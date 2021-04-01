2 квітня Зеленський збирає засідання РНБО. Порядок денний уточнюється, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, 2 квітня.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, засідання РНБО орієнтовно розпочнеться о 17:00. У ньому має взяти участь голова держави.

При цьому поки невідомо, що саме розглянуть на цьому засіданні, оскільки порядок денний ще уточнюється.

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