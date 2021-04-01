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В Раде разрабатывают новую версию закона о гостайне, - "слуга народа" Безуглая

В Раде разрабатывают новую версию закона о гостайне, -

Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила нардеп "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, в комитете фактически без допуска и доступа к государственной тайне работать невозможно.

"Из сотен депутатов к гостайне "допущены" только десятки. Просто в других комитетах рассматриваются вопросы, максимум "для служебного пользования", для которых такой допуск не нужен. Обладать правом такого доступа - тоже большая ответственность. Ты не можешь разглашать информацию, которая стала предметом рассмотрения на закрытом заседании комитета. Существует дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушение закона о государственной тайне", - отметила парламентарий.

Безуглая сообщила, что в комитете разрабатывается новая версия закона о государственной тайне.

"Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об одиозных и ужасных ситуациях, когда в 2014-2015 годах информация просто сливалась стране-агрессору. Новый вариант закона будет отвечать современным требованиям классификации информации, регулировать ее оборот. Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", - объяснила "слуга народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Олимпиада-2014 в Сочи была операцией - прикрытием для подготовки к оккупации Крыма, - "слуга народа" Безуглая

Автор: 

ВР (29258) гостайна (74) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+8
Але сидіти доведеться по старому закону. Му-ха-ха!
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01.04.2021 13:33
+8
А що з старою? Всю продали? Давай заносьте нову... Виродки.
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01.04.2021 13:34
+6
ГОЛОВИ КОМІТЕТІВ ОТРИМУЮТЬ ПО 50 тис дол у місяць за потрібні голосування й закони у ВР ! рядові Слуги -по 15 тис дол !
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01.04.2021 13:34
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Але сидіти доведеться по старому закону. Му-ха-ха!
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01.04.2021 13:33 Ответить
А що з старою? Всю продали? Давай заносьте нову... Виродки.
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01.04.2021 13:34 Ответить
Нееет. Там все проще: допуск к гостайне предполагает проверку, которую большинство "слуг" не пройдет с большим запасом. Они это знают, и не хотят лишнего шума. Зеля, дерьмак, все они не имеют допуска к тайне, и формально работать не могут. Поэтому теперь им нужен новый закон без "устаревших", блд, норм.
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01.04.2021 14:32 Ответить
ГОЛОВИ КОМІТЕТІВ ОТРИМУЮТЬ ПО 50 тис дол у місяць за потрібні голосування й закони у ВР ! рядові Слуги -по 15 тис дол !
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01.04.2021 13:34 Ответить
україна повинна знати, 230 голосів слуг множімо на 15 тис - це більше ніж 3 мільона доларів у місяць , плюс по 50 тис дол головам та замісникам комітетів це ще десь біля мільйона -за БІЛЯ 5 МІЛЬЙОНІВ ДОЛ щомісячно!!! олігархи щомісяця купують ВР !!!
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01.04.2021 13:40 Ответить
а шо там за закон - по безпеці чи НЕбезпеці - ЗЕЛЕНОМУ БИДЛУ НАСРАТИ!
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01.04.2021 13:41 Ответить
60 месяцев(5лет) х15тыс долл, плюс депутацкие доплаты, дотации и материальная помощь получаем 1 млн. долл. и это без основной зарплаты. В принципе с такими деньгами можно "валить из страны" и жить довольно таки безбедно в какой-нибудь не очень богатой европейской стране типа Португалии или Испании.
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01.04.2021 13:47 Ответить
Их "новая версия"- выболтать всё тут же }{уйлу. Как она работает- показал Елдак в деле вагнеровцев.
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01.04.2021 13:39 Ответить
Я так розумію, що це - спроба відбілити Єрмака, який не має доступу до держтаємниці, але регулярно бере участь у міждержавних перемовинах, засіданнях РНБО, а також самого Зєлєнского і того балагану і я ярмарку з держтаємницями, які влаштували слуги. Хочуть у майбутньому уникнути покарання за державну зраду.
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01.04.2021 13:39 Ответить
Ця Безугла тупа і вперта як віслюк.
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01.04.2021 13:40 Ответить
Вона не тупа. Це нарід, який вибрав цю потвору, що приймає закон, дозволяючий їй самостійно вирішувати долю країни і наріду, хворий на всю голову.
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01.04.2021 15:07 Ответить
Не лезьте вы хоть туда. От вас одни беды.
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01.04.2021 13:41 Ответить
Охрінітельно,скільки Пороху херні прийдеться повідміняти,Панове Ви бачили ту депутатку?,а чули що вона верзла?,мабудь й у Трускавці залік не отримала.
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01.04.2021 13:41 Ответить
У "пороха" антирейтинг 75%. Це значить що відміняти він може лише правила домашнього розпорядку в козинському маєтку.
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01.04.2021 13:54 Ответить
9 марта 2021 года

антирейтинг президента составил 61,2% и приближается к показателю Петра Порошенко, антирейтинг которого составляет 69,7%



https://dozor.com.ua/news/politics/1225941.html


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01.04.2021 14:03 Ответить
Об этом сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источники в ОП

Далі не читав
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01.04.2021 14:04 Ответить
Рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют - 51%.

Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%.



http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_poryadok_i_bezopasnost_26-28_marta_2021.html


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01.04.2021 14:11 Ответить
Саме так, є офіційні соцгрупи та їх дослідження, а є телеграм-канали з посиланням на анонімні джерела. Простіше кажучи, між написаним в газеті і написаним на паркані є "невеличка" різниця.
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01.04.2021 14:15 Ответить
Ну так ще не вечір,Пане.Там видно буде,де Козин і де сраний янелох-уклоніст знайде хутір для сховку.
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01.04.2021 14:14 Ответить
Точно. А ще 63% наріду хоче жорсткого карантину.
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01.04.2021 15:11 Ответить
Это шоб ермака и вiслюка отмазать от госпредательства? Типа, "нет гостайны - нет проблемы"?
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01.04.2021 13:41 Ответить
Главная гостайна: Зе - лжец и непрофессионал.
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01.04.2021 13:41 Ответить
Тихо, не говори никому.
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01.04.2021 14:30 Ответить
- Этот 77-й глуп как пробка...
- Вы так думаете?
- Уверен.
- Это важная государственная тайна!
(к-ф "Королевство кривых зеркал")
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01.04.2021 14:38 Ответить
Байден: Зеленский меня обманул и скоро за это заплатит - The Washington Post...і соєвий "спасітєль" теж

https://uainfo.org/blognews/1617270462-bayden-zelenskiy-menya-obmanul-i-skoro-za-eto-zaplatit-.html
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01.04.2021 13:42 Ответить
два лаптя пара що пеця що зеля
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01.04.2021 13:43 Ответить
...безмозглая, предложи еще и тут ВСК создать Основной принцип зелепузых: "Где бы ни работать - лишь бы не работать"
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01.04.2021 13:44 Ответить
Может быть и правильно она говорит но вера к вам потеряна и что ВЫ НЕ ПРИМИТЕ ЗАКОН ТО ДЕРИБАН ТО ГЛУПЕЙШИЙ ИЗ ГЛУПЕЙШИХ ТО ВООБЩЕ НЕ ОЧЕМ
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01.04.2021 13:45 Ответить
Ви дарма прикалуєтесь. Медведчук зайнятий приготовуванням до очолення окупаційної адміністрації. На відміну від нас, він точно знає коли ***** нападе.
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01.04.2021 13:55 Ответить
Дубілета молодшого попоросіть, він вам сайт розробить на якому можно буде "безпечно" її зберігати.
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01.04.2021 13:53 Ответить
помните на днях раскрыли наружку за бывшим сотрудником СБУ который сейчас в киевраде от ЕС? тип со стволом на хюндае.

так вот оказывается этот хюндай засветился на акции возле дома пороха когда тушек автобусами подвозили а их атошники гоняли ссаными тряпками. та же машина тот же номер

думай...те
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01.04.2021 13:58 Ответить
давно пора ввести понятія.гостайна отдельно а клоунада квартальная отдельно..ви зелені за єнну кільуість зелених не тікі гостайну а батька разом з мамою продасте...вам віри нема ви же не украінці ви заробітчане і заробляете на всем в тому числі і на гостайнах..справа вагнеровців показала.продаж гостайн іде з самого верха...
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01.04.2021 13:58 Ответить
думаю, что все связано с вагнергейтом. хотят все засекретить чтобы народ ничего не знал ни про предателей ни про подробности.... люсик же постояно говорил что это секрет, надо молчать (и сам же об этом опять говорил) и т.д. короче молчите и будьте всем довольны.....
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01.04.2021 14:14 Ответить
Підтримую вашу думку.
Швидше за все, намагаються так закрутити новий закон, щоб людей, які будуть свідчити у фільмі про вагнергейт, можна було б притягнути до кримінальної відповідальності за розголошення. Це може зупинити обнародування фактів про зраду з ОП.
Дивує, чому немає самого фільму.
Невже знайшли "ключик", щоб закрити небажані роти.
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01.04.2021 14:19 Ответить
Найнікчемніший Лідор ********** - дріб'язковий, мстивий, тупий та заздрісний невіглас. Все, я розкрив державну таємницю.
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01.04.2021 14:31 Ответить
10 лет без права переписки ....
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01.04.2021 14:41 Ответить
Не налдо лепить гостайну нна документы которые должны быть в общем доступе, а именно преступления власти против народа
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01.04.2021 14:45 Ответить
Маловато утекает, нужно исправить этот недостаток - облегчить работу пятой колонне святое дело для бубачкинелоха.
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01.04.2021 15:25 Ответить
 
 