Окупаційна влада "Л/ДНР" оголосила перший призов молоді на "строкову службу" до своїх бандформувань. ДОКУМЕНТ

Окупаційна влада "ДНР" та "ЛНР" оголосила перший призов молоді до лав так званої "народної міліції" (самоназва НЗФ "ДНР" та "ЛНР"). Відповідні "укази" синхронно видали ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ОстроВ".

"Призову" до місцевих бандформувань підлягають чоловіки 1994-2003 років народження, які проживають на окупованій території. Термін їхнього перебувань на службі - 6 місяців.

"До лав Народної міліції на шість календарних місяців будуть призвані 200 громадян Республіки віком від 18 до 27 років, що володіють високими показниками професійного психологічного відбору та придатних за станом здоров'я", - коментує "указ" ватажка "ДНР" представник НЗФ ОРДО Едуард Басурін.

"Призовники", за його словами, проходитимуть службу в підрозділах так званої "народної міліції", "де основним видом їхньої діяльності буде отримання військово-облікової спеціальності, необхідних умінь і навичок, які дозволять у подальшому вступити на службу до лав силових відомств та інших державних органів ОРДО.

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"За підсумками шести місяців призовникам буде видано військовий квиток з відміткою про проходження військової служби в лавах Народної міліції ДНР, який свідчитиме про виконання військового обов'язку громадянина відповідно до Конституції Донецької Народної Республіки", - обіцяє Басурін.

Аналогічні умови "військової служби" передбачені і в ОРЛО. Окупанти "ЛНР" називають її "проходженням програми навчання військово-обліковим спеціальностям".