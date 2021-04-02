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Новости Коронавирус и карантин
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30 случаев тромбозов выявили в Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca, - Reuters

30 случаев тромбозов выявили в Великобритании после вакцинации препаратом AstraZeneca, - Reuters

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий Великобритании выявило 30 случаев образования тромбозов у вакцинированных препаратом от коронавируса AstraZeneca.

Как сообщает Reuters, на минувшей неделе было известно о пяти случаях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

22 случая связаны с тромбозом церебральных венозных синусов головного мозга, а остальные восемь - с другими тромбозами. Всего в Великобритании введено больше 18 млн доз препарата AstraZeneca. Регулятор не располагает информацией об аналогичных проблемах после применения вакцины BioNTech и Pfizer.

Несколько стран отказались от применения AstraZeneca в связи со случаями тромбоза после прививок. Разработчик препарата, ВОЗ и EMA заявили о безопасности вакцины, после чего некоторые страны возобновили ее использование. 30 марта вакцина от компании AstraZeneca сменила название на Vaxzevria.

Читайте также: В Германии рекомендуют людям моложе 60 лет не делать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Автор: 

вакцина (3815) Великобритания (4983) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+5
А сколько случаев тромбоза наблюдается у аналогичного количества людей, не получавших вакцины? Может оказаться, что примерно столько же.
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02.04.2021 08:57
+4
Тромбоз не развивается за недели!
А через пол-года никто не будет связывать с вакциной.
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02.04.2021 08:59
+4
Канада, Німеччина, а тепер і Британія говорять про тромби від індійської вакцини, а наш Ляшко закликає ним колотися... Ну адекватна людина повірить канадським, німецьким і британським фахівцям, а не Ляшку!

Я не антивакцинатор, але я б почекав Пфайзера!
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02.04.2021 09:09
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І не тіки грип, чому вони для порівняння вибрали саме грип - невідомо.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Сравнил рогатку с пистолетом. Формально - делают то же самое. Стреляют. Но сила имеет значение.

Ковид не грипп, ковид намного хуже гриппа. Ковид тяжелое заболевание с далеко идущими последствиями.
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02.04.2021 10:03 Ответить
От гриппа не погибает 1% от популяции. Для него характерны цифры порядка 0,01%.
Собственно в этом и разница - в 100 раз.
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02.04.2021 10:04 Ответить
1)ні.. у грипу 0,1.
але він сезонний..
точна смертність(летальність від ковіду буде відома можливо за рік-два..
покищо можна орієнтуватись на 3( ймовірно впаде до 1-го) якщо буде ефективною вакцинація.Всієї популяції..
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02.04.2021 10:58 Ответить
Среди моих знакомых нет ни одного, кто бы помер от гриппа, а от ковиды - полно. А те кто переболел и выжил говорят, что это нихрена не похоже на грипп.
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02.04.2021 10:09 Ответить
Среди моих знакомых нет нет ни одного, которые померли от ковида
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02.04.2021 10:26 Ответить
і що?
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02.04.2021 11:25 Ответить
Скільки раз в житті ти бачив грип як діагноз в документах - довідках чи лікарняних?
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02.04.2021 10:44 Ответить
ПОМИРАЮТЬ НЕ ВІД ВІРУСІВ,А НАСЛІДКІВ,ВИКЛИКАНИХ ВІРУСОМ..



 ЯКЩО ЦЕ НЕ УТОЧНЮВАТИ- ДЕБІЛИ-ДУРАНТИНОФІЛИ ВКЛЮЧАЮТЬ СВОЮ ДЕМАГОГІЮ.
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02.04.2021 10:54 Ответить
Ну естественно - утопленник же умирает от отсутствия кислорода, а не от воды. Хотя первое - прямое следствие второго.
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02.04.2021 11:10 Ответить
А для медицины важен КОНКРЕТНЫЙ показатель ЛЕТАЛЬНОСТИ от заболевания ! От ковида он НИЗКИЙ ! Есть масса болячек с КУДА БОЛЬШЕЙ ЛЕТАЛЬНОСТЬЮ в десятки раз !!!!
У вовида НЕ ЛЕТАЛЬНОСТЬ высока - а заразность. А это 2 разных критерия !

Другими словами, даже при высокой заразности АБСОЛЮТНОЕ КОЛ-ВО людей - не умерают от него !
И то, что ЯКОБЫ "Ковид - тяжелое заболевание, поражающее все системы организма, не только легкие" - это не доказано, а лишь предположение... Выгодное для фармацевтов...
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02.04.2021 10:28 Ответить
умерают

граматику підівчи,теоретик!
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02.04.2021 10:55 Ответить
Что это меняет по сути ?
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02.04.2021 11:01 Ответить
а по суті це показує рівень освіти.
а ще ТУПОСТІ
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02.04.2021 11:10 Ответить
Это спешка, а не уровень освиты... +я привык писать латиницей... На кририлице у меня часто "не те буквы" ... ))
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02.04.2021 11:22 Ответить
Ничего себе предположение. Я болел гриппом и я болел ковидом. Ковид намного тяжелее. До сих пор ощущаю последствия. Ковид - не грипп. Это СПИД, передающийся респираторным путем.
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02.04.2021 11:01 Ответить
Ну от страха и диарея в комплект случается... Вот и твое "тяжелее"... Не сцы, и будет легче !
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02.04.2021 11:02 Ответить
Тебе гугл отключили ?
Ну ладно - я тебе https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02IOv26A05GH8EIKy4RIr-68LAD9A%3A1617348532407&ei=tMdmYLSUGIP1kwW6paXACg&oq=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8+%D1%81+%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsAM6BAgAEA06CAgAEAgQDRAeUMMeWKc5YKI-aABwAXgAgAHQBIgBlBKSAQgwLjE0LjUtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi0voHmhN_vAhWD-qQKHbpSCagQ4dUDCAw&uact=5 помогу
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02.04.2021 11:03 Ответить
ДУРАНИНОФІЛИ..

бачу,вам помічні лише штрафи.. 34 000 напевне буде замало..
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02.04.2021 11:11 Ответить
И что, штраф меняет статистику лжи властей и фарм.компаний ?!
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02.04.2021 11:20 Ответить
вот спрашивается-на..уя правіла дорожного двіженія учіть..сдавать..
МИ ФСЄ УМРЬОМ!
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02.04.2021 11:01 Ответить
Ну 30 случаев на 18 млн. - это не так много.

Получить инсульт от ЗЕленых достижений в новостях вероятность намного выше.
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02.04.2021 10:09 Ответить
22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім - з іншими тромбозами.
НА ПІ..ДЄЦ АРГУМЕНТ ДУРАНТИНОФІЛАМ-АНТИВАЦИНАТОРАМ

Всього у Великій Британії введено понад 18 млн доз препарату AstraZeneca.
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02.04.2021 10:51 Ответить
Тобто 30 випадків тромбозу на 18 млн доз ("у Великій Британії введено понад 18 млн доз") - це приблизно 1 випадок тромбозу на 500 тис. вакцинованих (якщо 1 доза, а 2 випадки на 250 тис.). Звичайна частота випадків венозного тромбозу без вакцінації у Сполученому Королівстві становить 1-2 випадки на 1 тис. населення:
"Incidence rates in the UK have been documented as 1-2 per 1,000 and they have been attributed as the cause of many thousands of deaths" (джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/# Ann R Coll Surg Engl. 2018 May; 100(5): 413-416. Published online 2018 Apr 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5956607/ )
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02.04.2021 11:08 Ответить
Иными словами тромбоз в период после вакцинации - это не вследствие вакцинации а по другим причинам. Очень полезная информация о частоте случаев тромбоза без вакцинации.
Из этого можно сделать вывод, что случаи тромбоза в период после вакцинации должны наблюдаться также в период после вакцинации для любой вакцины, в том числе Файзер. А отсутствие публикаций на тему связи Файзера и тромбозов говорит не столько о том, что такой связи не существует (исходя из Вашего коммента), а сколько о том, что такая связь других вакцин с тромбозами - это фейк, который возник случайно, либо запущен намеренно как средство борьбы с конкурентами.
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02.04.2021 12:20 Ответить
Європейський регулятор лікарських засобів заявив у середу, що досі не виявив жодних факторів ризику, таких як вік, стать або попередні розлади згортання крові, щодо випадків згортання крові, про які повідомляли після щеплення вакциною COVID-19 AstraZeneca.
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2LT3YV

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова вакцинуватись AstraZeneca

https://www.reuters.com/article/idUSS8N2K0069

Конкуренція, через деякий час почуємо які страшні побічні реакції мають Moderna чи Pfizer та BioNTech
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02.04.2021 11:59 Ответить
Ага..
Нам уже и индийской не достанется, остаётся китайкая в лучшем случае!
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02.04.2021 12:48 Ответить
30 млн. на 18 млн. В данном случае это даже не факт что от вакцины. Думаю не меньше гибнет от тромбозов без всяких вакцин.
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02.04.2021 14:18 Ответить
30 випадків на 18 млн і дебіли вже загули УУУУ. Краще ходити розносити заразу, а потім сдохнути від ускладнень ковід, забравши на той світ ще кілька десятків людей, ніж дати себе вколоти.
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02.04.2021 19:33 Ответить
Грип (англ. influenza, фр. grippe) - гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним чи навіть пандемічним поширенням. Хвороба характеризується появою гострого респіраторного синдрому з переважанням трахеобронхіту та вираженою інтоксикацією з гарячкою.

Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ), але грип за своїми наслідками є набагато небезпечним аніж інші ГРВІ. Тому перші ж ознаки ураження респіраторної системи вимагають особливої уваги через те, що потрібно виявити саме грип. Найчастішим ускладненням грипу є геморагічний набряк легень, набряк-набухання головного мозку, які можуть за декілька годин чи днів призвести до смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок грипу, часто погіршуючи перебіг фонових серцевих хвороб. Нерідкими ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або пневмонії.
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02.04.2021 19:57 Ответить
И грипп был всю жизнь. И всю жизнь от него были осложнения и умирали.
Но тут вдруг решили раскрутить эту тему до масштабов всемирной катастрофы ( хотя по коэфициенту смертности никаких особых изменений нигде нет) . И уже угробили год жизни всем и пошли на второй.
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02.04.2021 20:08 Ответить
после не значит вследствие.
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03.04.2021 01:20 Ответить
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