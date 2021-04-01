В ЮНЕСКО осуждают "системную репрессивную политику РФ" в оккупированном Крыму, - МИД

Государства-члены ЮНЕСКО призвали РФ обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в сфере защиты прав человека на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Эмине Джапарова приняла участие в 12-й информационной встрече ЮНЕСКО, посвященной ситуации на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и Севастополь.

Во время мероприятия постоянная представительница Польши при ЮНЕСКО Магдалена Марцинковская произнесла совместное заявление от имени 30 стран-членов ЮНЕСКО.

"Заявление осуждает системную репрессивную политику РФ против свободы СМИ, преследование журналистов, ограничение доступа к религиозным учреждениям и милитаризацию образовательных, научных и культурных учреждений. Делегации выражают обеспокоенность сообщениями о незаконных археологических раскопках, вредных консервационных работах и незаконной передаче культурных ценностей", - говорится в сообщении.

В заявлении также призвали РФ обеспечить беспрепятственный доступ международных механизмов в сфере защиты прав человека на территорию оккупированного Крыма.

Джапарова пригласила государства-члены ЮНЕСКО к участию в саммите Крымской платформы и призвала организацию осуществить практический вклад в реализацию целей этого международного координационного механизма.

Также читайте: Украина стала ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО, - Ткаченко