Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве постараются на выходных увеличить количество прививок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь. Мы ожидаем следующей партии вакцины, которая позволит нам увеличить количество прививок в сутки. На выходных мы постараемся увеличить количество прививок", - подчеркнул Ляшко.

По словам главного санврача, вакцины для повторного ввода, хватит всем.

"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca. Это - как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет и будет сделана вторая прививка", - добавил он.

Также читайте: В рамках COVAX в Украину дополнительно поставят свыше 947 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech до конца июня, - Ляшко