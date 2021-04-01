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Новости Силовики
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В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ. ФОТО

В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности Украины выявили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности. Сделку организовали должностные лица региональных подразделений Госгеокадастра под "прикрытием" центрального руководства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. гектаров государственных земель. В том числе более 2,5 тысячи земельных участков оформлялись в нарушение действующего законодательства по два и более раз по одному целевому назначению на одного человека, что является грубым нарушением закона.

Оперативники спецслужбы установили, что незаконная схема действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Коррупционный механизм функционировал из-за "пробелов" в работе "Национальной кадастровой системы" и системы электронного документооборота "Докпроф", которую используют во многих органах власти.

В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ 01

СБУ принимает меры для устранения выявленных проблем.Направлено официальное письмо в Госгеокадастр с требованием устранить недостатки, выявленные СБУ в работе информационных систем ведомства.

В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Выявлены махинации при отчуждении земель Нацакадемии аграрных наук Украины на Черниговщине, - СБУ. ФОТО

В Госгеокадастре выявлена схема вывода из госсобствености 700 тыс. га земли, - СБУ 03

В ходе проведения масштабных обысков в региональных подразделениях Госгеокадастра и по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили документацию, электронные носители информации, компьютерную технику и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжается досудебное расследование по ст. 362 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

земля (1947) правоохранительные органы (2970) СБУ (19924) силовики (2799) Госгеокадастр (171)


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"Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично". При том что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. Теперь СБУ зачищает конкурентов для мародёрства Украины мафией Коломойского.
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01.04.2021 17:30 Ответить
А до прийняття закону про ринок землі ( в період т.н. мораторію) , вона не розбазарювалася поміж своїми, втихаря, за взятки... ? Цікаво почути вашу "личну" думку.
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01.04.2021 19:40 Ответить
А до прийняття закону про ринок землі ( в період т.н. мораторію) , вона не розбазарювалася поміж своїми, втихаря, за взятки... ? Цікаво почути вашу "личну" думку./ 1.Земля воровалась. Но это не значит что воровство надо узаконить. 2.Развитие рынка земли принесет Украине $85 млрд ,- Шмыгаль. Их заплатят не сельские жители Украины -у них таких денег нет. Заплатят израильские и российские друзья Коломойского с двойным гражданством и украинскими паспортами. И Украина станет страной помещиков -латифундистов и батраков -украинцев.То, что делает мафия Коломойского сейчас,в военное время, называется мародёрством .
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01.04.2021 19:59 Ответить
А коли на ваш погляд у наших селян стане достатньо грошей, щоб викупити землю? Ви вже навіть вирішили: хто, коли і скільки забере землі. І зовсім не допускаєте, що можна створити абсолютно цивілізований ринок.
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01.04.2021 21:16 Ответить
І зовсім не допускаєте, що можна створити абсолютно цивілізований ринок./ Иван Петрович Сидоров технарь и где то "трак". Когда начальство спрашивает: поломается или не поломается эта балка под действием страшной силы КУ пополам ответ должен быть однозначным."Чтобы да так нет" не проходит. Тому відповідаю відповідально: створити навіть не абсолютно цивілізований ринок землі при правлячий Україною мафії Коломойского неможливо.
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01.04.2021 22:17 Ответить
Я розумію до чого ви хилите. Але за 27 років правління "не коломойською мафією" справами в Україні, питання землі ніяк не вирішувалося окрім накладення мораторію, під прикриттям якого дерибанили землю. Хто ж це був? і чим повинно було закінчитися?
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01.04.2021 22:53 Ответить
До жопы все ваши обыски и аресты!!!! ХОТЯ БЫ ОДНОМУ ЧИНУШЕ ОТРУБИЛИ РУКУ??!! От и вся ваша борьба с коррупцией,пиз...олы!!!!!!
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01.04.2021 18:19 Ответить
А землю вернут в госсобственность или обысками и взятками все закончится?
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02.04.2021 01:11 Ответить
 
 