У Дніпрі затримали терориста з "Всевеликого війська Донського", - офіс ГПУ
Під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора в м. Дніпро затримали і повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ у створенні терористичного угруповання (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.
У повідомленні зазначається: "За даними слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року перебував у складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" окупаційної адміністрації РФ і спільно з іншими особами зі зброєю в руках організовував і ніс службу на блокпостах, які були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець.
В обов'язки учасника НЗФ РФ входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів. Крім того, йому були надані повноваження щодо надання дозволу водіям з подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими в несення служби на блокпостах.
Після виїзду з тимчасово окупованої території Луганщини затриманий працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.
Досудове розслідування триває".
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Пусть бы там брагу жрал и жизни радовался.
Эти особи (людьми их назвать - язык не поворачивается) из "войска Донского" нашим пленным ложкой глаза выковыривали. А ведь потомки запорожских казаков, т.е. типа этнические украинцы.
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Єто чмо ещё и руководило.. не удивлюсь если он ещё и кум гундяя и рукоположил валдайских девственниц на служение в украинских филиалах РПЦ...