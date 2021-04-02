Бразилия стала эпицентром коронавируса: ситуация в стране тяжелая, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса.
Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.
"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.
По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:
- США - 30 538 840 зараженных,
- Бразилии - 12 839 844 зараженных,
- Индии - 12 221 665 зараженных.
По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).
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https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html Болсонару и коронавирус. Вот они и встретились, два одиночества.
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Это, конечно, выглядит ужасающе и комично в одночасье. Ужасающе, потому что в стране, которой столь вольготно управляет Болсонару, зафиксирована высочайшая смертность от COVID-19 (больше 65 тысяч смертей на 1.6 млн случаев). Это - второй показатель в мире - сразу после США. Комичность же ситуации в том, что сам бразильский диктатор на поверку оказался обыкновенным болваном.
Человек, который с момента возникновения https://lb.ua/tag/18306_koronavirus_sarscov2_ta_covid19 нового типа коронавирусной инфекции говорил, что всё это - выдумка, обыкновенная истерия, что сообразно симптомам COVID-19 переносится как маленькое ОРВИ, сам заболел, а его жизнь, возможно, оказалась перед значительным риском.
На поверку их медицинская система оказалась лучше американской.
ТАМ СИЛЬНІШИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ.
За словами Додона, Росія надасть Молдові 180 тисяч доз "Спутніка" як гуманітарну допомогу, у тому числі 60 тисяч доз для Придністров'я.
БІЙСЯ ДАНАЙЦІВ,КОТРІ ДАРИ ПРИНОСЯТЬ