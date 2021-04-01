У Дніпрі затримали терориста з "Всевеликого війська Донського", - офіс ГПУ

Під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора в м. Дніпро затримали і повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ у створенні терористичного угруповання (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року перебував у складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" окупаційної адміністрації РФ і спільно з іншими особами зі зброєю в руках організовував і ніс службу на блокпостах, які були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець.

В обов'язки учасника НЗФ РФ входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів. Крім того, йому були надані повноваження щодо надання дозволу водіям з подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими в несення служби на блокпостах.

Після виїзду з тимчасово окупованої території Луганщини затриманий працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

Досудове розслідування триває".

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