Перекиданням військ Росія чинить психологічний тиск на Україну, - Волкер
Скупченням війська на кордоні з Україною Путін намагається переключити увагу росіян з внутрішніх проблем на міжнародні питання, а також чинити психологічний тиск на Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Голосу Америки сказав колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.
"По-перше, Путін намагається переключити увагу росіян від новин про Навального і внутрішніх проблем на міжнародні питання. По-друге, я думаю, це навмисна надмірна реакція на риторику США", - вважає дипломат.
Він нагадав, що коли президента Байдена запитали, чи він вважає Путіна вбивцею, він сказав "так". "Тому я думаю, зараз вони намагаються загострити обстановку, щоб дати відсіч адміністрації Байдена", - зазначив колишній спецпредставник США з питань України
"Але, мабуть, найважливішим з усього є психологічний тиск на Україну", - підсумував Волкер.
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Эрдоганыч,уважуха!!!30 марта Эрдоган был с визитом в Казахстане,подписан военный Договор : Турция-Казахстан-Узбекистан...Поплачьте Мавзолейное быдло...
важно в этот момент удержать вертикаль власти,но,думаю,те,кто собирается её получить - всё уже предусмотрели..
надеюсь..
Сколько уже этих подстилок (конечные бенефициары из зазаборья) угандошили предприятий в Украине...сосут и сосут соки
Байден - прийди!