2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, 2 квітня.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 17:00. У ньому має взяти участь голова держави.
При цьому поки невідомо, що саме розглянуть на цьому засіданні, оскільки порядок денний ще уточнюється.
Топ коментарі
+23 Андрій Васильович
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Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...
І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg
Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:
1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:
1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.
Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
Откапается, тогда и повестка будет...
"Хочу нагадати, що виборча кампанія кандидата в президенти Володимира Зеленського була специфічною. Тобто він в перші місяці кампанії взагалі нікому нічого не обіцяв. Тобто кампанія велася у форматі шоубізнесу - загальні красиві фрази. Але пізніше, за тиждень до першого туру 24 березня, Зеленський дав перше велике інтерв'ю телеканалу 1+1, якому він має завдячувати успішністю своєї виборчої кампанії", - сказав Кошель.
Він нагадав, що в цьому інтерв'ю Зеленський був не багатослівним, але там чітко говорилось про ліквідацію Державного управління справами й про створення російськомовного телеканалу.
"Але якщо створення російськомовного телеканалу для жителів окупованих територій - це обіцянка, яку дуже легко виконати, то згадаймо, що Зеленський обіцяв і декілька ключових речей, зокрема, "будемо підіймати економіку". Поки що ми бачимо, згідно зі статистичними даними, що це відбувається з точністю навпаки. І тут питання не лише коронавірусного періоду. У "докоронавірусний період" також цифри були невтішними. А також, Зеленський говорив про боротьбу з корупцією, що потрібно ламати корупцію і потрібні кардинальні зміни", - додав Кошель.
Він зауважив, що поки кардинальних змін взагалі не видно, хоча й виконані менш принципові обіцянки, наприклад створення телеканалу "Дом" для жителів окупованих територій.
"Але ми давали більш оптимістичну оцінку, бо фактично телеканал "Дом" створено, але реально його наповнення, його зміст - принаймні з того, що я переглядав, я не бачу, що цей канал буде результативним. Все-таки. президенту важливо розуміти, що не тільки особисті враження і фантазії грають роль, а потрібно брати успішні приклади інших країн, в тому числі Грузії, де створювали телеканал для окупованої Південної Осетії", - завершив Кошель.
Мнения разделились: большинство за зелёный, но преЗедент настаивает на нейтральном - или кокаиновый или героиновый !
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1377629336036065281 30 мин
Уровень государственного управления в стране. На завтра собирается СНБО (совет национальной обороны и безопасности). Повестки заседания нет. Материалов нет. Подготовительную работу никто не вел. Что будет рассматриваться никто не знает. Вова играется в песочнице ...
вместо этого известной порноакторке и её борделю приходится довольствоваться арестом Антоненка-Стерненка и преследованием непримиримых Украинцев.. пока что.. но, Батя, она старается
Але тепер... хто серйозно сприймає це шапіто ?
Про те,що повістка РНБО готується кілька днів,потім роздається всім членам для ознайомлення...
То він так жартує над серйозними дядьками
https://twitter.com/sergiy_taran
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1377648458719432706 2 ч
Вищі ціни на продукти- це найменші втрати, які ми маємо після 2-х років Зеленського. Незрівняно більші- це втрати життів через провал боротьби з пандемією. Але для виборців Зеленського фактор шлунку завжди важить більше, ніж інше. Покажіть їм ці порівняння. Вони це зробили разом!