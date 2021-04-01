Штайнмайер вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую прививку от коронавируса препаратом производства AstraZeneca. Вакцинация прошла в больнице бундесвера.

Об этом сообщает пресс-служба президента ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я доверяю допущенным в Германии вакцинам. Сегодня я получил первую прививку AstraZeneca. Вакцинация - это решающий шаг на пути выхода из пандемии", - сказал Штайнмайер.

При этом он призвал граждан пользоваться возможностью и тоже проходить вакцинацию.

Вакцину компании AstraZeneca решением Минздрава ФРГ рекомендовали в стране для прививок лишь людям старше 60 лет, соответствующее решение принято на основании заключения Постоянной прививочной комиссии STIKO. Причина опасений, связанных с вакциной, заключается в возможных побочных эффектах - у некоторых пациентов было зафиксировано образование тромбозов во временной связи с прививкой.

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