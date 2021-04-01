В Днепре задержан террорист из "Всевеликого войска Донского", - офис ГПУ

Под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора в г. Днепр задержан и сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года пребывал в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности участника НЗФ РФ входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганщины задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается".

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