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Новости Довыборы в Раду
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На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк

На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк

Депутаты от партии "Слуга народа" инициировали пересчет голос еще на 16-ти избирательных участках в Прикарпатье.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты на округе №87 от "Слуги народа" Василий Вирастюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На ОИК при пересчете мы увидели то, что так сильно старались скрыть наши оппоненты. Пересчет дал первые результаты. Только на одном из участков в с.Микуличин оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем "приписал" себе наш оппонент в протоколе. А впереди еще 16 участков", - сказал Вирастюк.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что депутаты от их политсилы подали заявление в правоохранительные органы в связи с обнаружением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании Окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку №261030, вследствие чего ОИК признала голосование на участке недействительным.

Читайте также: На довыборах в Раду на Прикарпатье обработали 87,17% протоколов: Вирастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинский - 28,72%

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24736) Ивано-Франковская область (923) Слуга народа (2632)


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Топ комментарии
+8
Очевидно, что будут пересчитывать, пока за не затащат Вырастюка в Раду.
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02.04.2021 09:40
+6
Чекають на ваську фірастюка
На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 1252
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02.04.2021 09:51
+4
Вирастюк лично будет пересчитывать
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02.04.2021 09:40
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Очевидно, что будут пересчитывать, пока за не затащат Вырастюка в Раду.
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02.04.2021 09:40 Ответить
Ви собі уявляєте роль Вірастюка Василя в українському парламенті, очевидно, що "Слуги" дуже дрейфлять. Правда, з нього законотворець, як зі слона танцюрист, як і з 99% зеленої команди, особливо коли це стосується питань соціальної держави, зате такий велетень зможе трибуну блокувати, стати перед натовпом на банковій і розповісти народу про велич влади , а ще захистити самого гаранта, коли спекотно буде. "Мудрим" гуцулам уже пофіг колишній парламентар, який з початком кацапської агресії, пішов на фронт, один з адекватних людей навіть у "Свободі", третина за ставленика олігарха, ще третина за зелену команду. Дуже сумно, шановні земляки за Ваш вибір, тому так і живемо. В зРаду співаків, стронгсменів, поварів , кухарів, фотографів, лиш би не політиків і не патріотів.
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02.04.2021 10:45 Ответить
Роль Вырастюка будет такой же, как и у подавляющего большинства членов СН - карманный кнопкодав олигархов.
Складывается впечатление, что украинский избиратель это такое существо, которое неспособно мыслить и с легкостью отдает власть в стране абсолютно непригодным для этого людям.
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02.04.2021 10:58 Ответить
И этот туда же. Вася,иди гири тягай.
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02.04.2021 09:40 Ответить
Вирастюк лично будет пересчитывать
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02.04.2021 09:40 Ответить
он только читать пока умеет,
но скоро и бабло считать будет
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02.04.2021 10:08 Ответить
Пойдьоть у первый класс Трускавецкой гимназии экстерном
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02.04.2021 10:26 Ответить
Чекають на ваську фірастюка
На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 1252
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02.04.2021 09:51 Ответить
100 бюллетеней? А куда смотрели ваши наблюдатели во время подсчета на ДВК?) Это каким нужно быть идиотом, чтобы так подставляться(слепить протокол, но не сделать бюллетени)? Тем более, что данные о проголосовавших через каждые 2 часа передаются... Мутят зеленые... Скорей всего бракуют бюллетени конкурента)
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02.04.2021 09:56 Ответить
Как следует из другой новости, я оказался почти прав))) Они их не бракуют, а просто ВОРУЮТ...
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02.04.2021 10:13 Ответить
зебилы, рекрутировав в свои ряды рыгов, взяли себе на вооружение их методы выборов: не важно как проголосовали избиратели, важно - как считают голоса.
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02.04.2021 10:04 Ответить
вирастюк шыхвонер, даже читать умеет, молодец,
как раз в клованских рядах такооо не хаатало
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02.04.2021 10:06 Ответить
сидеть рядом вс вирастюком будет не прикольно,
читать он умеет, это да ....
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02.04.2021 10:07 Ответить
 
 