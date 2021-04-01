Штайнмайер вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую прививку от коронавируса препаратом производства AstraZeneca. Вакцинация прошла в больнице бундесвера.
Об этом сообщает пресс-служба президента ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я доверяю допущенным в Германии вакцинам. Сегодня я получил первую прививку AstraZeneca. Вакцинация - это решающий шаг на пути выхода из пандемии", - сказал Штайнмайер.
При этом он призвал граждан пользоваться возможностью и тоже проходить вакцинацию.
Вакцину компании AstraZeneca решением Минздрава ФРГ рекомендовали в стране для прививок лишь людям старше 60 лет, соответствующее решение принято на основании заключения Постоянной прививочной комиссии STIKO. Причина опасений, связанных с вакциной, заключается в возможных побочных эффектах - у некоторых пациентов было зафиксировано образование тромбозов во временной связи с прививкой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
и назвали его астра зенека
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.
"Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - написала Симмонс.