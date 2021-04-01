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В Днепре задержан террорист из "Всевеликого войска Донского", - офис ГПУ

В Днепре задержан террорист из

Под процессуальным руководством прокуроров Департамента по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора в г. Днепр задержан и сообщено о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования оккупационной администрации РФ в создании террористической группы (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офисе генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "По данным следствия, подозреваемый с мая по июнь 2014 года пребывал в составе незаконного вооруженного формирования "Всевеликое Войско Донское" оккупационной администрации РФ совместно с другими лицами с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах, которые были расположены на автомобильной дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка Луганской области по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

В обязанности участника НЗФ РФ входил контроль за деятельностью дежурных смен на блокпостах, организация и обеспечение проверки документов лиц, их задержание, осмотр и обыск транспортных средств. Кроме того, ему были предоставлены полномочия по предоставлению разрешения водителям по дальнейшего движения после проведения проверки, а также распределения функций между участниками, вовлеченными в несения службы на блокпостах.

После выезда из временно оккупированной территории Луганщины задержанный трудоустроился руководителем одного из вагоноремонтных предприятий на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ задержала в Днепре агента "спецслужбы" террористов "ДНР", который собирал развединформацию о подразделениях ВСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4426) задержание (6679)


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Топ комментарии
+19
на кол-
а потом пеной монтажной продезенфицировать
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01.04.2021 22:59
+15
Я че ж это тридварас не в своем всевеликом донском?
Пусть бы там брагу жрал и жизни радовался.
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01.04.2021 22:59
+6
В Раші схлопотав би років з 30 !!!)))
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01.04.2021 23:06
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на кол-
а потом пеной монтажной продезенфицировать
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01.04.2021 22:59 Ответить
Це йому не Юзівка.
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01.04.2021 22:59 Ответить
Я че ж это тридварас не в своем всевеликом донском?
Пусть бы там брагу жрал и жизни радовался.
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01.04.2021 22:59 Ответить
Ріки поплутав.
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01.04.2021 23:03 Ответить
берега попутал
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02.04.2021 07:22 Ответить
Цих ВВД ,на Даунбасі та Хряківщині було доху...і навіть більше !!!)))
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01.04.2021 23:08 Ответить
от 10 -ки..кича ждет...таких упырей на особом держать нужно и без права на удо.....
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01.04.2021 23:00 Ответить
Максимум 5 років умовно дадуть.
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01.04.2021 23:09 Ответить
очень даже может быть...))
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02.04.2021 00:01 Ответить
От *********...
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01.04.2021 23:01 Ответить
В Раші схлопотав би років з 30 !!!)))
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01.04.2021 23:06 Ответить
в Днепре , если хорошо СБУ покопаться то и сепары "Всепланетного войска " найдутся
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01.04.2021 23:09 Ответить
Что суд планирует делать с террористом? Отпустит под ночной домашний арест или под личную ответственность? Или выпустят под залог? Наш суд не любит судить и наказывать путинских... Ну, не считает суд их врагами... Скорее, хулиганами....
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01.04.2021 23:24 Ответить
Нееее. Хулиганы - это те, кто окна в Офисе Президента разбивал и стены разрисовывал. А эти - так, заблужились. Понять и простить.
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01.04.2021 23:36 Ответить
К сожалению люди и сейчас смотрят РТР, Скабееву, и до сих пор ненавидят Украину, но почему-то живут и работают в Украине. И ехать в дыр, дыр, дыры не собираются. Ничем не обьяснимый феномен.
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01.04.2021 23:26 Ответить
Накол сразу где поймали там и накололи..
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01.04.2021 23:26 Ответить
А нельзя фо о ******** в студию?Не? А чого?
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01.04.2021 23:28 Ответить
Браслет вроде бы железный, не электронный.
Эти особи (людьми их назвать - язык не поворачивается) из "войска Донского" нашим пленным ложкой глаза выковыривали. А ведь потомки запорожских казаков, т.е. типа этнические украинцы.
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01.04.2021 23:34 Ответить
с мая по июнь..., это ж скоко времени всего? мож он был там с 29.05 по 10.06 ....да, это серьезно, это вам не секретную операцию слить... это гораздо хуже...
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01.04.2021 23:36 Ответить
оно пля "руководило".. прикиньте..какое днище в конрразведке отдела кадров ДВРЗ..
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01.04.2021 23:39 Ответить
трудоустроился руководителем

==
Єто чмо ещё и руководило.. не удивлюсь если он ещё и кум гундяя и рукоположил валдайских девственниц на служение в украинских филиалах РПЦ...
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01.04.2021 23:36 Ответить
Видно на блокпосту пройшов "курси керівника", міг закінчити ще і "трускавецькі курси,але вчасно не зорієнтувався.
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02.04.2021 06:58 Ответить
Созвать суд присяжных из АТОшников ))
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01.04.2021 23:39 Ответить
Всевяликае войско довбойопоф
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01.04.2021 23:48 Ответить
Все они на блок постах служили, кого не спросишь.
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02.04.2021 00:22 Ответить
всевеликого гомна гомного
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02.04.2021 01:39 Ответить
ФИО упыря и место работы!!!! Люди! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!!
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02.04.2021 06:18 Ответить
а фото этого упыря где?
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02.04.2021 06:33 Ответить
Це ж треба, сім років оперативно "відпрацьовували" на "блокпостустоящого". А коли ж візьмуться за "сидячих" на теплих місцях в Києві. Вони вже аж "просяться".
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02.04.2021 06:52 Ответить
Ну а тепер наш вовчий суд перевертнів у мантіях точно його виправдає. І швидше за все він ще і буде балотуватися депутатом в зРаду. Адже в нашій антиукраїнській і прокремлівській влади, у неї в дуже великій пошані не українські патріоти, активісти, учасники російсько - української війни і всі проукраїнські громадяни . А тільки виключно: терористи, українофоби, сепаратисти, бандити, колаборанти ...
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02.04.2021 07:19 Ответить
Хлеборезку упыря снова не показали.
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02.04.2021 08:22 Ответить
 
 