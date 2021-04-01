Україна вже уклала контракти на поставку 22 млн доз вакцин, - Степанов

Україна вже уклала контракти на постачання 22 млн доз вакцин від коронавірусу. У найближчі дні очікуються контракти ще на 15 млн доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

За його словами, в Україні достатньо вакцини, щоб до кінця року зробити щеплення більшій частині населення. Він також повідомив, про яку саме кількість доз вже домовилися з виробниками вакцин.

"Якщо разом із COVAX, то це 22 млн доз (вакцин, - ред.). Це те, що вже підписано, частина проплачена. Залежно від умов контракту. І я думаю, що найближчими днями ми укладемо (контракти, - ред .) на ще 15 млн доз", - сказав Степанов.

Водночас, він додав, що за умовами контрактів, не може сказати, про постачання яких саме вакцин вдалося домовитися, а також поки не може назвати терміни.

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