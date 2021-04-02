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Кабмин одобрил преобразование "Электротяжмаша" из госпредприятия в акционерное общество

Кабмин одобрил преобразование

Кабинет министров Украины одобрил преобразование госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество (АО) в процессе приватизации, поддержав соответствующее предложение Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

Это закреплено распоряжением правительства №248-р от 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ уличила руководство ГП "Электротяжмаш" в убыточных поставках продукции в РФ: ущерб превышает 15 млн. ФОТОрепортаж

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн.

ФГИ в плане приватизации-2021 задекларировал в том числе аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Завод "Электротяжмаш".

Также читайте: Холодов: в финансовом коллапсе на заводе "Электротяжмаш" виноват Фонд госимущества и лично Сенниченко

Минэкономики 5 марта объявило конкурс по отбору трех независимых членов набсовета "Электротяжмаша".

приватизация (1043) Электротяжмаш (16)


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Топ комментарии
+2
Рейдерське захоплення країни продовжується.

"Прибыль "Электротяжмаша" в прошлом году значительно увеличилась
По итогам 2017 года прибыль харьковского ГП "Завод "Электротяжмаш" составила 8,5 млн.грн. чистой прибыли, что на 35% больше 2016 года."
"Нагадаємо, у 2018 році один із найбільших заводів в регіоні подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1.5 млрд. грн. Ще три роки тому підприємтство мало стомільйонні збитки, а цього року отримало прибуток понад 2 млрд. грн. За 2 роки обсяги виробництва «Електроважмашу» зросли в 1,5 рази, а зарплати - на 70%."

2019- "кінець епохи зростання", початок "епохи збанкрутіння."
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02.04.2021 10:46
+1
Снова Пинчуку или Ахметки за 2 гривны продали.
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02.04.2021 10:39
+1
бубочка старается, что-бы Бене проще было это предприятие украсть.
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02.04.2021 10:40
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Снова Пинчуку или Ахметки за 2 гривны продали.
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02.04.2021 10:39 Ответить
бубочка старается, что-бы Бене проще было это предприятие украсть.
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02.04.2021 10:40 Ответить
Рейдерське захоплення країни продовжується.

"Прибыль "Электротяжмаша" в прошлом году значительно увеличилась
По итогам 2017 года прибыль харьковского ГП "Завод "Электротяжмаш" составила 8,5 млн.грн. чистой прибыли, что на 35% больше 2016 года."
"Нагадаємо, у 2018 році один із найбільших заводів в регіоні подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1.5 млрд. грн. Ще три роки тому підприємтство мало стомільйонні збитки, а цього року отримало прибуток понад 2 млрд. грн. За 2 роки обсяги виробництва «Електроважмашу» зросли в 1,5 рази, а зарплати - на 70%."

2019- "кінець епохи зростання", початок "епохи збанкрутіння."
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02.04.2021 10:46 Ответить
как раз время банкротить))
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02.04.2021 10:53 Ответить
Таварищи министры!
Мне сегодня пенсию принесли, как мне на радостях и себе купить одну акцию этого Элекронмаша?
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02.04.2021 10:47 Ответить
конечно электротяжмаш (китайским) кацапам очень нужны электродвигатели и генераторы на (китайские) подводные лодки прямо жить не могут без них с руками ростущими из жопы
))) продавай ********** продавай....... ***** молится на тебя.
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02.04.2021 10:51 Ответить
"Электротяжмаш" специализируется на производстве ТурбоГенераторов / ХТГЗ был раньше . Сейчас два завода-турбинный и электрогенераторов "Электротяжмаш".
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02.04.2021 10:59 Ответить
Хоть раз был на предприятии или с сайта посмотрел что вывалилось в первых строках?? 80% продукции завода-тяговые движки.
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02.04.2021 11:46 Ответить
Хоть раз был на предприятии или с сайта посмотрел что вывалилось в первых строках?? 80% продукции завода-тяговые движки./ "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС .-Так не правильно. Правильно: "Электротяжмаш" специализируется на производстве электрогенераторов для мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС. Что не понял, спроси.
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02.04.2021 12:08 Ответить
для ГЭС, ТЭС и АЭС.
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02.04.2021 12:32 Ответить
ну давай расскажи)))На Электротяжмаше
процветают приписки. Производим " воздух" это треть объема, который объявили по
прошлому году. Делаем сколько можем, а что не сможем, то руководство припишет.
Приписками на электротяжмаше занимается заместитель директора по экономике, покрывает директор. Если
сравнивать ситуацию, которая есть на Турбоатоме, с происходящим на Электротяжмаш,
то на заводе Электротяжмаш задница полнейшая! Заказов по турбогенераторному
производству нет, моторное еле дышит. Платежи на уровне 2004-2005 гг. И это не
вина кризиса, который происходит в стране. Это результат бездеятельности,
глупости и тотального воровства "проффесиАналоф" Глушакова, Довгого Бусько и
прочих бездарей,стоявших, стоящих в
руководстве завода! У нас с Турбоатомом один и тот же рынок заказчиков. Но
турбоатом работает, есть заказы, заключаются новые контракты. На тяжмаше доделываем те
крохи, которые заключили ранее. Перспектив нет никаких. Перешли на 4 дневку,
ожидаем 3 дневку. Что не понял, спроси.
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02.04.2021 13:21 Ответить
И да если будете пытаться рассказать про специализации на турбинке, раскажите тогда с кем был последний контракт и желательно закрыли ли мы его по факту, данные в студию))) Вы можете на заборе и сайте написать- "Институт культуры", а по факту прачечная((
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02.04.2021 13:27 Ответить
Cui prodest? Латиною це означає - "кому вигідно", якщо хто не в курсі...
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02.04.2021 11:18 Ответить
Бубочка конечно гандон редкий, и банкротят предприятие с подачи его окружения. Но в этой истории есть очень интересный момент, откуда была прибыль в период с 2014 по 2019?? Правильно Электротяжмаш под руководством протеже от Сабакина продавал через фирму прокладку двигателя для РЖД. Внимание вопрос, мы намерено модернизировали и проводили ремонты стратегической компании страны агрессора,?? Не по РЖД производилась быстрая переброска личного состава и техники врага. Для того кто не связан с железкой могу открыть тайну- без плановых ремонтов и замены узлов это долго работать не будет. Рашке взять двигателя на свои электровозы кроме как Тяжмаша негде было. Могли в период 2014-2019 года тупо положить часть подвижного состава РЖД. А теперь когда мы из-за своей тупости отодвинули сроки капитальных ремонтов оказалось что Тяжмаш не нужен.
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02.04.2021 11:43 Ответить
 
 