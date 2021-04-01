На довиборах в Раду на Прикарпатті обробили 87,17% протоколів: Вірастюк - 31,66%, Шевченко - 29,42%, Кошулинський - 28,72%

Підрахунок голосів на окрузі №87 в Івано-Франківській області триває. Як і раніше лідирують Василь Вірастюк (СН), Руслан Кошулинський ("Свобода") і Олександр Шевченко ("За майбутнє").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.

Комісія опрацювала 87,17% голосів.

Василя Вірастюка (СН) підтримали 31,66% виборців, на другому місці - представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,42%).

Представник партії ВО "Свобода" Руслан Кошулинський отримує 28,72% голосів.

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