В Раде разрабатывают новую версию закона о гостайне, - "слуга народа" Безуглая
Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила нардеп "Слуги народа", замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
По ее словам, в комитете фактически без допуска и доступа к государственной тайне работать невозможно.
"Из сотен депутатов к гостайне "допущены" только десятки. Просто в других комитетах рассматриваются вопросы, максимум "для служебного пользования", для которых такой допуск не нужен. Обладать правом такого доступа - тоже большая ответственность. Ты не можешь разглашать информацию, которая стала предметом рассмотрения на закрытом заседании комитета. Существует дисциплинарная, административная и уголовная ответственность за нарушение закона о государственной тайне", - отметила парламентарий.
Безуглая сообщила, что в комитете разрабатывается новая версия закона о государственной тайне.
"Закон о гостайне действует с 1994 года и в нем очень много устаревших положений, включая безосновательное "сверх засекречивание", что совсем не устраняло проблему с утечкой информации. Я уже не говорю об одиозных и ужасных ситуациях, когда в 2014-2015 годах информация просто сливалась стране-агрессору. Новый вариант закона будет отвечать современным требованиям классификации информации, регулировать ее оборот. Это будет один из "евроатлантических законов", который очень нужен нам для взаимодействия с НАТО", - объяснила "слуга народа".
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антирейтинг президента составил 61,2% и приближается к показателю Петра Порошенко, антирейтинг которого составляет 69,7%
https://dozor.com.ua/news/politics/1225941.html
Далі не читав
Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 75%.
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ukraina_na_karantine_poryadok_i_bezopasnost_26-28_marta_2021.html
- Вы так думаете?
- Уверен.
- Это важная государственная тайна!
(к-ф "Королевство кривых зеркал")
https://uainfo.org/blognews/1617270462-bayden-zelenskiy-menya-obmanul-i-skoro-za-eto-zaplatit-.html
так вот оказывается этот хюндай засветился на акции возле дома пороха когда тушек автобусами подвозили а их атошники гоняли ссаными тряпками. та же машина тот же номер
думай...те
Швидше за все, намагаються так закрутити новий закон, щоб людей, які будуть свідчити у фільмі про вагнергейт, можна було б притягнути до кримінальної відповідальності за розголошення. Це може зупинити обнародування фактів про зраду з ОП.
Дивує, чому немає самого фільму.
Невже знайшли "ключик", щоб закрити небажані роти.