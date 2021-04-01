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Вакцинуйтеся за першої нагоди, не відмовляйтеся, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я намагатимуться на вихідних збільшити кількість щеплень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Я б хотів звернутися до всіх, до кого дійшов етап вакцинації. Зокрема до людей, яким за 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви є у групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Контактуйте із своїми сімейними лікарями і за першої нагоді вакцинуйтеся. Ми очікуємо наступної партії вакцини, яка дозволить нам збільшити кількість щеплень на добу. І на вихідних ми намагатимемося збільшити кількість щеплень", - наголосив Ляшко.

За словами головного санлікаря, вакцини для повторного введення, вистачить усім.

"Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються під ліцензією AstraZeneca. Це - як європейський майданчик, так і корейський. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно передбачено на травень. Тоді вакцина буде і буде зроблене друге щеплення", - додав він.

Також читайте: У рамках COVAX в Україну додатково поставлять понад 947 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech до кінця червня, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+19
Чем вакцинироваться ? Где ?
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01.04.2021 09:40
+12
Ага.

Вот, например, старый чел 80 лет.
Что ему предлагают:
1. Прийти в рассадник Ковида поликлинику (не приехать к нему, не предоставить доступ к мобильным пунктам вакцинации) за направлением.
2. Там же сделать инъекцию Астразенекой (ковишилд).

На чашах весов:
1. Умереть от Ковида, если он заразится (а это, учитывая меры, предпринятые родственниками, почти невозможно).
2. Умереть от тромбоза, вызванного Астразенекой.

И тут мы получаем:
1. Что все меры предосторожности могут быть похерены визитом в поликлиннику и пожилой чел тупо заразится и умрет.
2. Что, если он не умрет от Ковида, то вполне может упереть от вакцинации.

Вывод напрашивается сам собой:
Соблюдать меры предосторожности и не ходить в поликлинику ради сомнительного результата.
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01.04.2021 09:55
+10
Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4753
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01.04.2021 09:45
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зрада-шмурдяк-зрада-шмурдяк.
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01.04.2021 15:39 Відповісти
Народ, не бздіть від вакцинації, мені 60років. Кілька днів тому в наш н.п. завезли вакцину ковішид індійську. По плану йдуть 80річні, але не всі приходять, після обіду утворюються залишки. Позвонив сімейному лікарю на цю тему ранком, в 15год запрошують вакцинуватись 3 членів сімї, нас прийшло двоє. Зразу трохи знобило, легке головокружіння, посиділи пів години, поміряли тиск температуру, все норм і пішли. Наступного дня нормально, місце щеплення навіть не видно. Пишуть що в Ізраїлі закривають ковідні відділення бо немає хворих, там усіх вакцинували. Нюанс ковішиду в тому що через 3 місяці треба робити ще одне щеплення.
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01.04.2021 20:57 Відповісти
а после вакцинации полчаса сидели в поликлинике в коридоре, или в кабинете?
я просто из своего опыта посещения поликлиники. направили меня на тест на ковид. за ответом- на следующий день в дорачебный кабинет. ожидал в коридоре 1,5 часа. температура 38. чихал и кашлял от души. а вокруг человек 20. пришла моя очередь , зашел в кабинет. спросил результат теста. он оказался положительным. надо было только видеть, как врач и медсестра отпрыгнули от меня в дальний конец кабинета. оттуда направили на самоизоляцию, даже не сделав назначения лекарств.
если такое происходит и в других больницах, то и вакцина не поможет.
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02.04.2021 17:34 Відповісти
...витек, если следовать вашим протоколам и темпам вакцинации, лично моя очередь подойдет где-то года через три Надеюсь, к тому времени всю зеленую плесень выжгут напалмом и воспоминания о вас и вашей власти останутся только в учебниках истории...
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02.04.2021 00:04 Відповісти
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