Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов
Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".
По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения. Он также сообщил, о каком именно количестве доз уже договорились с производителями вакцин.
"Если вместе с COVAX, то это 22 млн доз (вакцин, - ред.). Это то, что уже подписано, часть проплачена. В зависимости от условий контракта. И я думаю, что в ближайшие дни мы заключим (контракты, - ред.) на еще 15 млн доз", - сказал Степанов.
В то же время, он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки.
Пожалуйста, подождите...
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Депутатка Михайлова Аліна Арутюнівна, маючи підтверджений діагноз COVID-19, замість самоізоляції та обсервації, не користуючись засобами індивідуального захисту та дезінфекції, щоденно заражає вірусом COVID-19 сотні пересічних киян шляхом відвідування масових скупчень населення.
Больше вакцин - хороших и разных! ...
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как удобно!!! сроки - нельзя, название - нельзя, производителя - нельзя, цену - Боже упаси!
если все честно и по всем правилам - то что и зачем засекречивать??? это не вооружение (хотя там как раз все выставляют - хвастаются!!!)
Бред...зачем производителю это скрывать?? Для производителя на оброт хорошо когда это известно всем...это реклама...
Степашка опять брешет как сивый мерин...
Больше вакцин - хороших и разных! ...
Таиланд озвучил список вакцин, одобренных для сокращённого 7-дневного карантина туристов, которым будет разрешён въезд в страну.
Спутника-V там нет.
Список вакцин выглядит так: Sinovac, AstraZeneca, SK Bioscience, Pfizer, Serum, Janssen, Moderna.
https://covid-vaccine.canada.ca/info/regulatory-decision-summary-detailTwo.html?linkID=RDS00773 Health Canada analysis of known and potential benefits and known and potential risks: The ongoing COVID-19 pandemic has a significant impact on public health. The availability of safe and effective vaccines will reduce the spread and severity of COVID-19 disease and reduce its social and economic consequences. The AstraZeneca COVID-19 Vaccine (manufactured by AstraZeneca) and COVISHIELD (manufactured by Serum Institute of India) are ChAdOx1-S recombinant vaccines developed by Oxford University and AstraZeneca. The quality information submitted by both SIIPL and AstraZeneca supported a conclusion by Health Canada that the COVISHIELD and AstraZeneca COVID-19 vaccines are sufficiently similar with respect to the manufacturing processes, in-process controls and critical quality attributes. Based on this conclusion it was determined that a formal pivotal clinical trial for COVISHIELD was not required and that its safety and efficacy could be inferred from the clinical and non-clinical studies performed by AstraZeneca.
Закупили миллион доз - Степашка справил себе пальтишко за 630 тыщ , а тут 22 миллиона доз... Можно будет хатынку купить и машинку новую.
В Украине ничего этого нет - люди в Киеве все без масок
В Словакии по телику постоянно идёт реклама « руки, маски, расстояние»
В Украине олигархические СМИ только коммерческую рекламу дают- всем начхать на просвещение народа
в словакии тоже маски продали перед пандемией и динамят народ с лекарствами и вакциной уже больше года. тоже все время врут - про тесты, про кислород, про вакцину, про договора на поставку вакцины?
НО СМИ все равно не ведут ежечасной агитации про опасность , как это делают в Словакии .
Да, выбрали 73% плохую власть , те назначали непрофессиональных управленцев, НО ЛЮДИ МОГЛИ БЫ И САМИ СЕБЯ ПОБЕРЕЧЬ .
в магазинах тоже без масок все?
В Словакии сейчас все в респираторах , и на улице тоже обязательно
Читала, что в Израиле после вакцинации, стала падать заболеваемость
- Ви чого вакциною забезпечили тільки 1,5% народу?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Ви де антиковідний фонд діли?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Звідки мільярдні борги держпідприємств, які були прибутковими?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Навіщо про зниження тарифів брехали?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Чому людей з російськими паспортами допускають до виборів у ВР?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Чому сидить Ріфф, а Портнов керує судами?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Чому немає реакції на санкції Коломойському?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Навіщо про завершення війни брехали?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Чому в ОП кроти, які зірвали операцію по вагнерівцям?
- ... а ваш Порошенко!!!!
- Уряд без програми, МВФ пішов, ціни збісились, безробіття зростає, який ваш план?
- ... а ваш Порошенко!!!!
Важко не погодитись - все це не розрулити без Порошенка.
Так с 1 апреля разыграть весь народ может только Степанов!
ВРАНЬЕ, БРЕД и полный ТРЭШ!
Саме цікаве, що в кінці року вакцина Україні буде вже не потрібна і ось чому:
В нас ведеться статистика ЗАХВОРІВШИХ, тобто в кого з'явилися симптоми, а вони складають не більше 7%, а 93% ІНФІКОВАНИХ переносять вірус безсимптомно або не звертаються до лікарів і в статистику ЗАХВОРІВШИХ не потрапляють. Можна подивитись на прикладі Ломбардії, де весною 2020 року майже всі мешканці відвідали масовий національний фестиваль, якій проходив кілька днів і після якого можна вважати, що приблизно всі 100% ломбардійців були інфіковані, а через 2 тижні почались захворювання. Все населення Ломбардії приблизно 10 000 000, а за рік захворіли приблизно 700 000, що складає 7% , тому 2% смертності вірно рахувати від цих 7% ЗАХВОРІВШИХ! Тобто, помирає не 2 з 100 інфікованих, а 14 з 10 000, або 0,14% інфікованих. Якщо прикласти ці цифри до України, то можна казати, що коли без вакцинації інфікується все населення України ~40млн., то за весь час буде захворівших ~2,8 млн. а померлих ~56 тис. За рік вже захворіло ~1,7 млн.(лишається 1,1млн.) і померло ~33 тис.(лишається ~23 тис.). Т.я. міністр МОЗ, який жодного дня не працював в медицині до призначення, не каже і сам точно не знає коли провакцінують 70% населення для колективного іммунітета, ймовірно, що до кінця цього року в Україні не буде масової вакцинації і пандемія до кінця року пройде сама, масовий імунітет зформується природно і без вакцин, але при цьому, через злочинну діяльність/бездіяльність влади ще має померти близько 20 тис. українців.https://censor.net/ru/n3257110
Степанов може вже забув, що його мета 10 тис. вакцінацій в день, хочаа по факту ми бачимо 2 тис. Віх хоч-би співставив, ~40 млн. і 10 тис. в день, це 4 тис. днів або ~11 років. Це ніяк не в'яжеться з його балабольством про вакцинацію до кінця року.
Кацап Степанов приїхав з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE Сковородіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурська область і вивчившись безкоштовно за гроші нашіх батьків, закінчив в 1998 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький медуніверситет жодного дня не працював за спеціальністю, з 1999 року заступник гендиректора ДК «Торговий дім "Газ України"» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАК «Нафтогаз України» спеціаліст по грабуванню населення і далі працював на аналогічних посадах.
Можливо місце студента, яке він зайняв, зайняв би майбутній лікар, що лікував би людей.