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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Потери террористов за март на Донбассе: 24 "двухсотых", 37 раненых

Потери террористов за март на Донбассе: 24

С июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских наемников составили 185 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери российско-оккупационных войск с 01.03.2021 по 31.03.2021 составили 61 человек: безвозвратные ( так называемые 200-тые) - 24 (не боевые - 21, боевые - 3). Санитарные (так называемые 300-тые) - 37 (не боевые 34, боевые - 3)", - отмечает Нещадим.

"Потери российско-оккупационных войск с 27.07.2020 по 31.03. 2021 составили 405 человек: безвозвратные (200) - 185 (из них не боевые - 177, боевые - 8). Санитарные потери (300) - 220 (из них не боевые - 213, боевые - 7). ОВТ - 12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале на Донбассе умерли 19 наемников РФ, 18 - ранены

Потери террористов за март на Донбассе: 24 двухсотых, 37 раненых 01

Автор: 

боевик (16779) ликвидация (3591) терроризм (18691) боевые действия (4125) потери (4398) Нещадим Сергей (9)


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Топ комментарии
+14
Респект ЗСУ !
Слава Україні !
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02.04.2021 09:32
+10
Героям слава !!!
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02.04.2021 09:33
+5
Что-то у орочни небоевых потерь в разы больше. От цирроза печени дохнут,что ли?
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02.04.2021 09:33
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Респект ЗСУ !
Слава Україні !
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02.04.2021 09:32 Ответить
Героям слава !!!
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02.04.2021 09:33 Ответить
За 3 бойових?В нас 10 200их не рахуючи небойові.
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02.04.2021 11:20 Ответить
Что-то у орочни небоевых потерь в разы больше. От цирроза печени дохнут,что ли?
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02.04.2021 09:33 Ответить
Ошибаешься, к сожалению. У наших тоже много небоевых потерь Например:
доповідаю, що 31.03.2021 о 00:04 год до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП надійшло повідомлення від військослужбовця ВЧ В-3085 старшого лейтенанта Галкіна О.О. про те,

що війсковослужбовець за контрактом ВЧ А 3085 солдат ЗСУ (гранатометник) Саєнко Олексій Миколайович 25.06.2000 р.н. мешканець Вінницької області знаходячись за місцем дислокації ВЧ поблизу с. Золотий Колодязь, Покровського р-ну,
скоїв самгубство шляхом здійснення пострілу собі в голову з автоматичної зброї АКС74у,
(записки на місці не виявлено) на місце виїхала СОГ в повному складі для встановлення обставин події,
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02.04.2021 09:54 Ответить
То есть у орочни за месяц 21 самоубийство путём выстрела из автомата в голову?
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02.04.2021 09:58 Ответить
Вариантов много - дтп,бухло, наркота, пьяные драки в т. ч. и с использованием АК
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02.04.2021 10:30 Ответить
диванные эксперды этого не поймут
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02.04.2021 11:24 Ответить
скоріш за все їх відстрілюють їхтамнєти за недостатню войовничість по відношенню до нас
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02.04.2021 13:02 Ответить
У меня есть видео, как этот абсолютно тупой заробитчанин долбанул себе в голову очередью.
А напротив, сидели точно такие дебилы, смотрели на него, поддакивали и только после автоматной очереди выдали офигенно грамотную фразу: - ... бать.
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02.04.2021 18:45 Ответить
Мочите кацапских орков везде, особенно в сортире!!
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02.04.2021 09:34 Ответить
За інформацію з статті вони самі себе мочать. Щось дивно. 21 не бойові, 3 бойові.
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02.04.2021 10:07 Ответить
Бойові -3.
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02.04.2021 09:36 Ответить
Заголовок гарний, тільки убитих тільки 3, й поранених теж три. А наших більше 10. Так що перемир'я дуже не на нашу користь.
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02.04.2021 09:42 Ответить
Шо ти твориш, Зеля? )))
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02.04.2021 09:57 Ответить
Таке враження що ЗСУ пасивно воює(вбили 3 за місяць),а кацапченята дохнуть самі(21 за місяць).Наших вони вбивають більше.
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02.04.2021 09:59 Ответить
Это странно.. в ВСУ официально не боевые потери такие же колоссальные.. 277 двухсотых за 8 месяцев https://interfax.com.ua/news/general/703089.html получается что эти две воюющие между собой армии не так страшны друг другу как сами себе.
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02.04.2021 10:16 Ответить
Читайте, що кидаєте. Там 21 загиблий за цей період.
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02.04.2021 11:22 Ответить
я имел ввиду не боевые потери.. 21 погибший это официальные боевые.
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02.04.2021 11:23 Ответить
Печальная статистика. За месяц 3-е убитых и 3-е раненых ... Туда бы пару ноликов ... вот тогда бы они крепко подумали прежде чем идти на убой.
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02.04.2021 10:21 Ответить
От стекломоя?
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02.04.2021 10:26 Ответить
Втрати терористів за березень на Донбасі: 24 "двохсотих", 37 поранених - Цензор.НЕТ 5129
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02.04.2021 10:34 Ответить
Гиркин Стрелков пишет что у них 11 двухсотых вместе с не боевыми==================== Бойцы корпуса, погибшие в минувшем марте:

Шарахматов Александр Николаевич. 15.06.1978 - 02.03.2021.

Война Владислав Игоревич. 07.10.1998 - 03.03.2021.

Кусты Николай Александрович. 17.12.1990 - 03.03.2021.

Мороз Александр Витальевич. 27.07.69 - 04.03.2021.

Агарков Денис Панда. 24.06.1993 - 05.03.2021.

Принц Александр. 03.12.1978 - 05.03.2021.

Варнавский Роман Юрьевич. 23.08.1996 - 05.03.2021.

Дмитриев Платон Юрьевич. 21.09.1986 - 10.03.21.

Харитонов Сергей Александрович. 27.09.1980 - 15.03.2021.(Остановка сердца).

Рассоха Александр Владимирович. 18.07.2001 - 17.03.2021.

Ковальчук Дмитрий Вячеславович. 30.03.11984 - 31.03.2021.(Умер от последствий ранее полученных ранений)..
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02.04.2021 10:35 Ответить
Росіяни зараз взагалі не несуть втрат, після заборони ЗСУ відкривати вогонь. Тому втрати несе лише українська армія, а ці цифри взяті зі стелі.
Все змінеться, коли зрадника Зеленського буде усунуто від влади у будь який спосіб
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02.04.2021 14:03 Ответить
Я так понимаю большинство жмуров у орков идет в статистику как небоевые чтобы не платить компенсации родичам.
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02.04.2021 14:40 Ответить
Потому что если это не так то статистика просто ******. У нас боевых в разы больше потерь. ******** перемирие получается. Хотя как обычно у земакак.
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02.04.2021 14:41 Ответить
 
 