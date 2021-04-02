УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5046 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
4 978 13

Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань. ДОКУМЕНТ

Окупаційна влада

Окупаційна влада "ДНР" та "ЛНР" оголосила перший призов молоді до лав так званої "народної міліції" (самоназва НЗФ "ДНР" та "ЛНР"). Відповідні "укази" синхронно видали ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОстроВ".

"Призову" до місцевих бандформувань підлягають чоловіки 1994-2003 років народження, які проживають на окупованій території. Термін їхнього перебувань на службі - 6 місяців.

Окупаційна влада Л/ДНР оголосила перший призов молоді на строкову службу до своїх бандформувань 01

"До лав Народної міліції на шість календарних місяців будуть призвані 200 громадян Республіки віком від 18 до 27 років, що володіють високими показниками професійного психологічного відбору та придатних за станом здоров'я", - коментує "указ" ватажка "ДНР" представник НЗФ ОРДО Едуард Басурін.

"Призовники", за його словами, проходитимуть службу в підрозділах так званої "народної міліції", "де основним видом їхньої діяльності буде отримання військово-облікової спеціальності, необхідних умінь і навичок, які дозволять у подальшому вступити на службу до лав силових відомств та інших державних органів ОРДО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реальний ворог України - Путін, а не Пушилін. Останній нічого не вирішує, а виконує вказівки Кремля, - Кравчук

"За підсумками шести місяців призовникам буде видано військовий квиток з відміткою про проходження військової служби в лавах Народної міліції ДНР, який свідчитиме про виконання військового обов'язку громадянина відповідно до Конституції Донецької Народної Республіки", - обіцяє Басурін.

Аналогічні умови "військової служби" передбачені і в ОРЛО. Окупанти "ЛНР" називають її "проходженням програми навчання військово-обліковим спеціальностям".

Автор: 

призов (432) Пушилін Денис (135) Пасічник Леонід (37) ОРДЛО (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань - Цензор.НЕТ 9813
показати весь коментар
02.04.2021 11:06
+2
"..пора валить..." у мелких орков начнется массовый энурез
показати весь коментар
02.04.2021 10:46
+2
200 двухсотых ))
показати весь коментар
02.04.2021 11:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"..пора валить..." у мелких орков начнется массовый энурез
показати весь коментар
02.04.2021 10:46 Відповісти
Пипец. и что пойдут? За 7 лет молодежи их пропагандой мозги свернули, к сожалению.
показати весь коментар
02.04.2021 10:49 Відповісти
Дамбаси дуже зраділи.Оккупационные власти "Л/ДНР" объявили первый призыв молодежи на "срочную службу" в свои бандформирования - Цензор.НЕТ 6407
показати весь коментар
02.04.2021 11:02 Відповісти
Клоуни *****....., головне що назва лугандона ще й англiйскою мовою !))
показати весь коментар
02.04.2021 11:02 Відповісти
Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань - Цензор.НЕТ 9813
показати весь коментар
02.04.2021 11:06 Відповісти
Бідні діти коли батьки дебили.
показати весь коментар
02.04.2021 11:11 Відповісти
200 двухсотых ))
показати весь коментар
02.04.2021 11:09 Відповісти
Менше залишиться...
показати весь коментар
02.04.2021 12:36 Відповісти
Жарти жартами а техніки нагнали, зараз наберуть м'яса на убой й може початися справжня війна. Хоча для срашки то буде кінець але ху#лу вибору не багато, у середині срашки життя гіршає, незадоволених ху#лом більше стає. Х#йлу треба знову якась війна та розповіді про "вялікіє папєди рюсскіх" .... усе може бути.
показати весь коментар
02.04.2021 11:14 Відповісти
Нема спокою їб###утим...
показати весь коментар
02.04.2021 11:24 Відповісти
По-английски?
показати весь коментар
02.04.2021 11:35 Відповісти
свежий шашлык готовят
показати весь коментар
02.04.2021 14:06 Відповісти
колись жуков не переодягненими не озброєними українцями, при форсуванні, дніпро загачував, тепер путлер лугандоновців першими кине на українських захисників
показати весь коментар
02.04.2021 16:13 Відповісти
 
 