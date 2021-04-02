Бразилія стала епіцентром коронавірусу: ситуація в країні важка, - ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про критичну ситуацію з коронавірусом у Бразилії. Ця країна стала епіцентром коронавірусу.
Про це заявила епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, низка штатів Бразилії у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.
"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо кілька штатів у важкому стані", - повідомила вона.
Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Хопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом у:
США - 30 538 840 заражених,
Бразилії - 12 839 844 заражених,
Індії - 12 221 665 заражених.
Щодо кількості смертей, то в Бразилії померло 325 284 особи (в США 553 120, в Індії - 162 927).
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https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html Болсонару и коронавирус. Вот они и встретились, два одиночества.
https://lb.ua/world/2020/07/08/461409_bolsonaru_koronavirus.html У президента Бразилии Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Это, конечно, выглядит ужасающе и комично в одночасье. Ужасающе, потому что в стране, которой столь вольготно управляет Болсонару, зафиксирована высочайшая смертность от COVID-19 (больше 65 тысяч смертей на 1.6 млн случаев). Это - второй показатель в мире - сразу после США. Комичность же ситуации в том, что сам бразильский диктатор на поверку оказался обыкновенным болваном.
Человек, который с момента возникновения https://lb.ua/tag/18306_koronavirus_sarscov2_ta_covid19 нового типа коронавирусной инфекции говорил, что всё это - выдумка, обыкновенная истерия, что сообразно симптомам COVID-19 переносится как маленькое ОРВИ, сам заболел, а его жизнь, возможно, оказалась перед значительным риском.
На поверку их медицинская система оказалась лучше американской.
ТАМ СИЛЬНІШИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ.
За словами Додона, Росія надасть Молдові 180 тисяч доз "Спутніка" як гуманітарну допомогу, у тому числі 60 тисяч доз для Придністров'я.
БІЙСЯ ДАНАЙЦІВ,КОТРІ ДАРИ ПРИНОСЯТЬ