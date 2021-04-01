В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под "прикрытием" центрального руководства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственных земель. В том числе более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти.

СБУ принимает меры для устранения выявленных проблем.Направлено официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.

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В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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