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Новости Коронавирус и карантин
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Бразилия стала эпицентром коронавируса: ситуация в стране тяжелая, - ВОЗ

Бразилия стала эпицентром коронавируса: ситуация в стране тяжелая, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о критической ситуации с коронавирусом в Бразилии. Эта страна стала эпицентром коронавируса.

Об этом заявила эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марии ван Керхове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, ряд штатов Бразилии находится в тяжелом состоянии, а больницы переполнены зараженными коронавирусом. Представительница ВОЗ заявила, что эта страна является эпицентром коронавируса.

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"На самом деле сейчас в Бразилии происходит очень серьезная ситуация, где мы имеем ряд штатов в тяжелом состоянии", - сообщила она.

По состоянию на 2 апреля, по данным Университета Джонса Хопкинса, самая сложная ситуация с коронавирусом в:

  • США - 30 538 840 зараженных,
  • Бразилии - 12 839 844 зараженных,
  • Индии - 12 221 665 зараженных.

По количеству смертей, то в Бразилии умерли 325 284 человека (в США 553 120, в Индии - 162 927).

Автор: 

Бразилия (305) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Новость от https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html 8 липня 2020, 08:40
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html Болсонару и коронавирус. Вот они и встретились, два одиночества.
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Это, конечно, выглядит ужасающе и комично в одночасье. Ужасающе, потому что в стране, которой столь вольготно управляет Болсонару, зафиксирована высочайшая смертность от COVID-19 (больше 65 тысяч смертей на 1.6 млн случаев). Это - второй показатель в мире - сразу после США. Комичность же ситуации в том, что сам бразильский диктатор на поверку оказался обыкновенным болваном.

Человек, который с момента возникновения https://lb.ua/tag/18306_koronavirus_sarscov2_ta_covid19 нового типа коронавирусной инфекции говорил, что всё это - выдумка, обыкновенная истерия, что сообразно симптомам COVID-19 переносится как маленькое ОРВИ, сам заболел, а его жизнь, возможно, оказалась перед значительным риском.
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02.04.2021 09:55 Ответить
ну, скажем, сколько в индии, думаю, никому неизвестно.
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02.04.2021 10:11 Ответить
Индия уже не та что 20 лет назад.
На поверку их медицинская система оказалась лучше американской.
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02.04.2021 10:27 Ответить
ТАМ ІНШЕ..
ТАМ СИЛЬНІШИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ.
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02.04.2021 11:54 Ответить


За словами Додона, Росія надасть Молдові 180 тисяч доз "Спутніка" як гуманітарну допомогу, у тому числі 60 тисяч доз для Придністров'я.

БІЙСЯ ДАНАЙЦІВ,КОТРІ ДАРИ ПРИНОСЯТЬ
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02.04.2021 11:52 Ответить
чувак пишет в телеге бразилец--2000 в день смертей было зимой..они еще в рио летали...
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02.04.2021 12:50 Ответить
 
 