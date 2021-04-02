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Новости Агрессия России против Украины
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Переброской войск Россия оказывает психологическое давление на Украину, - Волкер

Переброской войск Россия оказывает психологическое давление на Украину, - Волкер

Накапливая войска на границе с Украиной, Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем на международные вопросы, а также оказать психологическое давление на Украину.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Голосу Америки сказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навального и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США", - считает дипломат.

Он напомнил, что когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". "Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", - отметил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины

"Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", - подытожил Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Российские войска на границе с Украиной - это традиционное давление во время переговоров

Автор: 

россия (95671) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+18
+ ... и то что войска НАТО в ЕС приведены в полную боевую готовность.. и США экстренно выводит часть флота с Персидского залива и перебрасывает поближе к Нам.....
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02.04.2021 00:51
+12
Меня блин поражают знатоки.
Правда в статистику они никогда не заглядывают - а зря.
Я вот пэтю тоже не очень.
Но весь прикол в том,что пэтя был самы эффективный на данный момент през. Я б понял,если вместо него выбрали чтото лучшее.
А уж глубокое заключение,что зе выбрал пэтя а не мудрый норот - наносит глубокое оскорбление нороту. Он этого не простит.
Если нету лучшего из лучших - то надо хотя бы лучшего из худших.
Но блин клоун это апофеоз ноучной и политической жызни. Наверна предсмертный.
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02.04.2021 01:51
+11
У США самый большой военный бюджет в мире и вооружения без дела пропадает, можно лучше его в Украину отправлять побольше, а не чтобы оно на складах гнило за кучи миллиардов долларов. И нужно сделать Украину главным союзником США - можно закрепить отношения крепким союзом военно-политическим! Украина хочет быть под зоной влияния США! Как говорят, если дружишь с успешными людьми, то они тебя потянут к успеху, а дураки потянут тебя на дно. Так вот Украина хочет быть в семье США, а не России!
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02.04.2021 01:19
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А ***** твоё враг или друг
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02.04.2021 06:24 Ответить
Знач фуфел проблемный для всего мира Путлер убийца
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02.04.2021 06:33 Ответить
Кто такой рюсский из страны баранов и рабов и немытой РАБссии ?
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02.04.2021 05:49 Ответить
Вчера был стрим,историков :Виктор Суворов,Юрий Фельштинский и Алексей Собченко.Узнал много интересного про Мавзолейных шакалов,оказывается Германия и РАБссия лизали друг другу зад с 1922 года и готовя Гитлера к власти...Крысы позорные...молчали бы в тряпочку..БЫДЛО Шариковское
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02.04.2021 06:01 Ответить
Да. полиграф полиграфыч успел овершить машинистку и дать потомство,еще затем и с швондером породичались и тоже потомство пошло.....
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02.04.2021 09:56 Ответить
Еще неизвестно сколько Байрактаров привез Эрдоган в Киев во время своего визита в Украину.Прикол в том что проходя мимо почетного караула в его честь ,он сказал Слава Україні!!!
Эрдоганыч,уважуха!!!30 марта Эрдоган был с визитом в Казахстане,подписан военный Договор : Турция-Казахстан-Узбекистан...Поплачьте Мавзолейное быдло...
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02.04.2021 06:28 Ответить
В Карабахе Турция начала войну с Китае и Ираном на опережение,ее цель подмять под себя мусульманские республики закавказья и вдоль Каспийского моря выйти на оперативный простор для соеденения с мусульманским Казахстаном и мусульманской Казанской республикой,тем самым лишить Китай влияния на эти территории.Тем более что население будет совсем не против этого,они знают судьбу уйгуров и отношение к мусульманам в Китае.Путин поэтому и вваливает в огромные деньги в закавказье,но как только это прекратится,а это таки прекратится,главным донором станет Турция со всеми вытекающими последствиями.
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02.04.2021 07:41 Ответить
Для Питерской братвы Байден опустил плешивого Мудака,а опущенное ЧМО сам знаеешь кто..вали..на..
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02.04.2021 06:37 Ответить
Британский элитный спецназ под кодовым именем "SAS" получил секретное задание,валить ВагнерНЕТов по всему Миру,тихо и молча.... Думаю что и элитные "Морские котики" Байдена подключены к этой операции....
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02.04.2021 06:41 Ответить
Крупнейшая Геополитическая катастрофа говоришь,в августе 1991 года,говоришь? Нет не помню...не дохло советское БЫДЛО тогда
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02.04.2021 06:47 Ответить
Да, бряцание оружием в преддверии введения Байденом обещанных санкций против путинского лаптестана
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02.04.2021 07:28 Ответить
Ни кто и думать не думал в 14 ом что эти гниды придут с войной в Украину... не ошибитесь пожалуйста . Готовьтесь, думайте, БЫСТРО решайте.
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02.04.2021 07:41 Ответить
Слабонервные "слуги" свалят, - нет худа без добра.
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02.04.2021 07:44 Ответить
Даже если не свалят сами - им помогут..
важно в этот момент удержать вертикаль власти,но,думаю,те,кто собирается её получить - всё уже предусмотрели..
надеюсь..
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02.04.2021 09:47 Ответить
Да шума со всех щелей драпать будет,даже самых неожиданных...
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02.04.2021 09:59 Ответить
Волкер , - Очень много знает про Украину , его Бы Послом .
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02.04.2021 07:49 Ответить
агент цру...типа арендой вагонов занмается...нехай собі
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02.04.2021 08:02 Ответить
На меня лично не оказывает психологическое давление! Сколько можно стоять перед гопником и что то ему обьяснять?!!! Война, так война (хотя она уже идет давно) но уже без оговорок, все к тому и ишло.
Сколько уже этих подстилок (конечные бенефициары из зазаборья) угандошили предприятий в Украине...сосут и сосут соки
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02.04.2021 08:22 Ответить
За відсутності б/я активності з боку зє та мзс в питаннях щоденного викриття ру.злочинів приємно коли міжнародна спільнота опікується нашими проблемами та звертається до українського народу, а не до зєШпани.
Байден - прийди!
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02.04.2021 08:54 Ответить
Если висит ружьё, то оно обязательно выстрелит. Так, что не зря стягиваются войска
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02.04.2021 08:59 Ответить
Навіщо кацапи лізуть до кордону? Забули, як в 2014-2015 роках їх зупинили всього 25% патріотично-налаштованих бійців, волонтерів та нормальної категорії людей, які допомагали армії і медицині. Як казала пані Приходько " в кривими дулами автогматів". А на сьогодні 73% молодих і некорумпованийх "зелених", які ще свіжі і втомилися від війни, як підуть за своїм головнокомандувачем, то не тільки виженуть окупанта з терииторії Донецької та Луганської області, а з Криму і зупиняться тільки біля москви.
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02.04.2021 09:15 Ответить
Байдэн веди войска !
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02.04.2021 09:20 Ответить
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