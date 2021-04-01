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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕС осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму

ЕС осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму

В Евросоюзе назвали "нарушением международного гуманитарного права" тот факт, что Россия начала очередную кампанию "в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе по призыву жителей полуострова в вооруженные силы Российской Федерации".

Соответствующее заявление опубликовала в четверг, 1 апреля, Европейская служба внешних связей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Евросоюз, отмечено в документе, "призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове".

В заявлении также упоминается, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную оккупацию Крыма.

"Европейский союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в европейском внешнеполитическом ведомстве.

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Автор: 

Крым (26411) призыв (743) Евросоюз (17145)


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01.04.2021 20:57 Ответить
кацапы готовятся к войне,только слепой может это не видеть... Война которая приведет в любом случаи к полном уничтожении России как раковой опухоли на теле Земли
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01.04.2021 21:01 Ответить
Это понты , только слепой это может не видеть . Только сунутся - СВИФТ отключат и последуют новые санкции .
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01.04.2021 21:22 Ответить
Они сунулись 7 лет назад. Свифт никто не отключил, северный поток скоро дотягивают, мост в мрык кацапам помогли строить. Оптимизм это конечно хорошо, но реальность несколько иная.
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01.04.2021 21:25 Ответить
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01.04.2021 21:06 Ответить
Во первых кто хочет служить в рашке с Крыма?Они могут покинуть полуостров.Если они идут служить в рашке значит Украина должна смотреть на их как предателей и террористов.По этому любое пересечение нашей границы данными людьми арест и пожизненно.Также в международный розыск как преступников.Только так должна реагировать страна.
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01.04.2021 21:07 Ответить
 
 