РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4661 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 258 5

Введение комендантского часа в Украине из-за карантина не обсуждалось, - Степанов

Введение комендантского часа в Украине из-за карантина не обсуждалось, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введение комендантского часа в Украине в связи с активным распространением COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - объяснил Степанов.

Глава Минздрава подчеркнул, что адаптивный карантин показывает свою эффективность.

Читайте: Пандемия COVID-19: с 3 марта Словакия вводит комендантский час

Автор: 

карантин (16729) комендантский час (168) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
следует огласить весь список того что не обсуждалось.
показать весь комментарий
02.04.2021 09:49 Ответить
А чому? А я б увів. Твльки не комендантську годину, а військовий час. Бо тільки так можна врятувати державу від внутрішніх ворогів, які знищують її з середини.
показать весь комментарий
02.04.2021 09:54 Ответить
как им скажут так и будет.. а то степашке скажи за комендантский час, так он и про танки на хрещатике нафантазирует..
показать весь комментарий
02.04.2021 09:55 Ответить
Как комендантский час спасет от карено вируса если 95% граждан ночью спят? Зебилизм...
показать весь комментарий
02.04.2021 09:55 Ответить
а посадить вора степашку за решотку уже обсуждалось.
показать весь комментарий
02.04.2021 10:23 Ответить
 
 