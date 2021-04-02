На Прикарпатті перерахують голоси ще на 16 дільницях, - Вірастюк

Депутати від партії "Слуга народу" ініціювали перерахунок голосів ще на 16-ти виборчих дільницях на Прикарпатті.

Про це повідомив кандидат у народні депутати на окрузі №87 від "Слуги народу" Василь Вірастюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На ОВК під час перерахунку ми побачили те, що так сильно намагалися приховати наші опоненти. Перерахунок дав перші результати. Лише на одній із дільниць у Микуличині виявилося на 100 бюлетенів менше, ніж приписав собі наш опонент у протоколі. А попереду ще 16 дільниць", - сказав Вірастюк.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нагадав, що депутати від їхньої політсили подали заяву до правоохоронних органів у зв'язку з виявленням маніпуляцій з боку окремих членів комісії на засіданні Окружної виборчої комісії 87-го округу 2 квітня під час повторного перерахунку голосів на виборчій дільниці №261030, унаслідок чого ОВК визнала голосування на дільниці недійсним.

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