Кабмін схвалив перетворення "Електроважмашу" з держпідприємства на акціонерне товариство
Кабінет Міністрів України схвалив перетворення держпідприємства "Завод "Електроважмаш" на акціонерне товариство (АТ) в процесі приватизації, підтримавши відповідну пропозицію Фонду держмайна (ФДМ) України.
Це закріплено розпорядженням уряду №248-р від 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.
У січні-вересні 2020 року завод наростив збиток у 12,7 раза порівняно з тим же періодом 2019 року - до 360,97 млн грн, чистий дохід скоротився в 2,2 раза - до 635,4 млн грн.
ФДМ в плані приватизації-2021 задекларував у тому числі аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електроважмаш".
Мінекономіки 5 березня оголосило конкурс з добору трьох незалежних членів наглядової ради "Електроважмашу".
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"Прибыль "Электротяжмаша" в прошлом году значительно увеличилась
По итогам 2017 года прибыль харьковского ГП "Завод "Электротяжмаш" составила 8,5 млн.грн. чистой прибыли, что на 35% больше 2016 года."
"Нагадаємо, у 2018 році один із найбільших заводів в регіоні подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1.5 млрд. грн. Ще три роки тому підприємтство мало стомільйонні збитки, а цього року отримало прибуток понад 2 млрд. грн. За 2 роки обсяги виробництва «Електроважмашу» зросли в 1,5 рази, а зарплати - на 70%."
2019- "кінець епохи зростання", початок "епохи збанкрутіння."
Мне сегодня пенсию принесли, как мне на радостях и себе купить одну акцию этого Элекронмаша?
))) продавай ********** продавай....... ***** молится на тебя.
процветают приписки. Производим " воздух" это треть объема, который объявили по
прошлому году. Делаем сколько можем, а что не сможем, то руководство припишет.
Приписками на электротяжмаше занимается заместитель директора по экономике, покрывает директор. Если
сравнивать ситуацию, которая есть на Турбоатоме, с происходящим на Электротяжмаш,
то на заводе Электротяжмаш задница полнейшая! Заказов по турбогенераторному
производству нет, моторное еле дышит. Платежи на уровне 2004-2005 гг. И это не
вина кризиса, который происходит в стране. Это результат бездеятельности,
глупости и тотального воровства "проффесиАналоф" Глушакова, Довгого Бусько и
прочих бездарей,стоявших, стоящих в
руководстве завода! У нас с Турбоатомом один и тот же рынок заказчиков. Но
турбоатом работает, есть заказы, заключаются новые контракты. На тяжмаше доделываем те
крохи, которые заключили ранее. Перспектив нет никаких. Перешли на 4 дневку,
ожидаем 3 дневку. Что не понял, спроси.