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Новини Коронавірус і карантин
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Запровадження комендантської години в Україні через карантин не обговорювалося, - Степанов

Запровадження комендантської години в Україні через карантин не обговорювалося, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про можливість введення комендантської години в Україні у зв'язку з активним поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що адаптивний карантин показує свою ефективність.

Читайте: Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта

Автор: 

карантин (18172) комендантська година (267) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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02.04.2021 09:49 Відповісти
А чому? А я б увів. Твльки не комендантську годину, а військовий час. Бо тільки так можна врятувати державу від внутрішніх ворогів, які знищують її з середини.
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02.04.2021 09:54 Відповісти
как им скажут так и будет.. а то степашке скажи за комендантский час, так он и про танки на хрещатике нафантазирует..
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02.04.2021 09:55 Відповісти
Как комендантский час спасет от карено вируса если 95% граждан ночью спят? Зебилизм...
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02.04.2021 09:55 Відповісти
а посадить вора степашку за решотку уже обсуждалось.
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02.04.2021 10:23 Відповісти
 
 