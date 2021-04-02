Кабмин одобрил преобразование "Электротяжмаша" из госпредприятия в акционерное общество

Кабинет министров Украины одобрил преобразование госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество (АО) в процессе приватизации, поддержав соответствующее предложение Фонда госимущества (ФГИ) Украины.

Это закреплено распоряжением правительства №248-р от 31 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

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В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн.

ФГИ в плане приватизации-2021 задекларировал в том числе аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Завод "Электротяжмаш".

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Минэкономики 5 марта объявило конкурс по отбору трех независимых членов набсовета "Электротяжмаша".