2 апреля Зеленский собирает заседание СНБО. Повестка уточняется, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО, которое состоится в пятницу, 2 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, заседание СНБО ориентировочно начнется в 17:00. В нем должен принять участие глава государства.

При этом пока неизвестно, что именно рассмотрят на этом заседании, поскольку повестка еще уточняется.

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