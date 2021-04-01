РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8994 посетителя онлайн
Новости Видео Борьба с коронавирусом
4 135 104

Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве постараются на выходных увеличить количество прививок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь. Мы ожидаем следующей партии вакцины, которая позволит нам увеличить количество прививок в сутки. На выходных мы постараемся увеличить количество прививок", - подчеркнул Ляшко.

По словам главного санврача, вакцины для повторного ввода, хватит всем.

"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это - как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет и будет сделана вторая прививка", - добавил он. 

Также читайте: В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Чем вакцинироваться ? Где ?
показать весь комментарий
01.04.2021 09:40
+12
Ага.

Вот, например, старый чел 80 лет.
Что ему предлагают:
1. Прийти в рассадник Ковида поликлинику (не приехать к нему, не предоставить доступ к мобильным пунктам вакцинации) за направлением.
2. Там же сделать инъекцию Астразенекой (ковишилд).

На чашах весов:
1. Умереть от Ковида, если он заразится (а это, учитывая меры, предпринятые родственниками, почти невозможно).
2. Умереть от тромбоза, вызванного Астразенекой.

И тут мы получаем:
1. Что все меры предосторожности могут быть похерены визитом в поликлиннику и пожилой чел тупо заразится и умрет.
2. Что, если он не умрет от Ковида, то вполне может упереть от вакцинации.

Вывод напрашивается сам собой:
Соблюдать меры предосторожности и не ходить в поликлинику ради сомнительного результата.
показать весь комментарий
01.04.2021 09:55
+10
Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4753
показать весь комментарий
01.04.2021 09:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
зрада-шмурдяк-зрада-шмурдяк.
показать весь комментарий
01.04.2021 15:39 Ответить
Народ, не бздіть від вакцинації, мені 60років. Кілька днів тому в наш н.п. завезли вакцину ковішид індійську. По плану йдуть 80річні, але не всі приходять, після обіду утворюються залишки. Позвонив сімейному лікарю на цю тему ранком, в 15год запрошують вакцинуватись 3 членів сімї, нас прийшло двоє. Зразу трохи знобило, легке головокружіння, посиділи пів години, поміряли тиск температуру, все норм і пішли. Наступного дня нормально, місце щеплення навіть не видно. Пишуть що в Ізраїлі закривають ковідні відділення бо немає хворих, там усіх вакцинували. Нюанс ковішиду в тому що через 3 місяці треба робити ще одне щеплення.
показать весь комментарий
01.04.2021 20:57 Ответить
а после вакцинации полчаса сидели в поликлинике в коридоре, или в кабинете?
я просто из своего опыта посещения поликлиники. направили меня на тест на ковид. за ответом- на следующий день в дорачебный кабинет. ожидал в коридоре 1,5 часа. температура 38. чихал и кашлял от души. а вокруг человек 20. пришла моя очередь , зашел в кабинет. спросил результат теста. он оказался положительным. надо было только видеть, как врач и медсестра отпрыгнули от меня в дальний конец кабинета. оттуда направили на самоизоляцию, даже не сделав назначения лекарств.
если такое происходит и в других больницах, то и вакцина не поможет.
показать весь комментарий
02.04.2021 17:34 Ответить
...витек, если следовать вашим протоколам и темпам вакцинации, лично моя очередь подойдет где-то года через три Надеюсь, к тому времени всю зеленую плесень выжгут напалмом и воспоминания о вас и вашей власти останутся только в учебниках истории...
показать весь комментарий
02.04.2021 00:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 