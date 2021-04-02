Перекиданням військ Росія чинить психологічний тиск на Україну, - Волкер

Скупченням війська на кордоні з Україною Путін намагається переключити увагу росіян з внутрішніх проблем на міжнародні питання, а також чинити психологічний тиск на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Голосу Америки сказав колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

"По-перше, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального і внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США", - вважає дипломат.

Він нагадав, що коли президента Байдена запитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так". "Тому я думаю, зараз вони намагаються загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", - зазначив колишній спецпредставник США з питань України

"Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", - підсумував Волкер.

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