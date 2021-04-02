РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5144 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
4 978 13

Оккупационные власти "Л/ДНР" объявили первый призыв молодежи на "срочную службу" в свои бандформирования. ДОКУМЕНТ

Оккупационные власти

Оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" объявили первый призыв молодежи в ряды так называемой "народной милиции" (самоназвания НВФ "ДНР" и "ЛНР"). Соответствующие "указы" синхронно издали главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОстроВ".

"Призыву" в местные бандформирования подлежат проживающие на оккупированной территории мужчины 1994 – 2003 годов рождения. Срок их пребываний на службе – 6 месяцев.

Оккупационные власти Л/ДНР объявили первый призыв молодежи на срочную службу в свои бандформирования 01

"В ряды Народной милиции на шесть календарных месяцев будут призваны 200 граждан Республики в возрасте от 18 до 27 лет, обладающие высокими показателями профессионального психологического отбора и годных по состоянию здоровья", - комментирует "указ" главаря "ДНР" представитель НВФ ОРДО Эдуард Басурин.

"Призывники", по его словам, будут проходить службу в подразделениях так называемой "народной милиции" "где основным видом их деятельности будет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов ОРДО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальный враг Украины Путин, а не Пушилин. Последний ничего не решает, а выполняет указания Кремля, - Кравчук

"По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции ДНР, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики", - обещает Басурин.

Аналогичные условия "воинской службы" предусмотрены и в ОРЛО. Оккупанты "ЛНР" называют ее " прохождением программы обучения военно-учётным специальностям".

призыв (743) Пушилин Денис (134) Пасечник Леонид (37) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань - Цензор.НЕТ 9813
показать весь комментарий
02.04.2021 11:06
+2
"..пора валить..." у мелких орков начнется массовый энурез
показать весь комментарий
02.04.2021 10:46
+2
200 двухсотых ))
показать весь комментарий
02.04.2021 11:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"..пора валить..." у мелких орков начнется массовый энурез
показать весь комментарий
02.04.2021 10:46 Ответить
Пипец. и что пойдут? За 7 лет молодежи их пропагандой мозги свернули, к сожалению.
показать весь комментарий
02.04.2021 10:49 Ответить
Дамбаси дуже зраділи.Оккупационные власти "Л/ДНР" объявили первый призыв молодежи на "срочную службу" в свои бандформирования - Цензор.НЕТ 6407
показать весь комментарий
02.04.2021 11:02 Ответить
Клоуни *****....., головне що назва лугандона ще й англiйскою мовою !))
показать весь комментарий
02.04.2021 11:02 Ответить
Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань - Цензор.НЕТ 9813
показать весь комментарий
02.04.2021 11:06 Ответить
Бідні діти коли батьки дебили.
показать весь комментарий
02.04.2021 11:11 Ответить
200 двухсотых ))
показать весь комментарий
02.04.2021 11:09 Ответить
Менше залишиться...
показать весь комментарий
02.04.2021 12:36 Ответить
Жарти жартами а техніки нагнали, зараз наберуть м'яса на убой й може початися справжня війна. Хоча для срашки то буде кінець але ху#лу вибору не багато, у середині срашки життя гіршає, незадоволених ху#лом більше стає. Х#йлу треба знову якась війна та розповіді про "вялікіє папєди рюсскіх" .... усе може бути.
показать весь комментарий
02.04.2021 11:14 Ответить
Нема спокою їб###утим...
показать весь комментарий
02.04.2021 11:24 Ответить
По-английски?
показать весь комментарий
02.04.2021 11:35 Ответить
свежий шашлык готовят
показать весь комментарий
02.04.2021 14:06 Ответить
колись жуков не переодягненими не озброєними українцями, при форсуванні, дніпро загачував, тепер путлер лугандоновців першими кине на українських захисників
показать весь комментарий
02.04.2021 16:13 Ответить
 
 