ЕС осудил проведение Россией призывной кампании в оккупированном Крыму

В Евросоюзе назвали "нарушением международного гуманитарного права" тот факт, что Россия начала очередную кампанию "в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе по призыву жителей полуострова в вооруженные силы Российской Федерации".

Соответствующее заявление опубликовала в четверг, 1 апреля, Европейская служба внешних связей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Евросоюз, отмечено в документе, "призывает Россию прекратить все нарушения международного права на Крымском полуострове".

В заявлении также упоминается, что ЕС не признает и не будет признавать незаконную оккупацию Крыма.

"Европейский союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в европейском внешнеполитическом ведомстве.

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