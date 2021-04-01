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Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская

Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская

Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, заявила, что оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Об этом он сказал в интервью изданию "Европейская правда", сообщает Цензор.НЕТ.

"Крым - украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", - сказала Тихановская.

Она подчеркнула, что готова повторить свою позицию в Киеве и ждет приглашения от украинского правительства.

"Мы хотим убедить официальную Украину… Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", - добавила Тихановская.

Читайте на Цензор.НЕТ: Режим Лукашенко обязательно падет. Вопрос лишь времени и количества жертв, - Тихановская

Она рассказала, какой поддержки ждет от правительства Украины.

"Со стороны официальной Украины нам хотелось бы больше решительных заявлений, более жесткой позиции и какой-то финансовой изоляции Беларуси, потому что это очень важная точка давления на режим", - отметила Тихановская.

Год назад Тихановская в одном из интервью заявила, что Крым принадлежит Украине по международному законодательству. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто, оппозиционерка ответила: "Имеем то, что имеем".

Также на Цензор.НЕТ: Против Тихановской возбудили дело о "подготовке теракта"

Автор: 

Беларусь (7899) Крым (26411) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+26
а в Москве?
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01.04.2021 17:35
+24
https://youtu.be/RqDubWl6NV0 Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом

Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6267
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01.04.2021 17:38
+17
Как сказано в индийском фильме- Поздно, Рита. Ты полюбила вора. / Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская.
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01.04.2021 17:44
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а в Москве?
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01.04.2021 17:35 Ответить
https://youtu.be/RqDubWl6NV0 Вот вопрос… вы ж наповал меня бьёте этим вопросом

Крым - украинский, готова повторить это в Киеве, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6267
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01.04.2021 17:38 Ответить
))))
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01.04.2021 17:41 Ответить
В Москве ей уже не бывать. В Минске тоже.
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01.04.2021 17:40 Ответить
Это ты так решило, чмо зауральское?
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01.04.2021 17:55 Ответить
Та іі зразу ж закриють , тому вона така смілива , знає що не поіде вже а ні до Козлостану а ні до Біларусі
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01.04.2021 18:09 Ответить
Твоему *****?
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01.04.2021 17:54 Ответить
Не готова повторять.
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01.04.2021 18:46 Ответить
А в мАААЦквє, он нє будєрброд...
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01.04.2021 19:11 Ответить
Прозріла на кінець то!!!
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01.04.2021 17:37 Ответить
Ага...время лечит. И ещё-предавшему единажды веры нет!
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01.04.2021 18:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jGg15ODTgzA
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01.04.2021 19:43 Ответить
в Вільнюсі та в Києві це сказати легко... Поки що в Києві - легко.
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01.04.2021 17:38 Ответить
о как заговорила! глядишь, скоро заявит, что Рашка, к которой не так давно с мольбами взывала - это и есть лукашеску
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01.04.2021 17:38 Ответить
Тихановская" Де-юро - ты президент Беларуси, а де-факто - коза драная. Я тоже могу это повторит тебе в Киеве.
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01.04.2021 17:41 Ответить
Значит ты *******, ещё и мордва вонючая тебя плюсует
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01.04.2021 17:56 Ответить
Что не так? Она хотела на двух стульях усидеть - не срослось
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01.04.2021 18:16 Ответить
кацап, тобі в Києві голову відкрутять швидше чим всрешся
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01.04.2021 17:57 Ответить
звичайна сасранка
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01.04.2021 18:58 Ответить
Как сказано в индийском фильме- Поздно, Рита. Ты полюбила вора. / Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская.
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01.04.2021 17:44 Ответить
родила царица в ночь
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01.04.2021 17:56 Ответить
родила царица в ночь
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01.04.2021 17:58 Ответить
Не то
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01.04.2021 18:14 Ответить
казали,запізно пити боржомі,коли,замість печінки труха
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01.04.2021 18:57 Ответить
не, это плановый весенний отел.
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01.04.2021 19:02 Ответить
Ойц, та я вас таки умоляю, у нас в Киеве своих домохозяек хватате, с чего вам на минуточку сюдой ехать? За ЗЕ агитировать? Так я вам имею сказать шо и на говноканале Г+Г все места дерьмошлюх зарабатывающих ртом таки заняты.
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01.04.2021 18:01 Ответить
С ****** договориться не получилось-решила попробовать другие варианты?
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01.04.2021 18:03 Ответить
Поздняк метатца !
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01.04.2021 18:07 Ответить
консерва путинская "прозрела" ... Гадя Савченко белорусского розлива...
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01.04.2021 18:14 Ответить
не прозрела,а по заданию
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01.04.2021 18:41 Ответить
Повтори в моей ***********
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01.04.2021 18:16 Ответить
Бутерброд еще немного посидит, тоже прозреет.
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01.04.2021 18:22 Ответить
а ***** - убийца? ))
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01.04.2021 18:23 Ответить
Лично я, плохо понимаю, как человек может говорить, введите санкции, против моей родины, моих родственников, друзей, знакомых.... Ну своих детей, и маму она увезла в Литву, а за что ты своих соотечественников ненавидишь? Бодаешся с Лукашенко, ну и бодайся, люди при чем? Принять это недоразумение в Киеве, будет большой глупостью. Она никто и звать ее никак, о ней, как и о Гуайдо, уже сейчас практически не помнят, а ссорится с белорусами, совсем не стОит.
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01.04.2021 18:47 Ответить
а зачем беларусы отдали хутину вагнеровцев-убийц, вместо того, что депортироовать в Украину?
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01.04.2021 18:53 Ответить
Ну это очевидно, не захотели ссорится со стратегическим, более чем, партнером. Не удивлюсь, что и слив произошел от бригады Зеленского, которые и попросили тему не развивать. О "депортировать" там и речь не шла. На них, что уголовные дела есть? Они в розыске? Они на сайте "Миротворец", все. Там, "горячие головы" хотели самолет, рейсовый, на Стамбул, посадить в Киеве. Как себе видишь? Сообщение о заложенной бомбе, просто звено истребителей? Бред, это уже преступление. Это называется "дергать тигра за усы". Потом никто бы не помог.
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01.04.2021 19:23 Ответить
готова повторить, - как перед судом... От же ж ватотормоз.
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01.04.2021 18:52 Ответить
Похоже, что на неё все положили.
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01.04.2021 18:53 Ответить
Розродилася,нарешті,тля...
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01.04.2021 18:54 Ответить
лучше поздно, чем никогда
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01.04.2021 22:02 Ответить
Зрадниця свого народу,все загукує чужих.то Захід,то США-знищить мою країну,хочу президентом....Щось нагадує нашу.
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01.04.2021 18:54 Ответить
Щось нагадуе вашу пыню?
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01.04.2021 18:57 Ответить
вона готова на подвих
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01.04.2021 19:13 Ответить
Взагалі пох.,що там сказала-зробила якась білоруська курка.
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01.04.2021 19:45 Ответить
в общем от трона беларуси она отказалась даже если вдруг взойдет - помрет от сердечного приступа
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01.04.2021 19:50 Ответить
Лукашенко - смерть лютую, смерть жуткую!
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01.04.2021 20:38 Ответить
Так Украинцы с самого начала протестов говорили - Лукашенко ***** и убийца, который уничтожает собственный народ.
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01.04.2021 22:01 Ответить
Повтори это в Минске во главе колонны протестующих сограждан.
Слабо?
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01.04.2021 22:36 Ответить
правильно , молодца.
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02.04.2021 01:53 Ответить
Хоче щоб і її поставили в нас на храчування. Радником або директором. Щоб хоч 10тку зелені у місяць на революційну діяльність.
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02.04.2021 08:59 Ответить
 
 