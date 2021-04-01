Лавров пригрозил "разрушением Украины" в случае обострения на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможном "разрушении Украины" в случае обострения конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире российского телевидения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Немецкую волну".

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будут пытаться развязать новую войну в Донбассе, - разрушат Украину", - сказал Лавров.

Глава дипломатии страны-агрессора рассказал о военных, которые "в большинстве своем понимают пагубность любых действий по развязыванию горячего конфликта".

"Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которых, в свою очередь, будет "подзуживать" Запад во главе с США", - добавил Лавров.

Заявление Верховной Рады, осудившей агрессию России на Донбассе и призвавшей международных партнеров сделать то же самое, Лавров прокомментировал так: "Насколько это отражает реальную политику? И насколько это имеет целью решения проблем Зеленского внутри страны с падением рейтинга? Я не знаю, блеф это или конкретные планы".

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