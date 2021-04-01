Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про можливе "руйнування України" в разі загострення конфлікту на Донбасі.
Про це він заявив в ефірі російського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".
"Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні, що ті, хто намагатимуться розв'язати нову війну на Донбасі, - зруйнують Україну", - сказав Лавров.
Глава дипломатії країни-агресора розповів про військових, які "в більшості своїй розуміють згубність будь-яких дій щодо розв'язання гарячого конфлікту".
"Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких, своєю чергою, "під'юджуватиме" Захід на чолі зі США", - додав Лавров.
Заяву Верховної Ради, яка засудила агресію Росії на Донбасі і закликала міжнародних партнерів зробити те ж саме, Лавров прокоментував так: "Наскільки це відображає реальну політику? І наскільки це має на меті вирішення проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани".
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Конец будет Рассиии разрушительный.!!!!
В момент разрыва тканей слышен характерный хруст - это трескается белочная оболочка кавернозных тел.
Каким только напастям не подвергается главный предмет гордости всех мужчин.
Половой член можно натереть, защемить, ушибить, вывихнуть и даже сломать.
Надо поставить министром алкашную хабалку Маньку Захерову: вот тогда будет настоящий цирк с конями.
насчёт назначения на пост главы сссранского МИД РФ коммуняцкой ************ Вальки ТЮТИНОЙ, в миру "Валька-Стакан".
Примечание: категорически запрещается считать Вальку-Полстанакана имеющей какое-либо отношение к стране Украине:
эта совковая шалава родилась в семье кадрового советского оккупанта мокшанца ТЮТИНА, проходившего службу с 1944 года в советских оккупационных войсках, занявших территорию Украины.
Украинскозвучащая фамилия "Матвиенко" досталась Вальке Тютиной от её мужа, который тоже в 6-ом поколении уроженец Мокшандии типа имперских подонков Лугового и Яровой.
Гроші? - випустити цільові облігації і нард дбровільно скинеться, лиш би пейсаті "на верху" не крали..
Кстати то же самое касается и экономики и социальной сферы.
Нужно начать проводить политику на всех, (внутренних особенно) четкую, даже агресивную. Перестать смотреть на кто что скажет, на запад в том числе. Дабы не привратиться в Польшу, или какую нибудь Венгрию в конце концов (против них ничего не имею). А выйти на уровень передовых стран с самыми высокими уровнями. Это реально и возможно. Нужна только воля большинства думающего начеления....
юмор-это след,который оставляет,отползая от бездны,человек,в нее заглянул.
Украиной правят предатели.
Речь о том что есть некая внутренняя причина, связанная с войной "кремлёвских башен", которую одна из башен желает превратить в войну против Украины.
Путинский Серж Калантярям по папе и Сергей Лавров по паспорту, пока вот так:
Скоро Лавров, как гитлеровский Иоахим Риббентроп, вот так:
Посольство США в России объявило о прекращении выдачи виз в консульствах на территории РФ.
Вот и железный занавес!
Sharp`s
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Супер! Ещё бы в ЕС лаптеногим визы отменили наглухо и навсегда!
Вот уже пять с половиной лет, российские войска находятся на территории Сирии для того, чтобы… а далее можно вспомнить все то, что было слышно из Москвы о причинах введения войск в эту далекую страну.
В данном случае, можно было бы понять подобные действия Израиля или то, что делает Турция, поскольку они граничат с Сирией и если Израиль не захлестнула волна беженцев из этой страны, то Турция ощутила это в полной мере.
Причем, поток беженцев достиг своих катастрофических масштабов именно после того, как РФ начала «помогать» Сирии быстро избавляться от инфраструктуры и целых городов.
Начался массовый исход из разбомбленных населенных пунктов именно в направлении Турции.
И заметим - даже маленького потока беженцев из Сирии не образовалось в направлении РФ, но именно Москва оказалась «самой озабоченной».
Как бы она не поясняла свое вторжение в Сирию, есть простые и объективные показатели того, что она там делает.
Просто нужно взять состояние Сирии осенью 2015 года, когда туда стали заходить уже не советники и наемники, а регулярные подразделения ВС РФ и сравнить с той Сирией, которая сформировалась за время оказания этой самой помощи и все встанет на место.
Экономика страны практически уничтожена, а положение в стране уже четко описывается простым термином - гуманитарная катастрофа. И что характерно, выхода из этой катастрофы не видит ни Асад и его банда, ни Путин и его банда.
Все это значит, что «помощь», в исполнении РФ, именно так и выглядит. И тут нет речи о том, что «хотели как лучше, а получилось как всегда» потому, что в Москве стремились к получению такого эффекта и им это удалось.
Везде, куда они влазят - одна и та же картина, а именно - процветает военщина, а остальные - берут известный предмет, горчицу и доедают его как в последний раз. Если же горчицы нет - доедают без горчицы.
Как видно из картинки, позавчера госсекретарь США Энтони Блинкен, характеризуя ситуацию в Сирии, прямо сказал о том, что без внешней гуманитарной помощи, в стране просто начнется голодомор.
А это значит, что РФ и ее марионетка - Асад, фактически ведут геноцид в этой стране и если бы не внешние усилия, там уже сейчас разразился бы голод с горами трупов и прочими ужасами, которые совок устроил в Украине 90 лет назад.
Вчера, 31 марта, состоялся брифинг пресс-секретаря Госдепартамента США, Неда Прайса, который затронул ряд вопросов международной тематики, где пояснил позицию США по различным событиям, начиная с Беларуси, но особенно интересным было то, что он сказал в отношении Сирии.
С его слов, 30 марта Посол при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд представляла Соединенные Штаты на пятой Брюссельской конференции: «Поддержка будущего Сирии и региона», где заявила о размере гуманитарной помощи, запланированной на этот год. Согласно тексту ее доклада, для поддержания перемещенных лиц или беженцев, США направляют 596 миллионов долларов, а всего с момента возникновения гуманитарного кризиса, США уже направили около 13 миллиардов долларов.
В связи с этим, просто интересно узнать о том, сколько средств на эти цели направили «помощники» и сколько тонн «гуманитарки» в виде бомб, снарядов и ракет отправила РФ для того, чтобы как-то помочь сирийцам понять, что город Алеппо, например, не самое лучшее место для проживания и что жить в палатках, на свежем воздухе - это не просто романтично, но и полезно.
В общем, те, кому хочется посмотреть помощь «русского мира» в масштабах целой страны, может это увидеть прямо сейчас в Сирии.
И для того, чтобы эта помощь не оказалась окончательный, только США потратили 13 миллиардов, а если взять все то, что туда направили Турция и страны Залива, то ценность помощи «русского мира» удивит кого угодно.
И плюс к тому, если прямо сейчас поставить к стенке всех военных преступников, коими безусловно являются асадовские головорезы и российские «освободители» и «помощники», то сколько десятилетий понадобится Сирии для того, чтобы избавится от последствий московской помощи?
Этот вопрос должен задать себе каждый, которого тянет сесть на матрешку и сыграть «Комарики» валенком на балалайке.
https://defence-line.org/2021/04/komariki/ «Линия обороны»
Що хоче море запалить..."(С)
ВЖЕ ПРИТОМИЛИ МАРАЗМАТИЧНІ ВОЛАННЯ З МОКШАНСЬКИХ БОЛОТ