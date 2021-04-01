В Раде разрабатывают новую версию закона о гостайне, - "слуга народа" Безуглая

Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила нардеп "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

По ее словам, в комитете фактически без допуска и доступа к государственной тайне работать невозможно.

"Из сотен депутатов к гостайне "допущены" только десятки. Просто в других комитетах рассматриваются вопросы, максимум "для служебного пользования", для которых такой допуск не нужен. Обладать правом такого доступа - тоже большая ответственность. Ты не можешь разглашать информацию, которая стала предметом рассмотрения на закрытом заседании комитета. Существует дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушение закона о государственной тайне", - отметила парламентарий.

Безуглая сообщила, что в комитете разрабатывается новая версия закона о государственной тайне.

"Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об одиозных и ужасных ситуациях, когда в 2014-2015 годах информация просто сливалась стране-агрессору. Новый вариант закона будет отвечать современным требованиям классификации информации, регулировать ее оборот. Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", - объяснила "слуга народа".

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