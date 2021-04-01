У Раді розробляють нову версію закону про держтаємницю, - "слуга народу" Безугла

Закон про держтаємницю діє з 1994 року і в ньому дуже багато застарілих положень, включаючи безпідставне "надзасекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила нардепка "Слуги народу", заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

За її словами, в комітеті фактично без допуску та доступу до державної таємниці працювати неможливо.

"Із сотень депутатів до держтаємниці "допущені" тільки десятки. Просто в інших комітетах розглядаються питання, максимум "для службового користування", для яких такий допуск не потрібен. Володіти правом такого доступу - теж велика відповідальність. Ти не можеш розголошувати інформацію, яка стала предметом розгляду на закритому засіданні комітету. Існує дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення закону про державну таємницю", - зазначила парламентарка.

Безугла повідомила, що в комітеті розробляється нова версія закону про державну таємницю.

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"Закон про держтаємницю діє з 1994 року і в ньому дуже багато застарілих положень, включаючи безпідставне "надзасекречування", що зовсім не усувало проблему з витоком інформації. Я вже не кажу про одіозні і жахливі ситуації, коли в 2014-2015 роках інформація просто зливалася країні-агресору. Новий варіант закону буде відповідати сучасним вимогам класифікації інформації, регулювати її оборот. Це буде один з "євроатлантичних законів", який дуже потрібен нам для взаємодії з НАТО", - пояснила "слуга народу".