Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
Главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве постараются на выходных увеличить количество прививок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь. Мы ожидаем следующей партии вакцины, которая позволит нам увеличить количество прививок в сутки. На выходных мы постараемся увеличить количество прививок", - подчеркнул Ляшко.
По словам главного санврача, вакцины для повторного ввода, хватит всем.
"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это - как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет и будет сделана вторая прививка", - добавил он.
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я просто из своего опыта посещения поликлиники. направили меня на тест на ковид. за ответом- на следующий день в дорачебный кабинет. ожидал в коридоре 1,5 часа. температура 38. чихал и кашлял от души. а вокруг человек 20. пришла моя очередь , зашел в кабинет. спросил результат теста. он оказался положительным. надо было только видеть, как врач и медсестра отпрыгнули от меня в дальний конец кабинета. оттуда направили на самоизоляцию, даже не сделав назначения лекарств.
если такое происходит и в других больницах, то и вакцина не поможет.