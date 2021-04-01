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2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ

2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, 2 квітня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 17:00. У ньому має взяти участь голова держави.

При цьому поки невідомо, що саме розглянуть на цьому засіданні, оскільки порядок денний ще уточнюється.

Також читайте: Зеленський підписав указ про показники державного оборонного замовлення на 2021-2023 рр.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+23
наверно будут обсуждать необходимость увеличения звеньев в цепи президента
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01.04.2021 17:18
+20
"Кінець епохи брехні" у виконанні ЗЕленого ОФФШОРНОГО бариги-ублюдка, виглядає ТАК:
Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg

Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
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01.04.2021 17:18
+11
Прочитай ще раз: "президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі"
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01.04.2021 17:37
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наверно будут обсуждать необходимость увеличения звеньев в цепи президента
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01.04.2021 17:18 Відповісти
😁👍🏼
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01.04.2021 17:18 Відповісти
Звенья уже добавили, теперь булаву удлинить надо, чтоб грознее казался
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01.04.2021 17:26 Відповісти
главное, что бы он это не читал. а то всерьез займется этим вопросом
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01.04.2021 17:28 Відповісти
А никто не пробовал засунуть в черепушку хоть грамм серого вещества
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01.04.2021 19:11 Відповісти
"Кінець епохи брехні" у виконанні ЗЕленого ОФФШОРНОГО бариги-ублюдка, виглядає ТАК:
Декларація Зеленського: шостий преЗЕдент країни позичив у своєї дружини 1.7 мільйони британських фунтів стерлінгів через офшор (!) у Белізі (!) ...

І жодна журнамлядь, яка кричала про «три тисячі доларів в офшорі п'ятого президента», нині навіть не привідкрила свої губи, аби розповісти про цього баригу у владі!
@RadioLemberg

Виявляється, і через 2 роки президентства, Володимир Зеленський володіє 4 оффшорними компаніями:

1. Британські Вірджінські острови - Меджірітано Венчурес ЛТД
2. Кіпр - Вілхар Холдінг Лімітед
3. Кіпр - Ельдоранте лімітед
4. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Не є виключенням і його дружина Олена Зеленська, яка також володіє 2 оффшорними компаніями:

1. Кіпр - Ельдоранте лімітед
2. Беліз - Фільм Херітейдж інк.

Я думаю, президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі.
Антикорупціонери, дорогенькі ви наші, вам нічого не муляє?
Питання до Віталія Шабуніна і його Центру Протидії Корупції. Бо я ще не забув тих вигуків, які лунали, коли Порошенко зареєстрував непрацюючий офшор для продажу Рошен: чого ж мовчите зараз - все влаштовує?
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01.04.2021 17:18 Відповісти
та не. на самом деле очень много политиков и из европы офшорами пользуется. вспомни панамский скандал. там не только порошенко был. кстати у пороха в декларации тоже офшоры есть. и у степаненко. там наверно у 99 % офшорные счета имеются
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01.04.2021 17:22 Відповісти
Прочитай ще раз: "президент України є єдиним очільником держави у Європі, який володіє офшорами, що використовують, щоб приховувати кошти від оподаткування у своїй державі"
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01.04.2021 17:37 Відповісти
значит, остальные скрывают. не надо идеализировать европу. там тоже хватает коррупционеров. саркози недавно срок получил. тот же берлускони был.
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01.04.2021 17:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/477655 Если бы мы жили, как в Европе, то пусть, наши политики и чиновники, что-то скрывали бы. Но, где мы, а где Европа?
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01.04.2021 17:52 Відповісти
2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 157
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01.04.2021 19:17 Відповісти
Повестка? Куда девать обрисованые двери из ОП.
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01.04.2021 17:18 Відповісти
Не говорите при 4-жды откосившем потерпевшем вiслюке слово "повестка". А то он ссытся.
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01.04.2021 17:20 Відповісти
Двери ОП в какой цвет красить,в зеленый или голубой.
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01.04.2021 17:19 Відповісти
Тільки зелений й картину "Рояль з пісюністом".Туристів водити будемо,бюджет поповнювати.
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01.04.2021 21:09 Відповісти
А чего не сейчас? - День Зелупенского ж именно сегодня...
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01.04.2021 17:20 Відповісти
Праздник сегодня, а итоги подведут завтра.
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01.04.2021 17:23 Відповісти
помозгуют что ещё толкнуть во время локдауна можно???
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01.04.2021 17:21 Відповісти
Будут подводить итоги праздника избирателей Зеленского? Итоги 1-го апреля, ДНЯ ДУРАКА?
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01.04.2021 17:22 Відповісти
повестка - в какой цвет перекрасить новые двери в ОПу..?
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01.04.2021 17:22 Відповісти
« разрешаю красить в синий цвет»
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01.04.2021 18:25 Відповісти
2 апреля Зеленский собирает заседание СНБО. Повестка уточняется, - СМИ - Цензор.НЕТ 6818
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01.04.2021 17:23 Відповісти
Ворог біля порогу хати, а наркоман лише зараз прокинувся
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01.04.2021 17:29 Відповісти
Потому, видно, повестка "уточняется", что Вову в чувство еще не привели.
Откапается, тогда и повестка будет...
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01.04.2021 17:29 Відповісти
"Одесская областная прокуратура "потеряла" 40 кг кокаина, изъятого в конце августа 2020 года у контрабандистов из Израиля Так, в октябре прокуратура https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=282545&fp=180 сообщала , что изъято около 120 кг кокаина на сумму около $40 млн. Однако 1 апреля в ведомстве https://od.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=292153 указали , что направили в суд обвинительный акт по контрабанде лишь 80 кг кокаина стоимостью $30 млн." Ну мы поняли где осело 40 кг
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01.04.2021 17:29 Відповісти
ШО, Янелох один винюхав?
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01.04.2021 21:11 Відповісти
Походу зебуин с соварующими будет как в ,,300еврейцах,, думать ,,как же ,су*а,отсюда свалить,,
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01.04.2021 17:35 Відповісти
Президент Володимир Зеленський не виконав жодної з ключових передвиборчих обіцянок, таких як "підіймання економіки України", "ліквідація Державного управління справами" чи "боротьба з корупцією". Про це сказав в ефірі "Прямого" голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Хочу нагадати, що виборча кампанія кандидата в президенти Володимира Зеленського була специфічною. Тобто він в перші місяці кампанії взагалі нікому нічого не обіцяв. Тобто кампанія велася у форматі шоубізнесу - загальні красиві фрази. Але пізніше, за тиждень до першого туру 24 березня, Зеленський дав перше велике інтерв'ю телеканалу 1+1, якому він має завдячувати успішністю своєї виборчої кампанії", - сказав Кошель.
Він нагадав, що в цьому інтерв'ю Зеленський був не багатослівним, але там чітко говорилось про ліквідацію Державного управління справами й про створення російськомовного телеканалу.
"Але якщо створення російськомовного телеканалу для жителів окупованих територій - це обіцянка, яку дуже легко виконати, то згадаймо, що Зеленський обіцяв і декілька ключових речей, зокрема, "будемо підіймати економіку". Поки що ми бачимо, згідно зі статистичними даними, що це відбувається з точністю навпаки. І тут питання не лише коронавірусного періоду. У "докоронавірусний період" також цифри були невтішними. А також, Зеленський говорив про боротьбу з корупцією, що потрібно ламати корупцію і потрібні кардинальні зміни", - додав Кошель.
Він зауважив, що поки кардинальних змін взагалі не видно, хоча й виконані менш принципові обіцянки, наприклад створення телеканалу "Дом" для жителів окупованих територій.
"Але ми давали більш оптимістичну оцінку, бо фактично телеканал "Дом" створено, але реально його наповнення, його зміст - принаймні з того, що я переглядав, я не бачу, що цей канал буде результативним. Все-таки. президенту важливо розуміти, що не тільки особисті враження і фантазії грають роль, а потрібно брати успішні приклади інших країн, в тому числі Грузії, де створювали телеканал для окупованої Південної Осетії", - завершив Кошель.
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01.04.2021 17:35 Відповісти
Тема - Купити нові двері в ОП
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01.04.2021 17:37 Відповісти
опять про двери....
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01.04.2021 17:40 Відповісти
Давайте Бубіку купимо шаманський бубон.
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01.04.2021 17:45 Відповісти
в пятницу, потому что потом кабаки и шлюхи
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01.04.2021 17:46 Відповісти
Инфа на 100% - будут обсуждать цвет дверей в ОПу !
Мнения разделились: большинство за зелёный, но преЗедент настаивает на нейтральном - или кокаиновый или героиновый !
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01.04.2021 17:48 Відповісти
Будуть вибирати нові двері?
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01.04.2021 17:59 Відповісти
ТєньДєрь оголосили?
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01.04.2021 18:36 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1377629336036065281 30 мин

Уровень государственного управления в стране. На завтра собирается СНБО (совет национальной обороны и безопасности). Повестки заседания нет. Материалов нет. Подготовительную работу никто не вел. Что будет рассматриваться никто не знает. Вова играется в песочнице ...
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01.04.2021 18:01 Відповісти
голубая мечта зелёной Зели Золотой Ручки - это ввести военное-чрезвычайное положение, комендантский час (кому как угодно, ей как йурысту от 73%ного лохтората можно всё), собрать на известном стадионе Пороха, порохоботов, добровольцев-волонтёров, всех кто не смеялся с тупого квартала сватов, когда нормальные дебилы смеялись, всех немолчащих Граждан Украины и расстрелять..
вместо этого известной порноакторке и её борделю приходится довольствоваться арестом Антоненка-Стерненка и преследованием непримиримых Украинцев.. пока что.. но, Батя, она старается
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01.04.2021 18:10 Відповісти
зе до Піночета як мавпі до людини
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01.04.2021 21:01 Відповісти
2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7876
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01.04.2021 18:26 Відповісти
он уже собирает, но повестка еще уточняется это как в том анекдоте: " - Ты Ваня жарь рыбу. - Так рыбы ж нет. - Ты Ваня жарь, рыба будет.".. Либо это такая первоапрельская "квартальная" шутка, либо лишнее доказательство полного непонимания туловищем чем и кем оно руководит... Как можно 1 апреля вечером объявить о "сборе" СНБО на 2 апреля и при этом не объявить повестку членам СНБО ... Там же сурйозные дядьки заседают, им же ж подготовиться надо, цифирь каку-то подготовить по теме заседания, какие-то доклады, опять же, зная тему хотя бы заранее... А так это очередной флешмоб для того, чтобы вечером в пятницу, после такого вот заседания, в студию какого-нибудь канала опять притащили размалеванные двери или что-нить наподобие того... Клоунада продолжается...
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01.04.2021 18:29 Відповісти
Там такі ж,як й Шмаркля сидіти завтра будуть,всі вони трускавецькі курси закінчили.
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01.04.2021 21:13 Відповісти
Потихоньку и до петра КОЗЛЕВИЧА доберёмся!
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01.04.2021 20:01 Відповісти
Здавалося б,повістка очевидна-величезна ворожа армія навколо половини держкордону.
Але тепер... хто серйозно сприймає це шапіто ?
Про те,що повістка РНБО готується кілька днів,потім роздається всім членам для ознайомлення...
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01.04.2021 20:06 Відповісти
Сьогодні ж День Зеленського....
То він так жартує над серйозними дядьками
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01.04.2021 20:15 Відповісти
мобілізація
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01.04.2021 20:59 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1377648458719432706 2 ч

Вищі ціни на продукти- це найменші втрати, які ми маємо після 2-х років Зеленського. Незрівняно більші- це втрати життів через провал боротьби з пандемією. Але для виборців Зеленського фактор шлунку завжди важить більше, ніж інше. Покажіть їм ці порівняння. Вони це зробили разом!
2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9740
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01.04.2021 21:02 Відповісти
Зелохи кажуть:"Зате не Порох". Мы готовы даже сдохнуть чтобы Сопельке помочь.Освобождение Украины от украинцев идет согласно плану Бени и Шмаркли.
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01.04.2021 21:16 Відповісти
 
 