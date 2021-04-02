На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк

Депутаты от партии "Слуга народа" инициировали пересчет голос еще на 16-ти избирательных участках в Прикарпатье.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты на округе №87 от "Слуги народа" Василий Вирастюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На ОИК при пересчете мы увидели то, что так сильно старались скрыть наши оппоненты. Пересчет дал первые результаты. Только на одном из участков в с.Микуличин оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем "приписал" себе наш оппонент в протоколе. А впереди еще 16 участков", - сказал Вирастюк.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что депутаты от их политсилы подали заявление в правоохранительные органы в связи с обнаружением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании Окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку №261030, вследствие чего ОИК признала голосование на участке недействительным.

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