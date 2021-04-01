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Новини Окуповані території
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У ЮНЕСКО засуджують "системну репресивну політику РФ" в окупованому Криму, - МЗС

У ЮНЕСКО засуджують

Держави-члени ЮНЕСКО закликали РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Перший заступник міністра закордонних справ України, голова Національної комісії у справах ЮНЕСКО Еміне Джапарова взяла участь в 12-й інформаційній зустрічі ЮНЕСКО, присвяченій ситуації на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і Севастополь.

Під час заходу постійна представниця Польщі при ЮНЕСКО Магдалена Марцинківська проголосила спільну заяву від імені 30 країн-членів ЮНЕСКО.

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"Заява засуджує системну репресивну політику РФ проти свободи ЗМІ, переслідування журналістів, обмеження доступу до релігійних установ та мілітаризацію освітніх, наукових та культурних закладів. Делегації висловлюють стурбованість повідомленнями про незаконні археологічні розкопки, шкідливі консерваційні роботи та незаконну передачу культурних цінностей", - йдеться в повідомленні.

У заяві також закликали РФ забезпечити безперешкодний доступ міжнародних механізмів у сфері захисту прав людини на територію окупованого Криму.

Джапарова запросила держави-члени ЮНЕСКО до участі в саміті Кримської платформи і закликала організацію здійснити практичний внесок у реалізацію цілей цього міжнародного координаційного механізму.

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Крим (14174) МЗС (4139) росія (65336) ЮНЕСКО (164)


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Погано все ще розуміють на Заході кацапський менталітет: "А Васька слушаєт да єст..."
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01.04.2021 10:15 Відповісти
Осуждение, беспокойство, обеспокоенность и другие эпитеты в борьбе с агрессором мировым...пальчиком нужно еще погрозить и сказать "ну ну ну")))
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01.04.2021 10:22 Відповісти
 
 