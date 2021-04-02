Кабмін схвалив перетворення "Електроважмашу" з держпідприємства на акціонерне товариство

Кабінет Міністрів України схвалив перетворення держпідприємства "Завод "Електроважмаш" на акціонерне товариство (АТ) в процесі приватизації, підтримавши відповідну пропозицію Фонду держмайна (ФДМ) України.

Це закріплено розпорядженням уряду №248-р від 31 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.

У січні-вересні 2020 року завод наростив збиток у 12,7 раза порівняно з тим же періодом 2019 року - до 360,97 млн ​​грн, чистий дохід скоротився в 2,2 раза - до 635,4 млн грн.

ФДМ в плані приватизації-2021 задекларував у тому числі аукціон з продажу єдиного майнового комплексу ДП "Завод "Електроважмаш".

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Мінекономіки 5 березня оголосило конкурс з добору трьох незалежних членів наглядової ради "Електроважмашу".