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Новости Агрессия России против Украины
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Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе

Лавров пригрозил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможном "разрушении Украины" в случае обострения конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире российского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, - разрушат Украину", - сказал Лавров.

Глава дипломатии страны-агрессора рассказал о военных, которые "в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта".

"Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которых, в свою очередь, будет "подзуживать" Запад во главе с США", - добавил Лавров.

Заявление Верховной Рады, осудившей агрессию России на Донбассе и призвавшей международных партнеров сделать то же самое, Лавров прокомментировал так: "Насколько это отражает реальную политику? И насколько это имеет целью решения проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров обвинил Запад в попытке выставить Россию и КНР "авантюристами вакцинной дипломатии"

Автор: 

Лавров Сергей (2306) россия (95660) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+104
соснешь мерин
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01.04.2021 20:52
+85
Не кажи "гоп", мерин.

Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе - Цензор.НЕТ 7802
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01.04.2021 20:55
+70
Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5170
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01.04.2021 20:56
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Страница 3 из 3
То шо, обов"язково цитувати кожного довбой.ба ?
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01.04.2021 23:53 Ответить
Тухлая конина, когда тебя уже отправят на колбасу за ненадобностью!?....
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02.04.2021 00:02 Ответить
Та хто ж споживатиме ту ковбасу з такої смердючої конини...
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02.04.2021 01:17 Ответить
Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7767
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02.04.2021 00:15 Ответить
кого они стращают, заберут у дегенератов ядерный хлам ихний, который и так гнилой и бесперспективный, у них там такое бурление говн начнется что эта ********* явно в границах поуменьшиться, а потом этих свинособак обяжут репарации уплачивать
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02.04.2021 00:23 Ответить
Нужно что бы все эти херои россияни вернулись к своим мамкам. В деревянных макентошах на РФ. Лавров похоже обдолбался наркоты...и такой смелый стал. Чмо..

Конец будет Рассиии разрушительный.!!!!
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02.04.2021 00:25 Ответить
Перелом полового органа трудно с чем-либо спутать.

В момент разрыва тканей слышен характерный хруст - это трескается белочная оболочка кавернозных тел.
Каким только напастям не подвергается главный предмет гордости всех мужчин.

Половой член можно натереть, защемить, ушибить, вывихнуть и даже сломать.
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02.04.2021 00:32 Ответить
Имперский скот, лавров, не иначе!
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02.04.2021 00:36 Ответить
да, европе придется выразить обеспокоенность такой силы, какой раньше не бывало
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02.04.2021 00:40 Ответить
обьясните кто-нибудь етой печальной лошади Лаврову, что США не будут "подзуживать" -они просто уничтожат ********* экономически
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02.04.2021 01:02 Ответить
Малесенькі Кубу, Венесуелу і КНДР вже скільки десятиліть все ніяк не "унічтожать"?
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02.04.2021 20:17 Ответить
Дебільна кобила, я в васв озерах вчився, ти кобиляча голова хібащо клоуна злякаєш, в нас немає, а ви клоуни тільки готовитеся, був би людський президент, і капвложенія здулись. Я точно знаю покищо в Путіна мало сил.... А я цього дуже хотів би, я на кордоні ... просто цей шовініст довбанитй заважає людям жити...
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02.04.2021 01:27 Ответить
Старая совково-МИДовская кобыла явно начала выживать из ума: восьмой десяток уже пошёл...
Надо поставить министром алкашную хабалку Маньку Захерову: вот тогда будет настоящий цирк с конями.
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02.04.2021 01:40 Ответить
валя-стакан - тоже ничего
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02.04.2021 11:44 Ответить
Отличная идея, ув. Леонид Пантелеев,
насчёт назначения на пост главы сссранского МИД РФ коммуняцкой ************ Вальки ТЮТИНОЙ, в миру "Валька-Стакан".

Примечание: категорически запрещается считать Вальку-Полстанакана имеющей какое-либо отношение к стране Украине:

эта совковая шалава родилась в семье кадрового советского оккупанта мокшанца ТЮТИНА, проходившего службу с 1944 года в советских оккупационных войсках, занявших территорию Украины.
Украинскозвучащая фамилия "Матвиенко" досталась Вальке Тютиной от её мужа, который тоже в 6-ом поколении уроженец Мокшандии типа имперских подонков Лугового и Яровой.
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02.04.2021 19:51 Ответить
Смазываем и чистим пулеметы
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02.04.2021 04:16 Ответить
Лавров угрожает разрушением Украины за то что Украина пытается навести порядок внутри собственных границ. Россия угрожает военными действиями на чужой территории. Россия захватила и присоединила украинские территории - Крым, теперь присоединяет Донбасс. Так же как раньше присоединила Абхазию и Ю_Осетию у Грузии. Это приведет к неблагоприятным последствиям по всему Земному шару. Любой кто почувствует за собой силу начнет присоединять чужие территории. А это путь к Третьей мировой войне. К сожалению США не справляется с ролью мирового гаранта и ничего реального не может сделать в такой ситуации..
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02.04.2021 05:38 Ответить
Давай Албании отдадим роль мирового гаранта.
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02.04.2021 06:24 Ответить
Пряма загроза знищення держави Україна,дозволяє поновити власну ядерну зброю.Але не з такими антидержавними керівниками,як кловун та барига.
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02.04.2021 05:43 Ответить
Україна має всі можливості відновити власними силами за 2 роки свій ядерний потенціал і ввійти у світовий пул ядерних держав.. Засоби доставки ядерних зарядів на любі відстані є..
Гроші? - випустити цільові облігації і нард дбровільно скинеться, лиш би пейсаті "на верху" не крали..
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02.04.2021 06:08 Ответить
Это самое правильное и действительно единственное пешение из всех возможных.
Кстати то же самое касается и экономики и социальной сферы.
Нужно начать проводить политику на всех, (внутренних особенно) четкую, даже агресивную. Перестать смотреть на кто что скажет, на запад в том числе. Дабы не привратиться в Польшу, или какую нибудь Венгрию в конце концов (против них ничего не имею). А выйти на уровень передовых стран с самыми высокими уровнями. Это реально и возможно. Нужна только воля большинства думающего начеления....
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02.04.2021 07:36 Ответить
США врядли даст это сделать, быстрее примут в НАТО
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02.04.2021 08:22 Ответить
Хлопці мрійнути хочуть, чобу б ні. Атомні гиберболоїди, літаки свого виробництва. А по факту борги і руйнація інфраструктури. Якщо подивитися фахові канали хоч на ютубі, все прикордоння із рахою у сумський , чернігівскьй областях швидко деградує. там відмінять за 5 років усі пасажирскі потяги. бо немає за що дотувати перевезення. немає вантажного руху, не буде і пасажирського.
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02.04.2021 09:07 Ответить
У лошадки мозг от кокаина давно разрушен.
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02.04.2021 06:23 Ответить
Казалось, что в мире есть только один Кон Чен ЫЙ. А оказывается у нас по соседству упоротых хватает.
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02.04.2021 06:27 Ответить
Хороший руSSкий - мёртвый руSSкий.
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02.04.2021 07:33 Ответить
А кінь то ще з педалями!
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02.04.2021 07:39 Ответить
Коняка кремлядська так і не зрозуміла, шо при необхідності кожен українець піде захищати свою землю від потворного хРюського миру!
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02.04.2021 08:02 Ответить
лошадь размечталась!
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02.04.2021 08:06 Ответить
А где двуногий бегущий конь?
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02.04.2021 08:09 Ответить
"братушки" уже даже не прячутся
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02.04.2021 08:20 Ответить
Гитлер разрушил СССр еще в 1941 году.вставание с кален затянулось...
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02.04.2021 08:23 Ответить
Старому коню под конец жізні пьорнуть захотелось.
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02.04.2021 08:44 Ответить
Великий абхазский мыслитель и писатель Фазиль Искандер однажды сказал красивую фразу :
юмор-это след,который оставляет,отползая от бездны,человек,в нее заглянул.
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02.04.2021 08:48 Ответить
Потрібно всім і скрізь давати пояснення,що росія фашистська держава,а не демократична Вона повністю підпадая під цю назву .якщо почитати ,що таке фашизм. І не потрібно забувати це.
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02.04.2021 08:53 Ответить
Василю на подобные разъяснения Путину глубоко начхать. Он ответит "Вы сами фашисты"
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02.04.2021 09:11 Ответить
пора лаврову уже насрать на стол, а то чуркин ласты склеил ...
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02.04.2021 09:06 Ответить
в смысле прямо навалить кучу под телекамеры, чтоб боялись
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02.04.2021 09:07 Ответить
По сути Путин и Лавров отказываются признать суверенитет Украины над собственной территорией, считая ее территорией контролируемой РФ. И как быть дальше? В такой ситуации Путин будет действовать дальше. Забрав Крым и Донбасс он начнет отгрызать от Украины все новые территории. В таких условиях неблагоприятная ситуация внутри Украины, повальная приватизация и нищета населения только на руку Путину и России.
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02.04.2021 09:08 Ответить
Ермак - агент ФСБ с погонялом "Козырь".
Украиной правят предатели.
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02.04.2021 09:13 Ответить
Чуєшь Понтій Пілат хренів...Тобі ж Христос сказав Не суди по свому розуму...суди по справедливості... Хоча ти навіть не розумієшь що воно таке та совість...Так?)))Ну воно і не дивно.
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02.04.2021 09:14 Ответить
а у нас есть четырежды отслуживший...
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02.04.2021 09:34 Ответить
Та пішов ти Лавров кобилі в трещіну... Україна тепер буде робити те що вона вважає за потрібне..Вирішимо силою визволити свою територію визволим. Вирішимо на кожного загиблого вбивати 10 окупантів будемо... Вирішимо розірвати Медведчука на шматочкі зробимо...Ми вже намагались домовитись навіть принижуючись перед загарбником все мирно. Ви гниди не захотіли. Тому засунь свої погрози туди куди сам ідешь--кобилі в трещіну.
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02.04.2021 09:09 Ответить
В связи с такими высказываниями стоит направить бумагу с просьбой пробомбить территорию Украины в Крыму в местах расположения расийских военных баз.
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02.04.2021 09:11 Ответить
Им очень, очень нужна война. Вся пресса орёт про "вот-вот Украина нападёт". На телевизор опять притащили Соловьёва и "бандеровских экспертов" в виде груш для битья. Идёт раскручивание милитаристской истерии похлеще чем в 2014-м.
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02.04.2021 09:12 Ответить
Це скоріше для Байдена і ЕС все робиться ....І Україні треба робити теж саме тільки спокійно і для захисту. Треба зробить заяву ..що в разі погіршення ситуації на донбасі і наступу російських окупантів генеральний штаб розробив план згідно якому Донбас на 80% буде звільнено.. Буде впроваджено ряд дій які дозволять відсекти поставки зброї з Російської строни .і так далі...Для чого... Так треба ..))))) Хай думаютьщо і як.)))))
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02.04.2021 09:21 Ответить
Я нисколько не сомневаюсь что Генштаб ВСУ имеет очень хорошие планы на случай попытки наступления со стороны РФ и подштанцев.
Речь о том что есть некая внутренняя причина, связанная с войной "кремлёвских башен", которую одна из башен желает превратить в войну против Украины.
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02.04.2021 09:25 Ответить
Ні коли Ні коли не треба істерити із за якихось заяв і бажаннь ворога... треба бути готовим на відповідь і на шаг по переду. Треба вести а не бути на привязі с заду. Не ми повинні думати а що ж нам тепер робить... а ворог повинен думать А що ж їм робить що там Україна вже придумала...і боятись України
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02.04.2021 09:37 Ответить
глубоко истинно скрепнутый народец...везде добро сеет

Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7692
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02.04.2021 09:23 Ответить
Кого ти лякаєш стара і облізла коняка? Якби ви могли, то вже б давно захопили Україну. Сил немає, сцикотно і санкції наповерхні. Чекайте вже свого розвалу. Першими відійдуть Чечня, Дагестан, Татари, Сибір і Далекий Схід. А там все розвалиться за місяць.
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02.04.2021 09:27 Ответить
дебил. конюшню свою развали.
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02.04.2021 09:32 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26505607.html К вопросу о том, как они до Киева за две недели дойдут

Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4640
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02.04.2021 09:36 Ответить
ПЕРСПЕКТИВА.
Путинский Серж Калантярям по папе и Сергей Лавров по паспорту, пока вот так:
Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 7281

Скоро Лавров, как гитлеровский Иоахим Риббентроп, вот так:
Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 2542
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02.04.2021 10:02 Ответить
Старая поношенная армянская лошадка никого не напугала
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02.04.2021 10:10 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3513217.html Получи, фашист, гранату!

Посольство США в России объявило о прекращении выдачи виз в консульствах на территории РФ.
Вот и железный занавес!
Sharp`s
______________
Супер! Ещё бы в ЕС лаптеногим визы отменили наглухо и навсегда!
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02.04.2021 10:13 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3512679.html Всегда в результате "помощи" Рашки, получается голодомор и Северная Корея

Вот уже пять с половиной лет, российские войска находятся на территории Сирии для того, чтобы… а далее можно вспомнить все то, что было слышно из Москвы о причинах введения войск в эту далекую страну.
В данном случае, можно было бы понять подобные действия Израиля или то, что делает Турция, поскольку они граничат с Сирией и если Израиль не захлестнула волна беженцев из этой страны, то Турция ощутила это в полной мере.

Причем, поток беженцев достиг своих катастрофических масштабов именно после того, как РФ начала «помогать» Сирии быстро избавляться от инфраструктуры и целых городов.
Начался массовый исход из разбомбленных населенных пунктов именно в направлении Турции.
И заметим - даже маленького потока беженцев из Сирии не образовалось в направлении РФ, но именно Москва оказалась «самой озабоченной».

Как бы она не поясняла свое вторжение в Сирию, есть простые и объективные показатели того, что она там делает.
Просто нужно взять состояние Сирии осенью 2015 года, когда туда стали заходить уже не советники и наемники, а регулярные подразделения ВС РФ и сравнить с той Сирией, которая сформировалась за время оказания этой самой помощи и все встанет на место.
Экономика страны практически уничтожена, а положение в стране уже четко описывается простым термином - гуманитарная катастрофа. И что характерно, выхода из этой катастрофы не видит ни Асад и его банда, ни Путин и его банда.

Все это значит, что «помощь», в исполнении РФ, именно так и выглядит. И тут нет речи о том, что «хотели как лучше, а получилось как всегда» потому, что в Москве стремились к получению такого эффекта и им это удалось.
Везде, куда они влазят - одна и та же картина, а именно - процветает военщина, а остальные - берут известный предмет, горчицу и доедают его как в последний раз. Если же горчицы нет - доедают без горчицы.

Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4142

Как видно из картинки, позавчера госсекретарь США Энтони Блинкен, характеризуя ситуацию в Сирии, прямо сказал о том, что без внешней гуманитарной помощи, в стране просто начнется голодомор.
А это значит, что РФ и ее марионетка - Асад, фактически ведут геноцид в этой стране и если бы не внешние усилия, там уже сейчас разразился бы голод с горами трупов и прочими ужасами, которые совок устроил в Украине 90 лет назад.

Вчера, 31 марта, состоялся брифинг пресс-секретаря Госдепартамента США, Неда Прайса, который затронул ряд вопросов международной тематики, где пояснил позицию США по различным событиям, начиная с Беларуси, но особенно интересным было то, что он сказал в отношении Сирии.
С его слов, 30 марта Посол при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд представляла Соединенные Штаты на пятой Брюссельской конференции: «Поддержка будущего Сирии и региона», где заявила о размере гуманитарной помощи, запланированной на этот год. Согласно тексту ее доклада, для поддержания перемещенных лиц или беженцев, США направляют 596 миллионов долларов, а всего с момента возникновения гуманитарного кризиса, США уже направили около 13 миллиардов долларов.
В связи с этим, просто интересно узнать о том, сколько средств на эти цели направили «помощники» и сколько тонн «гуманитарки» в виде бомб, снарядов и ракет отправила РФ для того, чтобы как-то помочь сирийцам понять, что город Алеппо, например, не самое лучшее место для проживания и что жить в палатках, на свежем воздухе - это не просто романтично, но и полезно.

В общем, те, кому хочется посмотреть помощь «русского мира» в масштабах целой страны, может это увидеть прямо сейчас в Сирии.
И для того, чтобы эта помощь не оказалась окончательный, только США потратили 13 миллиардов, а если взять все то, что туда направили Турция и страны Залива, то ценность помощи «русского мира» удивит кого угодно.
И плюс к тому, если прямо сейчас поставить к стенке всех военных преступников, коими безусловно являются асадовские головорезы и российские «освободители» и «помощники», то сколько десятилетий понадобится Сирии для того, чтобы избавится от последствий московской помощи?
Этот вопрос должен задать себе каждый, которого тянет сесть на матрешку и сыграть «Комарики» валенком на балалайке.
https://defence-line.org/2021/04/komariki/ «Линия обороны»
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02.04.2021 10:18 Ответить
У Лаврова мозг разрушенный!Дебил!...
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02.04.2021 10:25 Ответить
дыбил, пля
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02.04.2021 10:30 Ответить
Вы что,рассея никому не угрожает и не собирается,вы фсе врёти,даже больше,собирается дружить со всеми.
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02.04.2021 10:38 Ответить
наступит день, когда многие кацапы умрут, а те кто выживут, будут завидовать мертвы...
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02.04.2021 10:39 Ответить
про свою доченьку забыл, которую без труда отыщет Украинская диаспора и "спросит" за пАпу.
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02.04.2021 10:42 Ответить
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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02.04.2021 10:42 Ответить
"Синиця славу розпустила,
Що хоче море запалить..."(С)
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02.04.2021 11:20 Ответить
Чому Венедиктова досі не порушила кримінальну справу по цьому лайну? Підозру і в розшук під.раса, а там, нехай їздить по світу і доводить, що він не злочинець, а міністр закордонних справ.
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02.04.2021 11:33 Ответить
Путлеровская шобла может разрушить только мосты ,по которым будут убегать с Украины сторонники русского мира..,но агресор не сможет сломить волю украинского народу ..не сможет убить желание быть свободными людьми ..
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02.04.2021 12:08 Ответить
МыЖеБратья
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02.04.2021 13:52 Ответить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможном "разрушении Украины" в случае обострения конфликта на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/n3257112

ВЖЕ ПРИТОМИЛИ МАРАЗМАТИЧНІ ВОЛАННЯ З МОКШАНСЬКИХ БОЛОТ
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02.04.2021 14:03 Ответить
Пачку бы эту лошадиную разнести в ноль!
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02.04.2021 18:21 Ответить
так в или на ? определитесь кони
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02.04.2021 20:30 Ответить
Лавруша-виродку,подавитесь землею України:ти,)(уйло і його холопи.
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02.04.2021 20:46 Ответить
Слава Мевлют Мерт Алтинташ,який знищив московську погань колегу вісьлюка-лаврова.
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02.04.2021 21:07 Ответить
Турция планирует срочно поставить в Украину ещё 15 дронов Bayraktar TB2, доведя их общее количество до 35 единиц. Каждый дрон несёт 4 ракеты МАМ-L\С

Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі - Цензор.НЕТ 8269
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02.04.2021 21:43 Ответить
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