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Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов

Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов

Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу. У найближчі дні очікуються контракти ще на 15 млн доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

За його словами, в Україні достатньо вакцини, щоб до кінця року зробити щеплення більшій частині населення. Він також повідомив, про яку саме кількість доз вже домовилися з виробниками вакцин.

"Якщо разом із COVAX, то це 22 млн доз (вакцин, - ред.). Це те, що вже підписано, частина проплачена. Залежно від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми укладемо (контракти, - ред .) на ще 15 млн доз", - сказав Степанов.

Водночас, він додав, що за умовами контрактів, не може сказати, про постачання яких саме вакцин вдалося домовитися, а також поки не може назвати терміни.

Читайте також: Україна серед аутсайдерів із вакцинації, щоб прищепити 75% населення знадобиться близько 10 років, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+12
В то же время, он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки...

.............
как удобно!!! сроки - нельзя, название - нельзя, производителя - нельзя, цену - Боже упаси!
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01.04.2021 20:42
+7
он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договоритьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3257110

Бред...зачем производителю это скрывать?? Для производителя на оброт хорошо когда это известно всем...это реклама...
Степашка опять брешет как сивый мерин...
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01.04.2021 20:42
+6
Убийцы. И я не преувеличиваю. Пытаясь получить откаты и навар на вакцинах, эти нелюди допустили ситуацию, когда у людей из зон риска, заразившихся ковидом, практически нет шансов выжить. Только потому, что их вовремя не привили, как в том же Израиле. Я понимаю, что они за это ответят, но умирают сейчас...
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01.04.2021 21:07
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Депутатка Михайлова Аліна Арутюнівна, маючи підтверджений діагноз COVID-19, замість самоізоляції та обсервації, не користуючись засобами індивідуального захисту та дезінфекції, щоденно заражає вірусом COVID-19 сотні пересічних киян шляхом відвідування масових скупчень населення.

Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 8434
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01.04.2021 20:41 Відповісти
Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин,

Больше вакцин - хороших и разных! ...
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01.04.2021 20:42 Відповісти
так і є, усе правильно. чим більше, тим краще. ти не вяликая, ти узкая.
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01.04.2021 22:06 Відповісти
В то же время, он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договориться, а также пока не может называть сроки...

.............
как удобно!!! сроки - нельзя, название - нельзя, производителя - нельзя, цену - Боже упаси!
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01.04.2021 20:42 Відповісти
Цей ублюдок, купує вакцини за свої кошти? За державні, тобто за наші, а ми не повинні знати за скільки і що взагалі за шмурдяк воно привезе. Зелені виродки, і при владі і їх виборці, хавай-ТЕ
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02.04.2021 08:20 Відповісти
так и я за это!
если все честно и по всем правилам - то что и зачем засекречивать??? это не вооружение (хотя там как раз все выставляют - хвастаются!!!)
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02.04.2021 08:37 Відповісти
Добавьте еще 100% предоплату и отсрочку поставки по желанию поставщика.....
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02.04.2021 14:57 Відповісти
он добавил, что по условиям контрактов, не может называть, о поставках каких именно вакцин удалось договоритьсяИсточник: https://censor.net/ru/n3257110

Бред...зачем производителю это скрывать?? Для производителя на оброт хорошо когда это известно всем...это реклама...
Степашка опять брешет как сивый мерин...
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01.04.2021 20:42 Відповісти
Курточка нам знову звездить як дише!
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01.04.2021 20:42 Відповісти
Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин,

Больше вакцин - хороших и разных! ...
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01.04.2021 20:43 Відповісти
попугаиха.
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01.04.2021 22:07 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Таиланд озвучил список вакцин, одобренных для сокращённого 7-дневного карантина туристов, которым будет разрешён въезд в страну.
Спутника-V там нет.
Список вакцин выглядит так: Sinovac, AstraZeneca, SK Bioscience, Pfizer, Serum, Janssen, Moderna.
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01.04.2021 20:43 Відповісти
Ковидшела тоже нет...
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01.04.2021 20:44 Відповісти
ну,воз его астрозенекой считает
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01.04.2021 20:45 Відповісти
Не фига он так не считает... астразенека это одно...ковидшел другое...
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01.04.2021 20:46 Відповісти
мало того - нет уже астразенеки. вчера была инфа - переименовывают вакцину чтобы не путали с "дженериками"
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01.04.2021 21:10 Відповісти
А Канада так считает.
https://covid-vaccine.canada.ca/info/regulatory-decision-summary-detailTwo.html?linkID=RDS00773 Health Canada analysis of known and potential benefits and known and potential risks: The ongoing COVID-19 pandemic has a significant impact on public health. The availability of safe and effective vaccines will reduce the spread and severity of COVID-19 disease and reduce its social and economic consequences. The AstraZeneca COVID-19 Vaccine (manufactured by AstraZeneca) and COVISHIELD (manufactured by Serum Institute of India) are ChAdOx1-S recombinant vaccines developed by Oxford University and AstraZeneca. The quality information submitted by both SIIPL and AstraZeneca supported a conclusion by Health Canada that the COVISHIELD and AstraZeneca COVID-19 vaccines are sufficiently similar with respect to the manufacturing processes, in-process controls and critical quality attributes. Based on this conclusion it was determined that a formal pivotal clinical trial for COVISHIELD was not required and that its safety and efficacy could be inferred from the clinical and non-clinical studies performed by AstraZeneca.
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02.04.2021 07:21 Відповісти
Главное что бы пальтишко сидело...да степашка??
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01.04.2021 20:43 Відповісти
Вот это Степашка прибарахлится...
Закупили миллион доз - Степашка справил себе пальтишко за 630 тыщ , а тут 22 миллиона доз... Можно будет хатынку купить и машинку новую.
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01.04.2021 20:45 Відповісти
"заключили контракты", "проплатили" - т.е. денежки тю-тю. а где ж вакцина? мозги бы этому степашке провакцинировать. но боюсь не поможет.
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01.04.2021 20:50 Відповісти
Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4197
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01.04.2021 20:50 Відповісти
Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9714
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01.04.2021 20:51 Відповісти
В Словакии каждую минуту по телику и радио реклама- «руки, маски, расстояния»
В Украине ничего этого нет - люди в Киеве все без масок
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01.04.2021 21:49 Відповісти
Хто його туди поставив і хто його кришує оце дуже цікаве питання. Є в кого інформація?
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01.04.2021 20:56 Відповісти
Так бородатий же поставив. Що, ще невідомо комусь? Він навіть в бєніному стилі все робить, по бєспрєдєлу. А ще його папа Вова в списках Миротворця, як сєпар.
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01.04.2021 23:02 Відповісти
Зрозуміло. Тоді ці тварі будуть довго кошмарити українців та грабувати їх . Але ж вони це дозволяють з собою робити. То чому б і ні....
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02.04.2021 09:00 Відповісти
Убийцы. И я не преувеличиваю. Пытаясь получить откаты и навар на вакцинах, эти нелюди допустили ситуацию, когда у людей из зон риска, заразившихся ковидом, практически нет шансов выжить. Только потому, что их вовремя не привили, как в том же Израиле. Я понимаю, что они за это ответят, но умирают сейчас...
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01.04.2021 21:07 Відповісти
как беречь свой народ нужно учиться у израиля
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01.04.2021 21:09 Відповісти
Не спорю. Только учиться некому. Наш ЮРЫСТ Конституцию Украины осилить не смог в универе. А тут "учиться". И "придворные" у него такие же тупорылые. Да и их избиратели ничем не лучше. Мрак.
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01.04.2021 22:07 Відповісти
Найти бы желающих привиться
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01.04.2021 21:08 Відповісти
вони є, але Степанов уперся у сраний графік - зараз 2 етап - сімейні лікарі і медики, які трохи подалі від ковідних, та населеня від 80ти років.
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01.04.2021 22:09 Відповісти
мечникова

Украина уже заключила контракты на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 3539
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01.04.2021 21:08 Відповісти
А помните , как Вы наехали на меня из-за комментов про болезнь - а ведь я пыталась хотя бы форумчан предупредить о серьезной опасности .
В Словакии по телику постоянно идёт реклама « руки, маски, расстояние»
В Украине олигархические СМИ только коммерческую рекламу дают- всем начхать на просвещение народа
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01.04.2021 21:52 Відповісти
у нас жопа не из-за болезни а из-за криворукой власти
в словакии тоже маски продали перед пандемией и динамят народ с лекарствами и вакциной уже больше года. тоже все время врут - про тесты, про кислород, про вакцину, про договора на поставку вакцины?
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01.04.2021 21:57 Відповісти
Я сегодня ездила по Киеву - все без масок . Так шо можно ожидать коллапса в больницах
НО СМИ все равно не ведут ежечасной агитации про опасность , как это делают в Словакии .
Да, выбрали 73% плохую власть , те назначали непрофессиональных управленцев, НО ЛЮДИ МОГЛИ БЫ И САМИ СЕБЯ ПОБЕРЕЧЬ .
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01.04.2021 22:30 Відповісти
на улицах нет смысла носить маски
в магазинах тоже без масок все?
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01.04.2021 22:48 Відповісти
Даже не хочу расстраиваться с этими масками .
В Словакии сейчас все в респираторах , и на улице тоже обязательно
Читала, что в Израиле после вакцинации, стала падать заболеваемость
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01.04.2021 23:01 Відповісти
Следующий шаг - "По условиям контракта мы не можем сказать какую вакцину мы вам только что укололи." Сплошная интрига.
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01.04.2021 21:24 Відповісти
Валерій Прозапас:

- Ви чого вакциною забезпечили тільки 1,5% народу?
- ... а ваш Порошенко!!!!

- Ви де антиковідний фонд діли?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Звідки мільярдні борги держпідприємств, які були прибутковими?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Навіщо про зниження тарифів брехали?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Чому людей з російськими паспортами допускають до виборів у ВР?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Чому сидить Ріфф, а Портнов керує судами?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Чому немає реакції на санкції Коломойському?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Навіщо про завершення війни брехали?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Чому в ОП кроти, які зірвали операцію по вагнерівцям?

- ... а ваш Порошенко!!!!

- Уряд без програми, МВФ пішов, ціни збісились, безробіття зростає, який ваш план?

- ... а ваш Порошенко!!!!

Важко не погодитись - все це не розрулити без Порошенка.
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01.04.2021 21:33 Відповісти
Украина уже заключила контракты на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса. В ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз. Источник: https://censor.net/ru/n3257110

Так с 1 апреля разыграть весь народ может только Степанов!
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01.04.2021 21:42 Відповісти
Как обычно, после слов "по условиям контракта" идут:
ВРАНЬЕ, БРЕД и полный ТРЭШ!
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01.04.2021 21:45 Відповісти
А ещё, кривда-полуправда недоговаривания, когда по цене двух доз самых качественных и дорогих, вам вколят одну самую дешёвую полуподделку, не защищающую от новых штаммов и с кучей побочек, но, при этом, лихо отчитаются об успешной вакцинации, а зебилы радостно подхватят и преподнесут этот обман, как ПЕРЕМОГУ над зрадой....
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01.04.2021 22:07 Відповісти
По его словам, в Украине достаточно вакцины, чтобы до конца года сделать прививки большей части населения. Источник: https://censor.net/ru/n3257110

Саме цікаве, що в кінці року вакцина Україні буде вже не потрібна і ось чому:
В нас ведеться статистика ЗАХВОРІВШИХ, тобто в кого з'явилися симптоми, а вони складають не більше 7%, а 93% ІНФІКОВАНИХ переносять вірус безсимптомно або не звертаються до лікарів і в статистику ЗАХВОРІВШИХ не потрапляють. Можна подивитись на прикладі Ломбардії, де весною 2020 року майже всі мешканці відвідали масовий національний фестиваль, якій проходив кілька днів і після якого можна вважати, що приблизно всі 100% ломбардійців були інфіковані, а через 2 тижні почались захворювання. Все населення Ломбардії приблизно 10 000 000, а за рік захворіли приблизно 700 000, що складає 7% , тому 2% смертності вірно рахувати від цих 7% ЗАХВОРІВШИХ! Тобто, помирає не 2 з 100 інфікованих, а 14 з 10 000, або 0,14% інфікованих. Якщо прикласти ці цифри до України, то можна казати, що коли без вакцинації інфікується все населення України ~40млн., то за весь час буде захворівших ~2,8 млн. а померлих ~56 тис. За рік вже захворіло ~1,7 млн.(лишається 1,1млн.) і померло ~33 тис.(лишається ~23 тис.). Т.я. міністр МОЗ, який жодного дня не працював в медицині до призначення, не каже і сам точно не знає коли провакцінують 70% населення для колективного іммунітета, ймовірно, що до кінця цього року в Україні не буде масової вакцинації і пандемія до кінця року пройде сама, масовий імунітет зформується природно і без вакцин, але при цьому, через злочинну діяльність/бездіяльність влади ще має померти близько 20 тис. українців.https://censor.net/ru/n3257110
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01.04.2021 21:59 Відповісти
Дуже оптимістично. Тільки вірус буде мутувати і населення далі хворіти. Вже пам'ятаємо грип 1919 року. Всього 100 млн. Загиблих(приблизно). І знову карантини, ізоляція, невиїзд. На українців будуть дивитися , як на папуасів. І не пускати . Тому, що весь світ вакцинується
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01.04.2021 22:25 Відповісти
Розумію і погоджуюсь з вашим сарказмом з приводу оптимізма, але це просто статистика + влада злодіїв і тут справа навіть не в кількості закуплених вакцин, а в спроможності МОЗ України працювати в 21 сторіччі, воно відстає в організаації роботи від світу мінімум на 50 років.
Степанов може вже забув, що його мета 10 тис. вакцінацій в день, хочаа по факту ми бачимо 2 тис. Віх хоч-би співставив, ~40 млн. і 10 тис. в день, це 4 тис. днів або ~11 років. Це ніяк не в'яжеться з його балабольством про вакцинацію до кінця року.
Кацап Степанов приїхав з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BE Сковородіно , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурська область і вивчившись безкоштовно за гроші нашіх батьків, закінчив в 1998 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Донецький медуніверситет жодного дня не працював за спеціальністю, з 1999 року заступник гендиректора ДК «Торговий дім "Газ України"» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 НАК «Нафтогаз України» спеціаліст по грабуванню населення і далі працював на аналогічних посадах.

Можливо місце студента, яке він зайняв, зайняв би майбутній лікар, що лікував би людей.
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01.04.2021 22:55 Відповісти
Степанов- ты п@дрс
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01.04.2021 22:00 Відповісти
Дуже оптимістично. Тільки вірус буде мутувати і населення далі хворіти. Вже пам'ятаємо грип 1919 року. Всього 100 млн. Загиблих(приблизно). І знову карантини, ізоляція, невиїзд. На українців будуть дивитися , як на папуасів. І не пускати . Тому, що весь світ вакцинується
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01.04.2021 22:29 Відповісти
Знову БРЕШЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Одне запитання, через скільки років в Україну привезуть ці вакцини?????????
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01.04.2021 22:51 Відповісти
Степанов може вже забув, що його мета 10 тис. вакцінацій в день, хоча по факту ми бачимо 2 тис. Він хоч-би співставив, ~40 млн. громадян і 10 тис.вакцинацій в день, це 4 тис. днів або ~11 років. Це ніяк не в'яжеться з його балабольством про вакцинацію до кінця року.
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01.04.2021 23:35 Відповісти
22 млн доз у 2022 році? Дуже корисно!
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01.04.2021 23:31 Відповісти
Ну шо Воно лэпече.Я еще полгода назад слышал от него ,что заключены контракты на поставку и где они? Теперь его подельник заявляет ,что к концу года только половину взрослого населения удастся привить .Это какой то ТРЭШ
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02.04.2021 07:04 Відповісти
Теперь ждем появление этого гения управления в новом прикиде от какого нибудь эксклюзивного производителя одежды.
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02.04.2021 10:19 Відповісти
 
 