На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк
Депутаты от партии "Слуга народа" инициировали пересчет голос еще на 16-ти избирательных участках в Прикарпатье.
Об этом сообщил кандидат в народные депутаты на округе №87 от "Слуги народа" Василий Вирастюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На ОИК при пересчете мы увидели то, что так сильно старались скрыть наши оппоненты. Пересчет дал первые результаты. Только на одном из участков в с.Микуличин оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем "приписал" себе наш оппонент в протоколе. А впереди еще 16 участков", - сказал Вирастюк.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко напомнил, что депутаты от их политсилы подали заявление в правоохранительные органы в связи с обнаружением манипуляций со стороны отдельных членов комиссии на заседании Окружной избирательной комиссии 87-го округа 2 апреля во время повторного пересчета голосов по избирательному участку №261030, вследствие чего ОИК признала голосование на участке недействительным.
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Складывается впечатление, что украинский избиратель это такое существо, которое неспособно мыслить и с легкостью отдает власть в стране абсолютно непригодным для этого людям.
но скоро и бабло считать будет
как раз в клованских рядах такооо не хаатало
читать он умеет, это да ....