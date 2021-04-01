РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5754 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 214 20

Штайнмайер вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Штайнмайер вакцинировался от коронавируса препаратом AstraZeneca

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую прививку от коронавируса препаратом производства AstraZeneca. Вакцинация прошла в больнице бундесвера.

Об этом сообщает пресс-служба президента ФРГ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я доверяю допущенным в Германии вакцинам. Сегодня я получил первую прививку AstraZeneca. Вакцинация - это решающий шаг на пути выхода из пандемии", - сказал Штайнмайер.

При этом он призвал граждан пользоваться возможностью и тоже проходить вакцинацию.

Вакцину компании AstraZeneca решением Минздрава ФРГ рекомендовали в стране для прививок лишь людям старше 60 лет, соответствующее решение принято на основании заключения Постоянной прививочной комиссии STIKO. Причина опасений, связанных с вакциной, заключается в возможных побочных эффектах - у некоторых пациентов было зафиксировано образование тромбозов во временной связи с прививкой.

Читайте также: Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6979) карантин (16729) Штайнмайер Франк-Вальтер (518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Спутником хитросделанного фрица, Спутником его.
показать весь комментарий
01.04.2021 14:51
+5
Штайнмайєр зрадник. Згідно настановам ФСБ він мав вакцинуватись СПУТНІКОМ
показать весь комментарий
01.04.2021 14:56
+2
Тепер йому вже можна зняти ганчірку з морди і витягнути з носа дзвоника чи ще ні?
показать весь комментарий
01.04.2021 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер йому вже можна зняти ганчірку з морди і витягнути з носа дзвоника чи ще ні?
показать весь комментарий
01.04.2021 14:47 Ответить
Может того.....
показать весь комментарий
01.04.2021 14:48 Ответить
Спутником хитросделанного фрица, Спутником его.
показать весь комментарий
01.04.2021 14:51 Ответить
это, кацы сделали ему спутник по особой формуле, формуле штан майера
и назвали его астра зенека
показать весь комментарий
01.04.2021 14:53 Ответить
Штайнмайєр зрадник. Згідно настановам ФСБ він мав вакцинуватись СПУТНІКОМ
показать весь комментарий
01.04.2021 14:56 Ответить
ПУТНІКОМ
показать весь комментарий
01.04.2021 15:08 Ответить
А Петро Олексійович сказав, що то є лайно! Чи може збрехав? Та ні- маячня!
показать весь комментарий
01.04.2021 14:59 Ответить
ковішільд. чи ти прибрехав таки.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:39 Ответить
Та я знаю, що ти не сповна розуму:

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

"Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - написала Симмонс.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:23 Ответить
Вакцина гімно! Якраз для таких як ти, гімнюків.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:42 Ответить
а чому тоді ту Квішилд 2 дні з Індії літаком везли ?? а чи не та це вакцина від якої ПАР відмовилась......
показать весь комментарий
01.04.2021 20:15 Ответить
а шо формула в этот момент делала
показать весь комментарий
01.04.2021 15:01 Ответить
Не здохнет этот недофашист штанмаер!! **** пророссийская!!
показать весь комментарий
01.04.2021 15:58 Ответить
всё равно "зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада".
показать весь комментарий
01.04.2021 16:03 Ответить
Рады за штанмаера, но готовиться будем к худшему.... Кстати, сколько он прожил?
показать весь комментарий
01.04.2021 16:11 Ответить
А почему Штангенциркуль не выбрал "Спутник".. или забсдел что это просто разновидность "Новичка".
показать весь комментарий
01.04.2021 16:17 Ответить
Да плевать на эту кремлевскую шлюху.
показать весь комментарий
01.04.2021 16:20 Ответить
це той чувак, який формули пише і нам підсовує? - то хай ще спутніком догониться
показать весь комментарий
01.04.2021 16:52 Ответить
По моєму,це просто заробітчани.От чого першим особам держав,чи просто відомим людям наголошувати на вакцині,якою вони ніби то вакцинуються?Тихо собі вакцинуйся і не розповідай на весь світ.Думаю,що виробники вакцини просто таким чином рекламують свій товар,мовляв ви вакцинуйтесь чим хочете,чи не вакцинуйтесь взагалі,але скажіть що нашою...І державні мужі роздіваються до пояса,демонструють дряблі тілеса і колють собі невідомо що.А потім біжуть за гонораром.
показать весь комментарий
01.04.2021 17:00 Ответить
не пойняв, чому це підкацапчик Спутніков засцяв вколотись
показать весь комментарий
01.04.2021 20:17 Ответить
 
 