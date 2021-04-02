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Новини Коронавірус і карантин
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Бразилія стала епіцентром коронавірусу: ситуація в країні важка, - ВООЗ

Бразилія стала епіцентром коронавірусу: ситуація в країні важка, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про критичну ситуацію з коронавірусом у Бразилії. Ця країна стала епіцентром коронавірусу.

Про це заявила епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, низка штатів Бразилії у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо кілька штатів у важкому стані", - повідомила вона.

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Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Хопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом у:

США - 30 538 840 заражених,

Бразилії - 12 839 844 заражених,

Індії - 12 221 665 заражених.

Щодо кількості смертей, то в Бразилії померло 325 284 особи (в США 553 120, в Індії - 162 927).

Автор: 

Бразилія (279) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Новость от https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html 8 липня 2020, 08:40
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html Болсонару и коронавирус. Вот они и встретились, два одиночества.
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Это, конечно, выглядит ужасающе и комично в одночасье. Ужасающе, потому что в стране, которой столь вольготно управляет Болсонару, зафиксирована высочайшая смертность от COVID-19 (больше 65 тысяч смертей на 1.6 млн случаев). Это - второй показатель в мире - сразу после США. Комичность же ситуации в том, что сам бразильский диктатор на поверку оказался обыкновенным болваном.

Человек, который с момента возникновения https://lb.ua/tag/18306_koronavirus_sarscov2_ta_covid19 нового типа коронавирусной инфекции говорил, что всё это - выдумка, обыкновенная истерия, что сообразно симптомам COVID-19 переносится как маленькое ОРВИ, сам заболел, а его жизнь, возможно, оказалась перед значительным риском.
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02.04.2021 09:55 Відповісти
ну, скажем, сколько в индии, думаю, никому неизвестно.
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02.04.2021 10:11 Відповісти
Индия уже не та что 20 лет назад.
На поверку их медицинская система оказалась лучше американской.
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02.04.2021 10:27 Відповісти
ТАМ ІНШЕ..
ТАМ СИЛЬНІШИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ.
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02.04.2021 11:54 Відповісти


За словами Додона, Росія надасть Молдові 180 тисяч доз "Спутніка" як гуманітарну допомогу, у тому числі 60 тисяч доз для Придністров'я.

БІЙСЯ ДАНАЙЦІВ,КОТРІ ДАРИ ПРИНОСЯТЬ
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02.04.2021 11:52 Відповісти
чувак пишет в телеге бразилец--2000 в день смертей было зимой..они еще в рио летали...
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02.04.2021 12:50 Відповісти
 
 