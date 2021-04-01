ЄС засудив проведення Росією призовної кампанії в окупованому Криму

В Євросоюзі назвали "порушенням міжнародного гуманітарного права" той факт, що Росія почала чергову кампанію "в незаконно анексованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі з призовом жителів півострова у збройні сили Російської Федерації".

Відповідну заяву оприлюднила в четвер, 1 квітня, Європейська служба зовнішніх зв'язків, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Євросоюз, зазначено в документі, "закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права на Кримському півострові".

У заяві також згадується, що ЄС не визнає і не визнаватиме незаконну окупацію Криму.

"Європейський союз непохитний у своїй підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - підкреслили в європейському зовнішньополітичному відомстві.

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