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Новини Довибори в Раду
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На Прикарпатті перерахують голоси ще на 16 дільницях, - Вірастюк

На Прикарпатті перерахують голоси ще на 16 дільницях, - Вірастюк

Депутати від партії "Слуга народу" ініціювали перерахунок голосів ще на 16-ти виборчих дільницях на Прикарпатті.

Про це повідомив кандидат у народні депутати на окрузі №87 від "Слуги народу" Василь Вірастюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На ОВК під час перерахунку ми побачили те, що так сильно намагалися приховати наші опоненти. Перерахунок дав перші результати. Лише на одній із дільниць у Микуличині виявилося на 100 бюлетенів менше, ніж приписав собі наш опонент у протоколі. А попереду ще 16 дільниць", - сказав Вірастюк.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко нагадав, що депутати від їхньої політсили подали заяву до правоохоронних органів у зв'язку з виявленням маніпуляцій з боку окремих членів комісії на засіданні Окружної виборчої комісії 87-го округу 2 квітня під час повторного перерахунку голосів на виборчій дільниці №261030, унаслідок чого ОВК визнала голосування на дільниці недійсним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72%

Автор: 

Вірастюк Василь (75) вибори (6697) Івано-Франківська область (952) Слуга народу (2814)


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Топ коментарі
+8
Очевидно, что будут пересчитывать, пока за не затащат Вырастюка в Раду.
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02.04.2021 09:40
+6
Чекають на ваську фірастюка
На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 1252
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02.04.2021 09:51
+4
Вирастюк лично будет пересчитывать
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02.04.2021 09:40
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Очевидно, что будут пересчитывать, пока за не затащат Вырастюка в Раду.
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02.04.2021 09:40 Відповісти
Ви собі уявляєте роль Вірастюка Василя в українському парламенті, очевидно, що "Слуги" дуже дрейфлять. Правда, з нього законотворець, як зі слона танцюрист, як і з 99% зеленої команди, особливо коли це стосується питань соціальної держави, зате такий велетень зможе трибуну блокувати, стати перед натовпом на банковій і розповісти народу про велич влади , а ще захистити самого гаранта, коли спекотно буде. "Мудрим" гуцулам уже пофіг колишній парламентар, який з початком кацапської агресії, пішов на фронт, один з адекватних людей навіть у "Свободі", третина за ставленика олігарха, ще третина за зелену команду. Дуже сумно, шановні земляки за Ваш вибір, тому так і живемо. В зРаду співаків, стронгсменів, поварів , кухарів, фотографів, лиш би не політиків і не патріотів.
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02.04.2021 10:45 Відповісти
Роль Вырастюка будет такой же, как и у подавляющего большинства членов СН - карманный кнопкодав олигархов.
Складывается впечатление, что украинский избиратель это такое существо, которое неспособно мыслить и с легкостью отдает власть в стране абсолютно непригодным для этого людям.
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02.04.2021 10:58 Відповісти
И этот туда же. Вася,иди гири тягай.
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02.04.2021 09:40 Відповісти
Вирастюк лично будет пересчитывать
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02.04.2021 09:40 Відповісти
он только читать пока умеет,
но скоро и бабло считать будет
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02.04.2021 10:08 Відповісти
Пойдьоть у первый класс Трускавецкой гимназии экстерном
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02.04.2021 10:26 Відповісти
Чекають на ваську фірастюка
На Прикарпатье пересчитают голоса еще на 16 участках, - Вирастюк - Цензор.НЕТ 1252
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02.04.2021 09:51 Відповісти
100 бюллетеней? А куда смотрели ваши наблюдатели во время подсчета на ДВК?) Это каким нужно быть идиотом, чтобы так подставляться(слепить протокол, но не сделать бюллетени)? Тем более, что данные о проголосовавших через каждые 2 часа передаются... Мутят зеленые... Скорей всего бракуют бюллетени конкурента)
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02.04.2021 09:56 Відповісти
Как следует из другой новости, я оказался почти прав))) Они их не бракуют, а просто ВОРУЮТ...
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02.04.2021 10:13 Відповісти
зебилы, рекрутировав в свои ряды рыгов, взяли себе на вооружение их методы выборов: не важно как проголосовали избиратели, важно - как считают голоса.
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02.04.2021 10:04 Відповісти
вирастюк шыхвонер, даже читать умеет, молодец,
как раз в клованских рядах такооо не хаатало
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02.04.2021 10:06 Відповісти
сидеть рядом вс вирастюком будет не прикольно,
читать он умеет, это да ....
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02.04.2021 10:07 Відповісти
 
 