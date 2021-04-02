Карантин работает. Ситуация с коронавирусом на Западной Украине улучшается с каждым днем, - Степанов

Ситуация с коронавирусом в западных областях Украины улучшается с каждым днем. Вовремя введенные карантинные ограничения дают результат.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"На Западной Украине, в областях, которые первыми попали в "красный" уровень эпидопасности, это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, ситуация стабилизировалась. Уменьшилось количество госпитализаций, как следствие, освобождаются койки. На сегодня загруженность коек составляет менее 50% или около 50 %. Но ситуация улучшается с каждым днем. Это еще раз говорит о том, что все наши карантинные ограничения при условии их соблюдения, они работают и показывают результат", - отметил Степанов.

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