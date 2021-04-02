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Введение комендантского часа в Украине из-за карантина не обсуждалось, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введение комендантского часа в Украине в связи с активным распространением COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - объяснил Степанов.
Глава Минздрава подчеркнул, что адаптивный карантин показывает свою эффективность.
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