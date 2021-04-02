Потери террористов за март на Донбассе: 24 "двухсотых", 37 раненых
С июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских наемников составили 185 человек.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери российско-оккупационных войск с 01.03.2021 по 31.03.2021 составили 61 человек: безвозвратные ( так называемые 200-тые) - 24 (не боевые - 21, боевые - 3). Санитарные (так называемые 300-тые) - 37 (не боевые 34, боевые - 3)", - отмечает Нещадим.
"Потери российско-оккупационных войск с 27.07.2020 по 31.03. 2021 составили 405 человек: безвозвратные (200) - 185 (из них не боевые - 177, боевые - 8). Санитарные потери (300) - 220 (из них не боевые - 213, боевые - 7). ОВТ - 12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава Україні !
доповідаю, що 31.03.2021 о 00:04 год до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП надійшло повідомлення від військослужбовця ВЧ В-3085 старшого лейтенанта Галкіна О.О. про те,
що війсковослужбовець за контрактом ВЧ А 3085 солдат ЗСУ (гранатометник) Саєнко Олексій Миколайович 25.06.2000 р.н. мешканець Вінницької області знаходячись за місцем дислокації ВЧ поблизу с. Золотий Колодязь, Покровського р-ну,
скоїв самгубство шляхом здійснення пострілу собі в голову з автоматичної зброї АКС74у,
(записки на місці не виявлено) на місце виїхала СОГ в повному складі для встановлення обставин події,
А напротив, сидели точно такие дебилы, смотрели на него, поддакивали и только после автоматной очереди выдали офигенно грамотную фразу: - ... бать.
Шарахматов Александр Николаевич. 15.06.1978 - 02.03.2021.
Война Владислав Игоревич. 07.10.1998 - 03.03.2021.
Кусты Николай Александрович. 17.12.1990 - 03.03.2021.
Мороз Александр Витальевич. 27.07.69 - 04.03.2021.
Агарков Денис Панда. 24.06.1993 - 05.03.2021.
Принц Александр. 03.12.1978 - 05.03.2021.
Варнавский Роман Юрьевич. 23.08.1996 - 05.03.2021.
Дмитриев Платон Юрьевич. 21.09.1986 - 10.03.21.
Харитонов Сергей Александрович. 27.09.1980 - 15.03.2021.(Остановка сердца).
Рассоха Александр Владимирович. 18.07.2001 - 17.03.2021.
Ковальчук Дмитрий Вячеславович. 30.03.11984 - 31.03.2021.(Умер от последствий ранее полученных ранений)..
Все змінеться, коли зрадника Зеленського буде усунуто від влади у будь який спосіб