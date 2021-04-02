Оккупационные власти "Л/ДНР" объявили первый призыв молодежи на "срочную службу" в свои бандформирования. ДОКУМЕНТ

Оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" объявили первый призыв молодежи в ряды так называемой "народной милиции" (самоназвания НВФ "ДНР" и "ЛНР"). Соответствующие "указы" синхронно издали главари боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ОстроВ".

"Призыву" в местные бандформирования подлежат проживающие на оккупированной территории мужчины 1994 – 2003 годов рождения. Срок их пребываний на службе – 6 месяцев.

"В ряды Народной милиции на шесть календарных месяцев будут призваны 200 граждан Республики в возрасте от 18 до 27 лет, обладающие высокими показателями профессионального психологического отбора и годных по состоянию здоровья", - комментирует "указ" главаря "ДНР" представитель НВФ ОРДО Эдуард Басурин.

"Призывники", по его словам, будут проходить службу в подразделениях так называемой "народной милиции" "где основным видом их деятельности будет получение военно-учетной специальности, необходимых умений и навыков, которые позволят в дальнейшем поступить на службу в ряды силовых ведомств и других государственных органов ОРДО.

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"По итогам шести месяцев призывникам будет выдан военный билет с отметкой о прохождении военной службы в рядах Народной милиции ДНР, который будет свидетельствовать о выполнении воинской обязанности гражданина в соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики", - обещает Басурин.

Аналогичные условия "воинской службы" предусмотрены и в ОРЛО. Оккупанты "ЛНР" называют ее " прохождением программы обучения военно-учётным специальностям".