят терминалы. Наличка даже в странах третьего мира нет...
А то шо - "хто та так прывык" то их проблемы и нехер их перекладывать на всю страну!
а то одни привыкли аналоговое телевиденье смотреть и подают в суд на то что бы отменили цифровое... другие еще к чему то привыкли...
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30.03.2021 21:08 Ответить
В селах термінали? Ти взагалі в селі було коли-небудь?
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31.03.2021 00:19 Ответить
Так шо теперь всю страну в село превратить? Хватит вы её в цирк превратили!
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31.03.2021 00:43 Ответить
термінали тепер будуть завозити у село разом з листоношею...раз в тиждень..
для цього і дорого роблять...

Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські карти всіх пенсіонерів. "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський - Цензор.НЕТ 2396 с.Забаряни.Полтавщина
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31.03.2021 11:06 Ответить
Полтавщина? Сразу видно что кацапская халупа!!! По западной Украине такого говна нету! Даже старые домики стоят побеленые и аккуратные!
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31.03.2021 13:08 Ответить
Еще надо бесплатный проезд отменить пенсионерам отменить и солидарную систему пенсий!
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30.03.2021 21:14 Ответить
У Львові - вже льготний проїзд відмінили , правда тільки на карантин - до 12 .04.2021
І ти знаєш - в транспорті стало набагато менш людно
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30.03.2021 21:46 Ответить
Иногда кажется что после Майдана Украина повторяет все что когда-то сделала рашка.
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31.03.2021 00:02 Ответить
Не "кажется". Так і є. Причому, те, що гірше.
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31.03.2021 00:20 Ответить
Потому что "терплячи и спивочи". Лохам, извините, украинцам. Сказали, - вы идите домой, хуже не будет. Вот терпилы и терпят!
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31.03.2021 00:45 Ответить
говногосударство
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31.03.2021 08:36 Ответить
И тут прям чувствуется длинная рука бариги мародьора решившего по привычке украсть у мудрого нарида ещё чего нибудь.
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31.03.2021 10:57 Ответить
` Я cтав дуже переживати за пана Смілянського, бо тепер і йому вже зарплата стане меншою, ні той мільйон п"ятьсот тисяч на місяць. Як він бідний буде виживати в такі скрутні часи ?
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31.03.2021 16:24 Ответить
` Я cтав дуже переживати за пана Смілянського, бо тепер і йому вже зарплата стане меншою, ні той мільйон п"ятьсот тисяч на місяць. Як він бідний буде виживати в такі скрутні часи ?
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31.03.2021 17:25 Ответить
Гондурас....
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05.04.2021 22:13 Ответить
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