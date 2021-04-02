Запровадження комендантської години в Україні через карантин не обговорювалося, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про можливість введення комендантської години в Україні у зв'язку з активним поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми ніколи не вели таких розмов. Введення комендантської години, якщо говорити навіть чисто юридично, можливо, тільки якщо на території країни буде введено надзвичайний стан. Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути введені такі заходи", - пояснив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що адаптивний карантин показує свою ефективність.

Читайте: Жорсткий карантин в Україні потрібно запроваджувати на 3-4 тижні, - інфекціоніст Курпіта