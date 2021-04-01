Штайнмаєр вакцинувався від коронавірусу препаратом AstraZeneca

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр одержав перше щеплення від коронавірусу препаратом виробництва AstraZeneca. Вакцинація пройшла в лікарні бундесверу.

Про це повідомляє пресслужба президента ФРН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я довіряю допущеним в Німеччині вакцинам. Сьогодні я отримав перше щеплення AstraZeneca. Вакцинація - це вирішальний крок на шляху виходу з пандемії", - сказав Штайнмаєр.

При цьому він закликав громадян користуватися можливістю і теж проходити вакцинацію.

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Вакцину компанії AstraZeneca рішенням МОЗ ФРН рекомендували в країні для щеплень лише людям старше 60 років, відповідне рішення прийнято на підставі висновку Постійної прищеплювальної комісії STIKO. Причина побоювань, пов'язаних з вакциною, полягає в можливих побічних ефектах - у деяких пацієнтів було зафіксовано утворення тромбозів в тимчасовому зв'язку з щепленням.