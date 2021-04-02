Бразилія стала епіцентром коронавірусу: ситуація в країні важка, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили про критичну ситуацію з коронавірусом у Бразилії. Ця країна стала епіцентром коронавірусу.

Про це заявила епідеміологиня Всесвітньої організації охорони здоров'я Марії ван Керхове, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, низка штатів Бразилії у важкому стані, а лікарні переповнені зараженими коронавірусом. Представниця ВООЗ заявила, що ця країна є епіцентром коронавірусу.

"Насправді зараз в Бразилії відбувається дуже серйозна ситуація, де ми маємо кілька штатів у важкому стані", - повідомила вона.

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Станом на 2 квітня, за даними Університету Джонса Хопкінса, найскладніша ситуація з коронавірусом у:

США - 30 538 840 заражених,

Бразилії - 12 839 844 заражених,

Індії - 12 221 665 заражених.

Щодо кількості смертей, то в Бразилії померло 325 284 особи (в США 553 120, в Індії - 162 927).