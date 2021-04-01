Лавров пригрозив "руйнуванням України" в разі загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про можливе "руйнування України" в разі загострення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в ефірі російського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

"Президент Російської Федерації Володимир Володимирович Путін сказав не так давно, але цей вислів актуальний і сьогодні, що ті, хто намагатимуться розв'язати нову війну на Донбасі, - зруйнують Україну", - сказав Лавров.

Глава дипломатії країни-агресора розповів про військових, які "в більшості своїй розуміють згубність будь-яких дій щодо розв'язання гарячого конфлікту".

"Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких, своєю чергою, "під'юджуватиме" Захід на чолі зі США", - додав Лавров.

Заяву Верховної Ради, яка засудила агресію Росії на Донбасі і закликала міжнародних партнерів зробити те ж саме, Лавров прокоментував так: "Наскільки це відображає реальну політику? І наскільки це має на меті вирішення проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани".

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