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Новини Окуповані території
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ЄС засудив проведення Росією призовної кампанії в окупованому Криму

ЄС засудив проведення Росією призовної кампанії в окупованому Криму

В Євросоюзі назвали "порушенням міжнародного гуманітарного права" той факт, що Росія почала чергову кампанію "в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі з призовом жителів півострова у збройні сили Російської Федерації".

Відповідну заяву оприлюднила в четвер, 1 квітня, Європейська служба зовнішніх зв'язків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Євросоюз, зазначено в документі, "закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові".

У заяві також згадується, що ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну окупацію Криму.

"Європейський союз непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслили в європейському зовнішньополітичному відомстві.

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Автор: 

Крим (14175) призов (432) Євросоюз (13443)


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01.04.2021 20:57 Відповісти
кацапы готовятся к войне,только слепой может это не видеть... Война которая приведет в любом случаи к полном уничтожении России как раковой опухоли на теле Земли
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01.04.2021 21:01 Відповісти
Это понты , только слепой это может не видеть . Только сунутся - СВИФТ отключат и последуют новые санкции .
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01.04.2021 21:22 Відповісти
Они сунулись 7 лет назад. Свифт никто не отключил, северный поток скоро дотягивают, мост в мрык кацапам помогли строить. Оптимизм это конечно хорошо, но реальность несколько иная.
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01.04.2021 21:25 Відповісти
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01.04.2021 21:06 Відповісти
Во первых кто хочет служить в рашке с Крыма?Они могут покинуть полуостров.Если они идут служить в рашке значит Украина должна смотреть на их как предателей и террористов.По этому любое пересечение нашей границы данными людьми арест и пожизненно.Также в международный розыск как преступников.Только так должна реагировать страна.
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01.04.2021 21:07 Відповісти
 
 