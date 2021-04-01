Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская
Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.
Об этом он сказал в интервью изданию "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.
"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства.
"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила Тихановская.
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Она рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.
"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - отметила Тихановская.
Год назад Тихановская в одном из интервью заявила, что Крым принадлежит Украине по международному законодательству. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто, оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".
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