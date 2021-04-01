Вакцинуйтеся за першої нагоди, не відмовляйтеся, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Міністерстві охорони здоров'я намагатимуться на вихідних збільшити кількість щеплень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"Я б хотів звернутися до всіх, до кого дійшов етап вакцинації. Зокрема до людей, яким за 80 років. Не відмовляйтеся від вакцинації, оскільки ви є у групі ризику і для вас перебіг хвороби є складним. Контактуйте із своїми сімейними лікарями і за першої нагоді вакцинуйтеся. Ми очікуємо наступної партії вакцини, яка дозволить нам збільшити кількість щеплень на добу. І на вихідних ми намагатимемося збільшити кількість щеплень", - наголосив Ляшко.
За словами головного санлікаря, вакцини для повторного введення, вистачить усім.
"Вакцина Covishield, яка зараз використовується в Україні, взаємозамінна з усіма іншими вакцинами, які виготовляються під ліцензією AstraZeneca. Це - як європейський майданчик, так і корейський. Коли ми говоримо про друге щеплення, то воно передбачено на травень. Тоді вакцина буде і буде зроблене друге щеплення", - додав він.
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я просто из своего опыта посещения поликлиники. направили меня на тест на ковид. за ответом- на следующий день в дорачебный кабинет. ожидал в коридоре 1,5 часа. температура 38. чихал и кашлял от души. а вокруг человек 20. пришла моя очередь , зашел в кабинет. спросил результат теста. он оказался положительным. надо было только видеть, как врач и медсестра отпрыгнули от меня в дальний конец кабинета. оттуда направили на самоизоляцию, даже не сделав назначения лекарств.
если такое происходит и в других больницах, то и вакцина не поможет.