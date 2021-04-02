Потери террористов за март на Донбассе: 24 "двухсотых", 37 раненых

С июля 2020 года на Донбассе безвозвратные потери российских наемников составили 185 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук офицер украинской разведки Сергей Нещадим, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери российско-оккупационных войск с 01.03.2021 по 31.03.2021 составили 61 человек: безвозвратные ( так называемые 200-тые) - 24 (не боевые - 21, боевые - 3). Санитарные (так называемые 300-тые) - 37 (не боевые 34, боевые - 3)", - отмечает Нещадим.

"Потери российско-оккупационных войск с 27.07.2020 по 31.03. 2021 составили 405 человек: безвозвратные (200) - 185 (из них не боевые - 177, боевые - 8). Санитарные потери (300) - 220 (из них не боевые - 213, боевые - 7). ОВТ - 12 единиц (ББМ - 1, БПЛА 6, АТТ -5)", - уточнил он.

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