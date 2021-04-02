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Кабмін схвалив перетворення "Електроважмашу" з держпідприємства на акціонерне товариство

Кабмін схвалив перетворення

Кабінет Міністрів України схвалив перетворення держпідприємства "Завод "Електроважмаш" на акціонерне товариство (АТ) в процесі приватизації, підтримавши відповідну пропозицію Фонду держмайна (ФДМ) України.

Це закріплено розпорядженням уряду №248-р від 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.

У січні-вересні 2020 року завод наростив збиток у 12,7 раза порівняно з тим же періодом 2019 року - до 360,97 млн ​​грн, чистий дохід скоротився в 2,2 раза - до 635,4 млн грн.

ФДМ в плані приватизації-2021 задекларував у тому числі аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електроважмаш".

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Мінекономіки 5 березня оголосило конкурс з добору трьох незалежних членів наглядової ради "Електроважмашу".

Автор: 

приватизація (1675) Електротяжмаш (68)


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Топ коментарі
+2
Рейдерське захоплення країни продовжується.

"Прибыль "Электротяжмаша" в прошлом году значительно увеличилась
По итогам 2017 года прибыль харьковского ГП "Завод "Электротяжмаш" составила 8,5 млн.грн. чистой прибыли, что на 35% больше 2016 года."
"Нагадаємо, у 2018 році один із найбільших заводів в регіоні подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1.5 млрд. грн. Ще три роки тому підприємтство мало стомільйонні збитки, а цього року отримало прибуток понад 2 млрд. грн. За 2 роки обсяги виробництва «Електроважмашу» зросли в 1,5 рази, а зарплати - на 70%."

2019- "кінець епохи зростання", початок "епохи збанкрутіння."
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02.04.2021 10:46
+1
Снова Пинчуку или Ахметки за 2 гривны продали.
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02.04.2021 10:39
+1
бубочка старается, что-бы Бене проще было это предприятие украсть.
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02.04.2021 10:40
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Снова Пинчуку или Ахметки за 2 гривны продали.
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02.04.2021 10:39 Відповісти
бубочка старается, что-бы Бене проще было это предприятие украсть.
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02.04.2021 10:40 Відповісти
Рейдерське захоплення країни продовжується.

"Прибыль "Электротяжмаша" в прошлом году значительно увеличилась
По итогам 2017 года прибыль харьковского ГП "Завод "Электротяжмаш" составила 8,5 млн.грн. чистой прибыли, что на 35% больше 2016 года."
"Нагадаємо, у 2018 році один із найбільших заводів в регіоні подолав кризу, забув про кредити і лише на українських контрактах заробив цього року 1.5 млрд. грн. Ще три роки тому підприємтство мало стомільйонні збитки, а цього року отримало прибуток понад 2 млрд. грн. За 2 роки обсяги виробництва «Електроважмашу» зросли в 1,5 рази, а зарплати - на 70%."

2019- "кінець епохи зростання", початок "епохи збанкрутіння."
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02.04.2021 10:46 Відповісти
как раз время банкротить))
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02.04.2021 10:53 Відповісти
Таварищи министры!
Мне сегодня пенсию принесли, как мне на радостях и себе купить одну акцию этого Элекронмаша?
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02.04.2021 10:47 Відповісти
конечно электротяжмаш (китайским) кацапам очень нужны электродвигатели и генераторы на (китайские) подводные лодки прямо жить не могут без них с руками ростущими из жопы
))) продавай ********** продавай....... ***** молится на тебя.
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02.04.2021 10:51 Відповісти
"Электротяжмаш" специализируется на производстве ТурбоГенераторов / ХТГЗ был раньше . Сейчас два завода-турбинный и электрогенераторов "Электротяжмаш".
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02.04.2021 10:59 Відповісти
Хоть раз был на предприятии или с сайта посмотрел что вывалилось в первых строках?? 80% продукции завода-тяговые движки.
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02.04.2021 11:46 Відповісти
Хоть раз был на предприятии или с сайта посмотрел что вывалилось в первых строках?? 80% продукции завода-тяговые движки./ "Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС .-Так не правильно. Правильно: "Электротяжмаш" специализируется на производстве электрогенераторов для мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС. Что не понял, спроси.
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02.04.2021 12:08 Відповісти
для ГЭС, ТЭС и АЭС.
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02.04.2021 12:32 Відповісти
ну давай расскажи)))На Электротяжмаше
процветают приписки. Производим " воздух" это треть объема, который объявили по
прошлому году. Делаем сколько можем, а что не сможем, то руководство припишет.
Приписками на электротяжмаше занимается заместитель директора по экономике, покрывает директор. Если
сравнивать ситуацию, которая есть на Турбоатоме, с происходящим на Электротяжмаш,
то на заводе Электротяжмаш задница полнейшая! Заказов по турбогенераторному
производству нет, моторное еле дышит. Платежи на уровне 2004-2005 гг. И это не
вина кризиса, который происходит в стране. Это результат бездеятельности,
глупости и тотального воровства "проффесиАналоф" Глушакова, Довгого Бусько и
прочих бездарей,стоявших, стоящих в
руководстве завода! У нас с Турбоатомом один и тот же рынок заказчиков. Но
турбоатом работает, есть заказы, заключаются новые контракты. На тяжмаше доделываем те
крохи, которые заключили ранее. Перспектив нет никаких. Перешли на 4 дневку,
ожидаем 3 дневку. Что не понял, спроси.
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02.04.2021 13:21 Відповісти
И да если будете пытаться рассказать про специализации на турбинке, раскажите тогда с кем был последний контракт и желательно закрыли ли мы его по факту, данные в студию))) Вы можете на заборе и сайте написать- "Институт культуры", а по факту прачечная((
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02.04.2021 13:27 Відповісти
Cui prodest? Латиною це означає - "кому вигідно", якщо хто не в курсі...
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02.04.2021 11:18 Відповісти
Бубочка конечно гандон редкий, и банкротят предприятие с подачи его окружения. Но в этой истории есть очень интересный момент, откуда была прибыль в период с 2014 по 2019?? Правильно Электротяжмаш под руководством протеже от Сабакина продавал через фирму прокладку двигателя для РЖД. Внимание вопрос, мы намерено модернизировали и проводили ремонты стратегической компании страны агрессора,?? Не по РЖД производилась быстрая переброска личного состава и техники врага. Для того кто не связан с железкой могу открыть тайну- без плановых ремонтов и замены узлов это долго работать не будет. Рашке взять двигателя на свои электровозы кроме как Тяжмаша негде было. Могли в период 2014-2019 года тупо положить часть подвижного состава РЖД. А теперь когда мы из-за своей тупости отодвинули сроки капитальных ремонтов оказалось что Тяжмаш не нужен.
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02.04.2021 11:43 Відповісти
 
 