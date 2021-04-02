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Новости Коронавирус и карантин
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Карантин работает. Ситуация с коронавирусом на Западной Украине улучшается с каждым днем, - Степанов

Карантин работает. Ситуация с коронавирусом на Западной Украине улучшается с каждым днем, - Степанов

Ситуация с коронавирусом в западных областях Украины улучшается с каждым днем. Вовремя введенные карантинные ограничения дают результат.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Западной Украине, в областях, которые первыми попали в "красный" уровень эпидопасности, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась. Уменьшилось количество госпитализаций, как следствие, освобождаются койки. На сегодня загруженность коек составляет менее 50% или около 50 %. Но ситуация улучшается с каждым днем. Это еще раз говорит о том, что все наши карантинные ограничения при условии их соблюдения, они работают и показывают результат", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение комендантского часа в Украине из-за карантина не обсуждалось, - Степанов

Автор: 

Буковина (898) Запад Украины (48) карантин (16729) Ивано-Франковская область (923) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+6
уже можно ставить банки с водой заряжать, под видосики Степанова "Курточного"..
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02.04.2021 09:58
+4
Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2921
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02.04.2021 10:05
+3
що, вже нема кому хворіти?
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02.04.2021 09:58
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уже можно ставить банки с водой заряжать, под видосики Степанова "Курточного"..
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02.04.2021 09:58 Ответить
Стёпа Пинжак... Э?
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02.04.2021 10:05 Ответить
А які ще є України,скільки їх, окрім Західної?
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02.04.2021 09:58 Ответить
що, вже нема кому хворіти?
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02.04.2021 09:58 Ответить
Як же вами маніпулюють ці уроди! Ви це зрозумієте, але як завжди пізно, коли ця собака втече з України з мільйонами доларів вкрадених в державного бюджету.
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02.04.2021 09:58 Ответить
А ви залишитесь обкрадені в державі, де йде війна і економіка і так наладом дихає.
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02.04.2021 10:00 Ответить
****, переболели все уже.
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02.04.2021 10:01 Ответить
Бреше! Такого, як зараз у Львові ще не було з самого початку пандемії. У лікарні на Ьопотьній, яка спецвалізується на складних операціях, забрали навіть хірургічні відділення під хворих на КОВІД. А що робити хворим, яким ці операції необхідні? Поки відмовились від планових. Але навіть терміново прооперованим прост ніде лежати.
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02.04.2021 10:02 Ответить
Только днём, по ночам не улучшается?
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02.04.2021 10:04 Ответить
Карантин працює. Ситуація з коронавірусом на Західній Україні поліпшується з кожним днем, - Степанов - Цензор.НЕТ 2921
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02.04.2021 10:05 Ответить
НЕ знаю как с вирусом может ситуация улучшаться.Впереди вон Африканский наступает.
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02.04.2021 10:13 Ответить
Знову бреше.

Спецтема: http://www.volynpost.com/news/special/57 Коронавірус COVID-19
"На Волині - найбільша за весь час добова захворюваність на коронавірус " http://www.volynpost.com/news/182927-na-volyni--najbilsha-za-ves-chas-dobova-zahvoryuvanist-na-koronavirus
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02.04.2021 10:19 Ответить
Походу ему чем хуже в Украине, тем лучше для него.
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02.04.2021 10:28 Ответить
Тупа зелена отрутна жаба, твій дім буде тюрма
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02.04.2021 10:50 Ответить
Да ему пофиг на ваши проклятья. Он себе дворец в Бразилии прикупит и будет жить припеваючи. А мы все сдохнем. Но это не точно
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02.04.2021 14:29 Ответить
 
 