Переброской войск Россия оказывает психологическое давление на Украину, - Волкер
Накапливая войска на границе с Украиной, Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем на международные вопросы, а также оказать психологическое давление на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Голосу Америки сказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навального и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США", - считает дипломат.
Он напомнил, что когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". "Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", - отметил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины
"Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", - подытожил Волкер.
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Эрдоганыч,уважуха!!!30 марта Эрдоган был с визитом в Казахстане,подписан военный Договор : Турция-Казахстан-Узбекистан...Поплачьте Мавзолейное быдло...
важно в этот момент удержать вертикаль власти,но,думаю,те,кто собирается её получить - всё уже предусмотрели..
надеюсь..
Сколько уже этих подстилок (конечные бенефициары из зазаборья) угандошили предприятий в Украине...сосут и сосут соки
Байден - прийди!