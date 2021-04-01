Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская

Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства.

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила Тихановская.

Читайте на Цензор.НЕТ: Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

Она рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - отметила Тихановская.

Год назад Тихановская в одном из интервью заявила, что Крым принадлежит Украине по международному законодательству. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто, оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".

Также на Цензор.НЕТ: Против Тихановской возбудили дело о "подготовке теракта"