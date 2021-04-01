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У Дніпрі затримали терориста з "Всевеликого війська Донського", - офіс ГПУ

У Дніпрі затримали терориста з

Під процесуальним керівництвом прокурорів Департаменту щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора в м. Дніпро затримали і повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування окупаційної адміністрації РФ у створенні терористичного угруповання (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі генерального прокурора.

У повідомленні зазначається: "За даними слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року перебував у складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" окупаційної адміністрації РФ і спільно з іншими особами зі зброєю в руках організовував і ніс службу на блокпостах, які були розташовані на автомобільній дорозі між населеними пунктами Слов'яносербськ і Трьохізбенка Луганської області по обидва боки автомобільного моста через річку Сіверський Донець.

В обов'язки учасника НЗФ РФ входив контроль за діяльністю чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їх затримання, огляд та обшук транспортних засобів. Крім того, йому були надані повноваження щодо надання дозволу водіям з подальшого руху після проведення перевірки, а також розподілу функцій між учасниками, залученими в несення служби на блокпостах.

Після виїзду з тимчасово окупованої території Луганщини затриманий працевлаштувався керівником одного з вагоноремонтних підприємств на території України.

Досудове розслідування триває".

Дивіться також: Контррозвідка СБУ затримала в Дніпрі агента "спецслужби" терористів "ДНР", який збирав розвідінформацію про підрозділи ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3282) затримання (4343)


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Топ коментарі
+19
на кол-
а потом пеной монтажной продезенфицировать
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01.04.2021 22:59
+15
Я че ж это тридварас не в своем всевеликом донском?
Пусть бы там брагу жрал и жизни радовался.
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01.04.2021 22:59
+6
В Раші схлопотав би років з 30 !!!)))
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01.04.2021 23:06
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а потом пеной монтажной продезенфицировать
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01.04.2021 22:59 Відповісти
Це йому не Юзівка.
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01.04.2021 22:59 Відповісти
Я че ж это тридварас не в своем всевеликом донском?
Пусть бы там брагу жрал и жизни радовался.
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01.04.2021 22:59 Відповісти
Ріки поплутав.
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01.04.2021 23:03 Відповісти
берега попутал
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02.04.2021 07:22 Відповісти
Цих ВВД ,на Даунбасі та Хряківщині було доху...і навіть більше !!!)))
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01.04.2021 23:08 Відповісти
от 10 -ки..кича ждет...таких упырей на особом держать нужно и без права на удо.....
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01.04.2021 23:00 Відповісти
Максимум 5 років умовно дадуть.
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01.04.2021 23:09 Відповісти
очень даже может быть...))
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02.04.2021 00:01 Відповісти
От *********...
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01.04.2021 23:01 Відповісти
В Раші схлопотав би років з 30 !!!)))
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01.04.2021 23:06 Відповісти
в Днепре , если хорошо СБУ покопаться то и сепары "Всепланетного войска " найдутся
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01.04.2021 23:09 Відповісти
Что суд планирует делать с террористом? Отпустит под ночной домашний арест или под личную ответственность? Или выпустят под залог? Наш суд не любит судить и наказывать путинских... Ну, не считает суд их врагами... Скорее, хулиганами....
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01.04.2021 23:24 Відповісти
Нееее. Хулиганы - это те, кто окна в Офисе Президента разбивал и стены разрисовывал. А эти - так, заблужились. Понять и простить.
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01.04.2021 23:36 Відповісти
К сожалению люди и сейчас смотрят РТР, Скабееву, и до сих пор ненавидят Украину, но почему-то живут и работают в Украине. И ехать в дыр, дыр, дыры не собираются. Ничем не обьяснимый феномен.
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01.04.2021 23:26 Відповісти
Накол сразу где поймали там и накололи..
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01.04.2021 23:26 Відповісти
А нельзя фо о ******** в студию?Не? А чого?
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01.04.2021 23:28 Відповісти
Браслет вроде бы железный, не электронный.
Эти особи (людьми их назвать - язык не поворачивается) из "войска Донского" нашим пленным ложкой глаза выковыривали. А ведь потомки запорожских казаков, т.е. типа этнические украинцы.
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01.04.2021 23:34 Відповісти
с мая по июнь..., это ж скоко времени всего? мож он был там с 29.05 по 10.06 ....да, это серьезно, это вам не секретную операцию слить... это гораздо хуже...
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01.04.2021 23:36 Відповісти
оно пля "руководило".. прикиньте..какое днище в конрразведке отдела кадров ДВРЗ..
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01.04.2021 23:39 Відповісти
трудоустроился руководителем

==
Єто чмо ещё и руководило.. не удивлюсь если он ещё и кум гундяя и рукоположил валдайских девственниц на служение в украинских филиалах РПЦ...
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01.04.2021 23:36 Відповісти
Видно на блокпосту пройшов "курси керівника", міг закінчити ще і "трускавецькі курси,але вчасно не зорієнтувався.
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02.04.2021 06:58 Відповісти
Созвать суд присяжных из АТОшников ))
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01.04.2021 23:39 Відповісти
Всевяликае войско довбойопоф
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01.04.2021 23:48 Відповісти
Все они на блок постах служили, кого не спросишь.
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02.04.2021 00:22 Відповісти
всевеликого гомна гомного
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02.04.2021 01:39 Відповісти
ФИО упыря и место работы!!!! Люди! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!!!
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02.04.2021 06:18 Відповісти
а фото этого упыря где?
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02.04.2021 06:33 Відповісти
Це ж треба, сім років оперативно "відпрацьовували" на "блокпостустоящого". А коли ж візьмуться за "сидячих" на теплих місцях в Києві. Вони вже аж "просяться".
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02.04.2021 06:52 Відповісти
Ну а тепер наш вовчий суд перевертнів у мантіях точно його виправдає. І швидше за все він ще і буде балотуватися депутатом в зРаду. Адже в нашій антиукраїнській і прокремлівській влади, у неї в дуже великій пошані не українські патріоти, активісти, учасники російсько - української війни і всі проукраїнські громадяни . А тільки виключно: терористи, українофоби, сепаратисти, бандити, колаборанти ...
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02.04.2021 07:19 Відповісти
Хлеборезку упыря снова не показали.
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02.04.2021 08:22 Відповісти
 
 