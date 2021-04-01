У Раді розробляють нову версію закону про держтаємницю, - "слуга народу" Безугла
Закон про держтаємницю діє з 1994 року і в ньому дуже багато застарілих положень, включаючи безпідставне "надзасекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила нардепка "Слуги народу", заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.
За її словами, в комітеті фактично без допуску та доступу до державної таємниці працювати неможливо.
"Із сотень депутатів до держтаємниці "допущені" тільки десятки. Просто в інших комітетах розглядаються питання, максимум "для службового користування", для яких такий допуск не потрібен. Володіти правом такого доступу - теж велика відповідальність. Ти не можеш розголошувати інформацію, яка стала предметом розгляду на закритому засіданні комітету. Існує дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення закону про державну таємницю", - зазначила парламентарка.
Безугла повідомила, що в комітеті розробляється нова версія закону про державну таємницю.
"Закон про держтаємницю діє з 1994 року і в ньому дуже багато застарілих положень, включаючи безпідставне "надзасекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації. Я вже не кажу про одіозні і жахливі ситуації, коли в 2014-2015 роках інформація просто зливалася країні-агресору. Новий варіант закону буде відповідати сучасним вимогам класифікації інформації, регулювати її оборот. Це буде один з "євроатлантичних законів", який дуже потрібен нам для взаємодії з НАТО", - пояснила "слуга народу".
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так вот оказывается этот хюндай засветился на акции возле дома пороха когда тушек автобусами подвозили а их атошники гоняли ссаными тряпками. та же машина тот же номер
думай...те
Швидше за все, намагаються так закрутити новий закон, щоб людей, які будуть свідчити у фільмі про вагнергейт, можна було б притягнути до кримінальної відповідальності за розголошення. Це може зупинити обнародування фактів про зраду з ОП.
Дивує, чому немає самого фільму.
Невже знайшли "ключик", щоб закрити небажані роти.