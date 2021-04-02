Переброской войск Россия оказывает психологическое давление на Украину, - Волкер

Накапливая войска на границе с Украиной, Путин пытается переключить внимание россиян с внутренних проблем на международные вопросы, а также оказать психологическое давление на Украину.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Голосу Америки сказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Во-первых, Путин пытается переключить внимание россиян от новостей о Навального и внутренних проблем на международные вопросы. Во-вторых, я думаю, это умышленная чрезмерная реакция на риторику США", - считает дипломат.

Он напомнил, что когда президента Байдена спросили, он считает Путина убийцей, он сказал "да". "Поэтому я думаю, сейчас они пытаются накалить обстановку, чтобы дать отпор администрации Байдена", - отметил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины

"Но, пожалуй, самым важным из всего является психологическое давление на Украину", - подытожил Волкер.

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