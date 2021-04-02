Жесткий карантин в Украине нужно вводить на 3-4 недели, - инфекционист Курпита
В Украине необходимо вводить локдаун на 3-4 недели. Именно такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.
По его словам, согласно эпидемиологии, карантин необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.
"Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3-4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест", - заявил Курпита.
Эксперт отметил, что это не означает, что такой карантин будут вводить лишь раз.
"С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости", - добавил иммунолог.
Он считает, что власть немного затягивает с объявлением национального локдауна.
"Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины", - заявил Курпита.
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Геноцид присили - отримали.
воно ще й заробляє на тому аж бігом
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Потому что до сих пор тысячи ******* уверены, что именно ковид мешает "таланту" ондона сделать эту страну цветущей и богатой. Очень удачное прикрытие для ондона.
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Засновник ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД" Кумар Пранаав разом з партнером Вірди Бікрамом Джіт Сінгхом виявилися засновниками ще однієї фірми-одноденки - "АЕОН БІОТЕХ".
"АЕОН БІОТЕХ" зазначила такі ж види діяльності, як "ГРЕЙС ОФ ГОД". Обидві фірми зареєстровані за однією адресою, але у різних офісах. В обидвох однаковий статутний капітал - 28 тисяч гривень, а створені вони в один день - 4 листопада 2020 року.
Зазначається, що партнер Пранаава Вірди Бікрам Джіт Сінгх обіймає посаду заступника генерального директора з постачання в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".
До речі, раніше посаду головної закупниці цієї компанії обіймала нинішня очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська. Водночас Піщанську називають подругою першої леді Олени Зеленської, хоча сама вона спростовує дружбу з Зеленськими.
Нагадаємо, у https://prm.ua/zelenskiy-perepisav-italiysku-firmu-na-sponsorku-slugi-narodu-rozsliduvannya/ викритті "Watchdogs.Розслідування" повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський переписав свій бізнес в Італії на "сусідку" з Кривого Рогу і за сумісництвом спонсорку "Слуги народу" - Світлану Піщанську, сестру Ольги Піщанської.
зе!лёная сопля даже вакцины закупить не смогла. Что ты, гамно, но это скажешь?
Але її вибрали такі самі безвідповідальні 73%
Ларьки и рынки, не имеющие внутренних помещений, маленькие магазины продовольствия и бытовых товаров - там легче соблюдать дистанцию и это самый малый бизнес, остановка самого малого бизнеса лишь создает огромные очереди в супермаркетах, это всё должно работать.
Вот реальнее на рынках составить график и по очереди, на неделю, закрывать соседние ларьки или один ряд на этой неделе, ряд напротив на следующей неделе.
А то, что делает нынешняя власть, выглядит по тупому, потому и массовые нарушения карантинных ограничений.
Зеленскому надо понять, что ТУПОСТЬ его команды - главная причина нарушений.
Зеленскому надо подать в Раду изменения в Конституцию, по срочному сокращению поста Президента и передачи его функция Верховной раде и Кабмину. Тогда нет необходимости переносить Офис Президента из Киева, да и миллиарды гривен экономии получится на их содержании. Я считаю, что за максимум 6 месяцев это можно сделать.
Кстати, тогда и на второй срок, как обещал, идти будет просто некуда.
То о них никто и не вспоминал.
А теперь они в фаворе.
Бабло им башляют.
Так шо мозги засирать дурантинами и пандемиями им выгодно будет вечно.
А вот плотная толпа народа на Дерибасовской в Рождественской Одесе - это причина.
Зеленский и фото, с огромным количеством туристов, на украинских лыжных курортов (как раз от туда и пошла нынешняя вспышка), в том числе иностранцев, для которых Австрия, Франция и Италия закрыли на Новый год свои лыжные курорты, помня, что весной Европа захлебнулась болезнями, разнесенными как раз с Альпийских лыжных курортов... Вот это уже была не глупость, а настоящее преступление.
Есть такое понятие. как бизнес-риск.
https://business.tutsplus.com/ru/tutorials/the-main-types-of-business-risk--cms-22693
Любой бизнесмен обязан их знать и соответственно учитывать.