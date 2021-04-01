УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4435 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 214 20

Штайнмаєр вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Штайнмаєр вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр одержав перше щеплення від коронавірусу препаратом виробництва AstraZeneca. Вакцинація пройшла в лікарні бундесверу.

Про це повідомляє пресслужба президента ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я довіряю допущеним в Німеччині вакцинам. Сьогодні я отримав перше щеплення AstraZeneca. Вакцинація - це вирішальний крок на шляху виходу з пандемії", - сказав Штайнмаєр.

При цьому він закликав громадян користуватися можливістю і теж проходити вакцинацію.

Також читайте: На Євробаченні в Нідерландах дозволять бути присутніми глядачам з негативним тестом на COVID-19

Вакцину компанії AstraZeneca рішенням МОЗ ФРН рекомендували в країні для щеплень лише людям старше 60 років, відповідне рішення прийнято на підставі висновку Постійної прищеплювальної комісії STIKO. Причина побоювань, пов'язаних з вакциною, полягає в можливих побічних ефектах - у деяких пацієнтів було зафіксовано утворення тромбозів в тимчасовому  зв'язку з щепленням.

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7379) карантин (18172) Штайнмаєр Франк-Вальтер (343) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Спутником хитросделанного фрица, Спутником его.
показати весь коментар
01.04.2021 14:51
+5
Штайнмайєр зрадник. Згідно настановам ФСБ він мав вакцинуватись СПУТНІКОМ
показати весь коментар
01.04.2021 14:56
+2
Тепер йому вже можна зняти ганчірку з морди і витягнути з носа дзвоника чи ще ні?
показати весь коментар
01.04.2021 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер йому вже можна зняти ганчірку з морди і витягнути з носа дзвоника чи ще ні?
показати весь коментар
01.04.2021 14:47 Відповісти
Может того.....
показати весь коментар
01.04.2021 14:48 Відповісти
Спутником хитросделанного фрица, Спутником его.
показати весь коментар
01.04.2021 14:51 Відповісти
это, кацы сделали ему спутник по особой формуле, формуле штан майера
и назвали его астра зенека
показати весь коментар
01.04.2021 14:53 Відповісти
Штайнмайєр зрадник. Згідно настановам ФСБ він мав вакцинуватись СПУТНІКОМ
показати весь коментар
01.04.2021 14:56 Відповісти
ПУТНІКОМ
показати весь коментар
01.04.2021 15:08 Відповісти
А Петро Олексійович сказав, що то є лайно! Чи може збрехав? Та ні- маячня!
показати весь коментар
01.04.2021 14:59 Відповісти
ковішільд. чи ти прибрехав таки.
показати весь коментар
01.04.2021 15:39 Відповісти
Та я знаю, що ти не сповна розуму:

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

"Вакцины: фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые в Украине, отличаются по формуле, категорически неправильно", - написала Симмонс.
показати весь коментар
01.04.2021 16:23 Відповісти
Вакцина гімно! Якраз для таких як ти, гімнюків.
показати весь коментар
01.04.2021 17:42 Відповісти
а чому тоді ту Квішилд 2 дні з Індії літаком везли ?? а чи не та це вакцина від якої ПАР відмовилась......
показати весь коментар
01.04.2021 20:15 Відповісти
а шо формула в этот момент делала
показати весь коментар
01.04.2021 15:01 Відповісти
Не здохнет этот недофашист штанмаер!! **** пророссийская!!
показати весь коментар
01.04.2021 15:58 Відповісти
всё равно "зрада-шмурдяк-шмурдяк-зрада".
показати весь коментар
01.04.2021 16:03 Відповісти
Рады за штанмаера, но готовиться будем к худшему.... Кстати, сколько он прожил?
показати весь коментар
01.04.2021 16:11 Відповісти
А почему Штангенциркуль не выбрал "Спутник".. или забсдел что это просто разновидность "Новичка".
показати весь коментар
01.04.2021 16:17 Відповісти
Да плевать на эту кремлевскую шлюху.
показати весь коментар
01.04.2021 16:20 Відповісти
це той чувак, який формули пише і нам підсовує? - то хай ще спутніком догониться
показати весь коментар
01.04.2021 16:52 Відповісти
По моєму,це просто заробітчани.От чого першим особам держав,чи просто відомим людям наголошувати на вакцині,якою вони ніби то вакцинуються?Тихо собі вакцинуйся і не розповідай на весь світ.Думаю,що виробники вакцини просто таким чином рекламують свій товар,мовляв ви вакцинуйтесь чим хочете,чи не вакцинуйтесь взагалі,але скажіть що нашою...І державні мужі роздіваються до пояса,демонструють дряблі тілеса і колють собі невідомо що.А потім біжуть за гонораром.
показати весь коментар
01.04.2021 17:00 Відповісти
не пойняв, чому це підкацапчик Спутніков засцяв вколотись
показати весь коментар
01.04.2021 20:17 Відповісти
 
 